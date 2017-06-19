2017-09-12

2017-09-14

Україна, 65009, м. Одеса, Гагаринське плато, 5, готельний комплекс «Одеса»

800



Шановні колеги!

Дозвольте проінформувати Вас, що 12-14 вересня 2017 року у м. Одеса відбудеться ІХ Міжнародна неврологічна конференція «НЕЙРОСИМПОЗІУМ 2017», організаторами якої виступають Міністерство охорони здоров’я України, Ужгородський Національний Університет, Українська асоціація болю голови під патронатом Міжнародної асоціації болю голови та Міжнародна академія медичної освіти (ГО «МАМО»). Очікується участь близько 800 неврологів, психіатрів, лікарів суміжних спеціальностей з усіх регіонів України. Адреса проведення заходу: Україна, 65009, м. Одеса, Гагаринське плато, 5, готельний комплекс «Одеса».

Наукові напрямки, які будуть обговорюватись на засіданнях конференції:

сучасні підходи до лікування болю голови в рамках секції Української асоціації болю голови;

захворювання екстрапірамідної нервової системи;

гострі кути в діагностиці та лікуванні розсіяного склерозу;

сучасні аспекти захворювань периферійної нервової системи;

нейроінфекції;

сомнологія

терапевтичні та нейрохірургічні підходи до лікування епілепсії;

нервово-м’язові захворювання та підходи до лікування;

сучасні питання лікування хворих з судинною патологією;

реабілітація хворих після інсульту;

психосоматичні розлади, зокрема, тривожно-депресивні захворювання.

В рамках конференції заплановані засідання з інтерактивною методикою викладання, а також проведення теоретичних та практичних майстер-класів під керівництвом видатних вчених з України, Франції, Великобританії, Австрії, країн Балтії, Іспанії.

Запрошуємо вашу компанію до участі в організації та проведенні конференції, мета якої — сприяння розвитку професійної та наукової діяльності медичних та фармацевтичних фахівців, підвищення якості надання медичної допомоги населенню України, сприяння інтеграції системи медичного обслуговування України до стандартів Євросоюзу.

З повагою,

ОРГКОМІТЕТ

ІХ Міжнародної неврологічної конференції “НЕЙРОСИМПОЗІУМ 2017”

За додатковою інформацією просимо звертатися в Оргкомітет:

+38 (098) 878 40 12; +38 (050) 876 07 89;

+38 (067) 548 49 09; +38 (063) 240 43 74

info@mamo.kiev.ua; mamo.director@gmail.com

ДРАФТ ПРОГРАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

12 ВЕРЕСНЯ 2017

9:00 — 9:30 РАНКОВА КАВА 9:30 — 10:30 РЕЄСТРАЦІЯ 10:30 — 11:00 ПРИВІТАННЯ ВІД НАУКОВОГО КОМІТЕТУ NEURO SYMPOSIUM 2017 11:00 – 11:30 ЗІРКОВІ ЛЕКЦІЇ 13:30-14:30 ОБІД 14:30-16:30 СЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ БОЛЮ ГОЛОВИ:УКРАЇНА, США, МОЛДОВА, ЛИТВА 16:30-18:30 СЕКЦІЯ «НА ПЕРЕХРЕСТІ З НЕВРОЛОГІЄЮ» 18:30-19:30 V НЕВРОЛОГІЧНА ГРА “ЩО? ДЕ? КОЛИ?” 20:00 ПРИВІТАЛЬНИЙ КОКТЕЙЛЬ

13 ВЕРЕСНЯ 2017

ЗАЛ 1 ЗАЛ 2 9:00-9:30 СЕКЦІЯ СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ СЕКЦІЯ ЗАПАЛЬНИХ ТА АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 10:30-11:30 КАВА-ПАУЗА КАВА-ПАУЗА З ЕКСПЕРТОМ 11:30-13:00 БОЛЬОВІ СИНДРОМИ В НЕВРОЛОГІЇ КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ В НЕВРОЛОГІЇ 13:30-14:30 ОБІД 14:30-16:00 СЕКЦІЯ “ЕПІЛЕПСІЯ” 16:00-17:30 СЕКЦІЯ “ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ” 17:30-20:00 ВІЛЬНИЙ ЧАС 20:00 ГАЛА-ВЕЧЕРЯ

14 ВЕРЕСНЯ 2017