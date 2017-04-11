Экстракт корня цикория в лечении пациентов с остеоартрозом коленного и тазобедренного суставов

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Цикорий является ценным лекарственным растением, с давних пор завое­вавшим популярность в народной медицине. В Древнем Риме корень цикория использовали для улучшения пищеварения, а в Египте из него готовили проти­воядие от укусов змей и пауков.

Цикорию нашли весьма разнообразное приме­нение благодаря массе полезных лечебных свойств его активных компонентов, к которым относятся инулин, фруктоза, интибин, каротин, витамины группы B, витамин С, макро- и микроэлементы, органические кислоты, дубильные веще­ства, пектин, белковые вещества, смолы и др. В эксперименте in vitro и на животных было доказано противово­спалительное действие экстракта корня цикория при различных заболеваниях. Обнаружили, что экстракт корня цикория обладает противовоспалительными свойствами и эффективен при артритах различного генеза, – его применение способствовало существенному торможению выработки ЦОГ-2, TNFα и NF-kB. Основной целью данного плацебо контролируемого двойного слепого исследования, проводимого по ини­циативе специалистов отдела ревматических заболеваний Техасского университета (США), было определить безопасность и переносимость экстракта корня цикория у пациентов с остеоартрозом (ОА).

Предположили, что прием цикория может уменьшить выраженность симптомов ОА, при этом реже вызывая побочные эффекты, чем традиционно используемые в лечении данной патологии НПВП. В исследование включили пациентов старше 50 лет с ОА тазобедренного или коленного сустава. Всех участ­ников разделили на три группы, которые в течение 1 мес употребляли экстракт корня цикория в дозах 600, 1200 или 1800 мг/сут. Оценка безопасности включала измерение жизненно важных параметров и проведение рутинных лабораторных анализов в начале и в конце периода лечения. В группе пациентов, применявших самую высокую дозу экстракта корня цикория, завершили курс лечения в соответствии с протоколом 18 человек. Из них 13 больных имели уменьшение степени выраженности боли, скованности и тяжести течения ОА как минимум на 20% .

В целом такое улучшение было обнаружено у 90% пациентов, рандомизированных в группу активного лечения, и у 50% пациентов, рандомизированных в группу плацебо (р=0,06). Лечение характеризовалось хорошей переносимостью. Побочные эффекты наблюдались только у 1 пациента группы активного лечения, который принимал экстракт цикория в дозе 1800 мг/сут; больной досрочно прекратил лечение. Результаты этого пилотного исследования показывают, что экстракт корня цикория обладает эффективно­стью в лечении ОА, что требует дальнейшего изучения возможности его применения в этой области медицины.

Источник: Olsen N.J., Branch V.K., Jonnala G., Seskar M., Cooper M. BMC Musculoskelet Disord. 2010 Jul 9; 11: 156.