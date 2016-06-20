Науково-практична конференція з міжнародною участю «Академія інсульту»
|20.06.2016 |
Початок: 2016-11-10 Кінець: 2016-11-11
Місце проведення: м. Київ
К-ть учасників всього: 500
К-ть учасників іногородніх: 100
Список країн: Україна, Молдова, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Чехія, США, Німеччина, Австрія, Італія
Відповідальна організація: ВГО «Українська асоціація боротьби з інсультом». 02222, м. Київ, а/с 77. Тел. (067) 465-56-61 Тел./факс (044) 530-54-89 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
Місце проведення: м. Київ
К-ть учасників всього: 500
К-ть учасників іногородніх: 100
Список країн: Україна, Молдова, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Чехія, США, Німеччина, Австрія, Італія
Відповідальна організація: ВГО «Українська асоціація боротьби з інсультом». 02222, м. Київ, а/с 77. Тел. (067) 465-56-61 Тел./факс (044) 530-54-89 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
Комментарии ( 2 )
Здравствуйте! Можно ли зарегистрироваться на конференцию? и как ?
Добрый день, Алина!
Позвоните организаторам по одному из выше указанных номеров телефона.