



Національний консенсус щодо ведення пацієнтів із гіперпролактинемією 2016



Протягом останніх років накопичено багато нових доказових даних про роль гіперпролактинемії в патогенезі дисгормональних порушень, раку молочної залози, розладів з боку кісткової системи в жінок, а також при пролактиномах гіпофіза. Це привело до перегляду діагностичних підходів і схем лікування цієї патології. У документі представлено огляд існуючих методів діагностики та лікування гіперпролактинемії,

запропоновано алгоритми ведення пацієнток цієї категорії в Україні.





Каберголин в терапии патологической гиперпролактинемии



В последние годы интерес врачей различных специальностей привлекают заболевания и синдромы, связанные с нарушениями секреции пролактина. Повышенный уровень этого гормона является симптомом и пусковым механизмом многих эндокринологических и гинекологических заболеваний. Проблемам гиперпролактинемии был посвящен ряд докладов ведущих специалистов эндокринной гинекологии, прозвучавших в рамках школы-семинара «Гармония гормонов».





Проблемы гинекологической патологии подростков: мнение экспертов



Подростковый возраст является периодом активации гормональных процессов, который завершается половой зрелостью и способностью воспроизводить потомство. Средний возраст менархе зависит от множества факторов: расовой принадлежности, места жительства, характера питания, наследственной предрасположенности, веса тела и др. С гиперпролактинемией у девочек-подростков связаны заболевания грудной железы (мастодиния, фиброзно-кистозная мастопатия) и разнообразные нарушения репродуктивной функции (диэнцефальный пубертатный, остеопенический синдромы, недостаточность лютеиновой фазы, предменструальный синдром, вторичная аменорея, олигоменорея, полименорея, ановуляторные циклы).





Гиперпролактинемия – вызов современности



Проблема гиперпролактинемии носит междисциплинарный характер и требует слаженной и преемственной работы эндокринолога, акушера-гинеколога, репродуктолога, нейрохирурга. Вопросам диагностики и лечения гиперпролактинемии был посвящен тематический симпозиум, который прошел в рамках научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы репродуктивной медицины в Украине».





Каберголин в профилактике синдрома гиперстимуляции яичников в циклах IVF/ICSI



Контролированная стимуляция яичников является важным компонентом вспомогательных репродуктивных технологий, однако эта процедура ассоциируется с риском развития потенциально фатального осложнения — синдрома гиперстимуляции яичников (СГСЯ). Эффективной и безопасной стратегией профилактики СГСЯ в циклах IVF/ICSI у женщин группы риска является назначение агониста дофаминовых D 2 -рецепторов каберголина.





Лечение гиперпролактинемии: систематический обзор и метаанализ



Гиперпролактинемия – это патологическое состояние, которое характеризуется устойчиво повышенным содержанием пролактина в сыворотке крови у женщин вне беременности и у мужчин. Данное состояние является биохимическим маркером дисфункции гипоталамо-гипофизарной системы и наиболее распространенной нейроэндокринной патологией. Существует три основных подхода к лечению гиперпролактинемии: хирургическое вмешательство, лучевая терапия и фармакотерапия агонистами дофамина. В настоящей работе представлены результаты систематического обзора и метаанализа, призванные помочь клиницисту выбрать наиболее эффективный и безопасный метод лечения гиперпролактинемии.





Каберголин в лечении инвазивной гигантской пролактиномы



Пролактинсекретирующие аденомы преобладают среди всех опухолей гипоталамо-гипофизарной области как у женщин, так и у мужчин. Однако если у женщин проблемы диагностики, особенностей клинической симптоматики и лечения гиперпролактинемии достаточно изучены, у мужчин, в силу субъективности жалоб, диагностика заболевания осуществляется на более поздних этапах, в значительном проценте случаев — на стадии инвазивного роста и зрительных нарушений. Представляем клинический случай инвазивной гигантской пролактиномы у 52-летнего мужчины, демонстрирующий высокую эффективность каберголина.





Гипоталамо-пролактиновая ось. Часть 1: история изучения, нейроэндокринный контроль секреции пролактина



Гипоталамо-пролактиновая ось — самая сложная и многофункциональная из всех гипоталамо-гипофизарных осей. Даже относительно простая ее задача — контроль продукции молока в период лактации — до сих пор не до конца изучена. Тем не менее известно, что пролактин обладает широким спектром плейотропных эффектов, и функции этого гормона объединяются единой задачей — адаптацией организма матери к беременности и лактации. В эти периоды жизни женщины пролактин способствует адаптивным изменениям различных органов и систем, однако его действие может быть и дезадаптирующим, если гиперпролактинемия возникает в неподходящее время.





