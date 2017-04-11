Інфекції, пов’язані з наданням медичної допомоги (ІПМД), – новий термін, який запропоновано для заміни понять «нозокоміальні», «внутрішньолікарняні інфекції» та «інфекції, що виникли в лікарні». Він означає, що такі інфекції можуть бути пов’язані з різними лікувально-профілактичними установами, доступними для пацієнтів. ІПМД визначаються як інфекції, що не проявлялися на момент госпіталізації до медичної установи (і немає доказів, що були в інкубаційному періоді на той момент). Найпоширенішими ІПМД є інфекції кровотоку, пневмонія (зокрема пневмонія, спровокована штучною вентиляцією легень), інфекції сечовивідних шляхів та інфекції в ділянках хірургічних втручань.