Науково-практична конференція з міжнародною участю «Діагностика та лікування тромбогеморагічних ускладнень в клініці внутрішніх хвороб, хірургічній та акушерсько-гінекологічній практиці»
|20.06.2016 |
Початок: 2016-10-10 Кінець: 2016-10-11
Місце проведення: м. Київ
К-ть учасників всього: 350
К-ть учасників іногородніх: 150
Список країн: Україна, Білорусь, Польща, Угорщина, Чехія
Відповідальна організація: ГО «Асоціація лікарів-інтерністів». 03049, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 9. Тел. (044) 465-27-33. ДУ «Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України». ДП «Державний експертний центр МОЗ України».
Місце проведення: м. Київ
К-ть учасників всього: 350
К-ть учасників іногородніх: 150
Список країн: Україна, Білорусь, Польща, Угорщина, Чехія
Відповідальна організація: ГО «Асоціація лікарів-інтерністів». 03049, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 9. Тел. (044) 465-27-33. ДУ «Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України». ДП «Державний експертний центр МОЗ України».
Комментарий ( 1 )
доброго дня. чи можливо зареєструватися на конференцію як слухач? дякую