Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (XVIII Сідельниковські читання)

|20.06.2016 |
Початок: 2016-09-21
Кінець: 2016-09-23
Місце проведення: м. Львів
К-ть учасників всього: 800
К-ть учасників іногородніх: 500
Список країн: Україна, Польща
Відповідальна організація: Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України. 02660, м. Київ, вул. Алішера Навої, 3. Тел. (044) 540-96-26. Тел./факс (044) 541-25-88. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України
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Комментарий ( 1 )

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    Христина 2016 Сен 18 / 21:13

    Доброго дня
    Підкажіть точне місце проведення конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (XVIII Сідельниковські читання)
    Дякую

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