6 квітня затверджено законопроект № 2309 а-д, який передбачає автономізацію державних та комунальних закладів охорони здоров’я

За доленосне для вітчизняної медицини рішення проголосували 280 народних депутатів. «Законопроектом передбачається можливість фінансувати саме медичні послуги, що надаються пацієнтам, а не утримання приміщень лікарень, як це відбувається зараз. Упродовж багатьох десятиліть заклади охорони здоров’я (ЗОЗ) функціонували в статусі бюджетних установ. Згідно із законопроектом державні та комунальні ЗОЗ залишатимуться в державній та комунальній власності та не підлягатимуть приватизації», — зазначила один з авторів законопроекту, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, народний депутат Ірина Володимирівна Сисоєнко.
Що отримають медики?
- Надання державним та комунальним ЗОЗ статусу казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств дозволить їм самостійно вирішувати питання організації власної діяльності (включаючи визначення організаційної структури, штатів, потужності ліжкового фонду тощо).
- Цей закон дозволяє перейти до використання нових принципів та методів фінансування, які базуватимуться на оплаті конкретних результатів діяльності кожного медичного закладу.
- Лікарні зможуть вільно розпоряджатися власним бюджетом. Автономізація дасть право ЗОЗ самостійно вирішувати, на що варто витрачати кошти. Це сприятиме формуванню стимулів, спрямованих водночас як на підвищення якості, так і на покращення економічної ефективності надання ЗОЗ медичної допомоги населенню.
- Автономізація ЗОЗ сприятиме розширенню їхніх можливостей щодо залучення інших, окрім бюджетних, джерел фінансування і посиленню їх економічної стабільності та здатності протистояти численним фінансовим викликам у складних вітчизняних реаліях.
Що отримають пацієнти?
- Пацієнту більше не доведеться двічі сплачувати за одну й ту саму медичну послугу з переліку гарантованих державою (уперше — під час сплати податків, вдруге — у разі звернення до лікаря). Завдяки автономізації ЗОЗ мають зникнути всі «тіньові» фінансові потоки.
- Пацієнт сам обиратиме, з яким ЗОЗ укладатиме договори про медичне обслуговування. Це сприятиме розвитку в Україні якісної та ефективної системи державних та комунальних ЗОЗ.
- При ЗОЗ буде створено громадські наглядові ради, ключовою функцією яких визначено громадський контроль за дотриманням прав та створенням безпечних умов для пацієнтів, додержанням етичних принципів і законодавчих вимог під час медичного обслуговування ЗОЗ. Громадські наглядові ради матимуть доступ до фінансово-господарської діяльності ЗОЗ, що дозволить уникнути фінансових зловживань з боку керівництва медичного закладу та покращити якість надання медичних послуг пацієнту.
За словами І.В. Сисоєнко, прийняття та реалізація цього законопроекту є першим кроком до впровадження в Україні страхової медицини. «Сьогодні парламент виконав свій обов’язок — нарешті зламав «совкову» модель фінансування сфери охорони здоров’я і створив законодавчі умови для нового механізму оплати (за медичні послуги). Попереду робота Міністерства охорони здоров’я щодо прийняття методики розрахунку вартості медичних послуг, затвердження форм статутів ЗОЗ і договорів між розпорядниками бюджетних коштів та медичними установами, затвердження стандартів лікування… Керівники ЗОЗ повинні змінювати філософію щоденної діяльності та ставати ефективними управлінцями, лише за такої умови нова модель запрацює в кожному медичному закладі! Протягом одного дня дива не станеться, попереду велика й напружена робота. Проте фундамент закладено, а це — головне», — резюмувала Ірина Володимирівна.
Підготувала Ольга Радучич