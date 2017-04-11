Диагностика хронического панкреатита

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При тяжелом течении хронического панкреатита и очевидных признаках кальцификации на компьютерной томографии диагностика данной патологии, как правило, не представляет значительной сложности, но может быть весьма затруднительной на ранних стадиях заболевания. Исследование больного с клиническими признаками и наличием факторов риска, на основании которых можно подозревать хронический панкреатит, должно проводиться с постепенным переходом от неинвазивных к более инвазивным диагностическим процедурам. После тщательного сбора анамнеза и фи-

зикального исследования следует прибегнуть к основным методам лабораторной диагностики, таким как определение активности липазы, амилазы, проведение биохимического анализа крови и непрямых панкреатические тестов (трипсин сыворотки, фекальная эластаза‑1). Компьютерная томография остается лучшим из первоначально используемых методов визуализации при хроническом панкреатите, поскольку обладает достаточной чувствительностью для выявления тяжелого течения патологии и обойтись без остальных диагностических процедур. Когда результаты компьютерной томографии

не дают полной ясности, для более детальной оценки состояния как паренхимы поджелудочной железы, так и протоков следует использовать магнитно-резонансную панкреатохолангиографию. Если диагноз остается сомнительным, необходимо проводить эндоскопическое ультразвуковое исследование с функциональными панкреатическими тестами либо без таковых. Диагностическим методом последней линии, который редко применяется вне терапевтических целей, остается эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография.

Дальнейшие шаги должны быть направлены на оптимизацию использования существующих диагностических методов для более точного выявления хронического панкреатита на ранних стадиях, поскольку снижение темпа прогрессирования заболевания у соответствующего контингента пациентов дает существенный положительный эффект.

По-видимому, наилучшим диагностическим подходом в случае неопределенных результатов эндоскопического ультразвукового исследования являются функциональные тесты. В качестве дополнительного метода диагностики может быть использовано определение биомаркеров панкреатического сока.

Anaizi A., Hart P. A., Conwell D. L. Diagnosing Chronic Pancreatitis. Dig Dis Sci. 2017 Mar 17.