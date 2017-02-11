Більше 14 млн українців страждають від алергічних захворювань

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Київ, Україна – Згідно за даними МОЗ більше 30% українців хворіють на алергію. Алергічні захворювання відносять до найрозповсюдженіших не лише серед дорослого населення країни, а й серед дітей. Зазвичай цей недуг зустрічається у мешканців великих міст, особливо з високим рівнем забруднення повітря хімічними продуктами промислового виробництва та автомобільного транспорту.

Експерти визначили 5 головних алергенів, які спричиняють алергічні реакції: пилок, цвіль, мертві клітини шкіри і волосся тварин, пил, пилові кліщі.

Детальніше про нинішню ситуацію в Україні нам розказала лікар-алерголог Марія Кривопустова:

«Актуальність та медико-соціальне значення хронічних захворювань органів дихання надзвичайно високі. Зокрема це стосується одного з найпоширеніших та важких алергічних захворювань — бронхіальної астми. Вважається, що на неї страждають до 300 мільйонів осіб у світі. В Україні офіційні показники нижчі, ніж в багатьох інших країнах, імовірно, за рахунок існуючої гіподіагностики даного захворювання. Бронхіальна астма проявляється за рахунок взаємодії певних генетичних факторів з відповідними негативними чинниками оточуючого середовища. Отже, для профілактики та лікування цього захворювання необхідно враховувати ступінь забруднення оточуючого середовища та наявність контактів з алергенами. Також важливо пам’ятати, що звертання за медичною допомогою до лікаря-алерголога, зокрема дитячого алерголога, вкрай важливо як для своєчасного встановлення діагноза бронхіальної астми, так і лікування. З огляду на це, вкрай корисними є освітні заходи, які підвищують обізнаність про потенційну небезпеку алергії та шляхи боротьби з нею. На жаль, ми не завжди сприймаємо наявні ознаки алергії як симптоми серйозного захворювання. А між тим вона створює не тільки фізичний дискомфорт і впливає на якість життя, але й психологічно змушує людину почуватись некомфортно. Полегшити симптоми і зменшити вплив алергенів можна за допомогою превентивних заходів, таких як регулярне вологе прибирання та провітрювання, а також очищення повітря в кімнаті, де ви знаходитесь більшість часу».

На підтримку Всесвітнього тижня боротьби з алергією, який щорічно проводиться Всесвітньою організацією алергії з метою привернути увагу до алергічних та супутніх захворювань, компанія Philips підібрала факти, які допоможуть більше знати про такі захворювання та ефективно боротися ними.

Philips, працюючи в партнерстві з всесвітньо відомими експертами в області респіраторного здоров’я, створює ефективні рішення для покращення якості повітря у приміщеннях: зволожувачі та очищувачі повітря, а також комбіновані системи 2-в-1. Інноваційна технологія багатоетапної активної фільтрації VitaShield IPS, яка використовується в очищувачах повітря Philips, дозволяє видалити з повітря 99,97% частинок розміром 0,3 мікрона – а це розмір найпоширеніших алергенів, які переносяться повітрям, шкідливих частинок, запахів, органічних сполук та бактерій. Якість та ефективність приладів випробувана та підтверджена Європейським центром дослідження проблем алергії (ECARF). Використання ефективних методів очищення повітря у житловому або робочому приміщенні дозволяє значно покращити якість життя людей, які страждають на алергічні захворювання. Philips створює ефективні інновації для здорового життя з думкою про те, що кожен подих має значення!

Будемо раді надати будь-яку додаткову інформацію і відповісти на питання, які вас цікавлять:

Вікторія Страдомська, Be-it Agency

Телефон: +38 050 139 92 55

E-mail: VStradomska@be-it.com.ua

Оксана Балясникова, PR-менеджер, Philips

Телефон: +38 050 435 87 48

E-mail: oksana.baliasnikova@philips.com

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