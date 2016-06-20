Науково-практична конференція з міжнародною участю «Діагностика та лікування тромбогеморагічних ускладнень в клініці внутрішніх хвороб, хірургічній та акушерсько-гінекологічній практиці»

|20.06.2016 |
Початок: 2016-10-10
Кінець: 2016-10-11
Місце проведення: м. Київ
К-ть учасників всього: 350
К-ть учасників іногородніх: 150
Список країн: Україна, Білорусь, Польща, Угорщина, Чехія
Відповідальна організація: ГО «Асоціація лікарів-інтерністів». 03049, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 9. Тел. (044) 465-27-33. ДУ «Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України». ДП «Державний експертний центр МОЗ України».
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Комментарий ( 1 )

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    Оксана 2016 Сен 19 / 02:48

    доброго дня. чи можливо зареєструватися на конференцію як слухач? дякую

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