Диагностика и ведение избыточной продукции молока при грудном вскармливании



Согласно современным рекомендациям, эксклюзивное грудное вскармливание рекомендуется как минимум до 6 мес, а оптимально — по крайней мере до 1 года, что обеспечивает гармоничное развитие ребенка и значительно снижает риск будущих заболеваний. Недостаточная продукция грудного молока (гипогалактия) хорошо описана в литературе, тогда как избыточной его продукции — гипергалактии — уделено значительно меньше внимания. Несмотря на то что эта проблема встречается относительно редко, она может иметь негативные последствия как для матери, так и для ребенка, и приводить к раннему переводу на искусственные смеси.





Влияние терапии каберголином и метформином на регулярность менструального цикла и андрогенную систему у женщин с синдромом поликистозных яичников и гиперпролактинемией



Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — распространенное репродуктивно-эндокринопатическое заболевание, одна из самых частых причин овуляторного бесплодия. У 30% пациенток с СПКЯ наблюдается гиперпролактинемия, которая может подавлять овуляцию и уменьшать количество овуляторных фолликулов. Ключевым ингибитором секреции пролактина является дофамин. Установлено, что у пациенток с СПКЯ и легкой гиперпролактинемией применение каберголина (агонист дофамина) в сочетании с метформином нормализует менструальный цикл, позволяет использовать метформин в меньших дозах и в течение более короткого периода.





Пролактин і молочні залози: норма та патологія



Зважаючи на глобальну тенденцію до зростання захворюваності на рак молочної залози, суттєве значення має профілактика цієї тяжкої патології. Важливим напрямком у запобіганні розвитку пухлинного процесу є правильна тактика ведення пацієнток з доброякісною дисплазією молочних залоз, яка включає ранню діагностику, попередження і терапію ендокринних і проліферативних захворювань органів репродуктивної системи жінки. Одним із найбільш вагомих за своїм впливом на молочні залози ендокринних порушень є синдром гіперпролактинемії. У разі виявлення гіперпролактинемії або нормопролактинемічної галактореї, в т.ч. при плануванні вагітності, необхідно застосовувати агоністи дофаміну, ефективність яких обгрунтована з позицій доказової медицини.





Репродукция и энергетический баланс: интегративная роль пролактина



Физиологические механизмы, координирующие репродукцию, тесно связаны с регуляцией энергетического баланса. За последние годы накопилось множество данных, свидетельствующих о том, что помимо влияния на молочные железы, пролактин участвует в регуляции метаболизма. Гиперпролактинемия ассоциирована с ожирением, лечение агонистами дофамина способствует снижению массы тела. В данном обзоре обсуждается роль пролактина в интеграции метаболического контроля и репродуктивной функции, вклад гормона в развитие ожирения, а также влияние терапии каберголином на массу тела и другие факторы риска кардиоваскулярных заболеваний.





Гиперпролактинемия как причина доброкачественных заболеваний молочной железы



Гиперпролактинемия – частая причина нарушений менструальной и генеративной функций, а также первопричина многих доброкачественных заболеваний молочной железы матки. Недиагностированная и нелеченая гиперпролактинемия оказывает значительное негативное влияние на качество жизни женщина. Залог успешной профилактики идиопатической гиперпролактинемии заключается в ведении здорового образа жизни, исключении стрессовых факторов и своевременном обследовании. Ключевым звеном в купировании данного нарушения является коррекция гормонального гомеостаза, прежде всего путем назначения каберголина.





Лабораторные аспекты диагностики гиперпролактинемии



Гиперпролактинемия — один из наиболее распространенных нейроэндокринных синдромов, может быть проявлением самостоятельного заболевания (пролактиномы) или синдромом, сопровождающим целый ряд других заболеваний гипоталамо-гипофизарной области (опухоли, травмы). Высокая распространенность гиперпролактинемии требует обязательного исключения данного синдрома во всех случаях имеющихся нарушений менструального цикла, гиперандрогенных проявлений, бесплодия, галактореи. Основным методом в постановке диагноза и проведении дифференциальной диагностики является лабораторная диагностика: определение уровня пролактина и исключение макропролактинемии.





Гиперпролактинемия как междисциплинарная проблема: от причин к последствиям



В рамках Всеукраинской междисциплинарной медицинской образовательной программы «Врач XXI столетия. Практическое применение достижений в медицине» 25 ноября 2015 г. состоялся межрегиональный научно-практический симпозиум, посвященный рассмотрению многогранных клинических аспектов такой сложной и интересной междисциплинарной проблемы, как гиперпролактинемия. Проведение данного мероприятия, в котором приняли участие специалисты из пяти городов Украины (Киев, Одесса, Харьков, Львов, Днепропетровск), стало возможным благодаря поддержке ведущей мировой фармацевтической компании Pfizer.