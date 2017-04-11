Фитотерапия при лечении синдрома хронической усталости

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Грубой ошибкой при лечении синдрома хронической усталости (СХУ) является использование тонизирующих растений. Последние, наоборот, истощают резервы организма, стимулируя его функции. При СХУ исполь­ зуются фитопрепараты с иммуностимулирующим, кровоостанавливающим, общеукрепляющим действием. В частности, рекомендуются средства на основе горечей и эфирно-масличных растений (аира, золототысячника, горечавки, розмарина, дягиля, лопуха, бази­ лика, девясила, тимьяна, мелиссы, лаванды, зверобоя).

Можно применять следующий сбор: по 1 чайной ложке тысячелистника, базилика, лаванды, розмарина, мелиссы и золототысячника залить 1 л кипятка, настаивать несколько часов. Принимать по 1 /2 стакана 3 раза в день до еды.

Американские фитотерапевты рекомендуют алоэ, клевер, лопух, одуванчик, чайное дерево, эхинацею, сарсапарель, фиалку пахучую, кайенский перец, солодку, элеутерококк, гриб рейши, лимонник и т. д. Наряду с фитотерапией положительный эффект отмечен при применении 150 мл свежего гранатового сока ежедневно утром в течение 25-30 дней.

Принципы диетического питания при СХУ, позволяющего уменьшить выражен­ность жалоб на 60-70%, можно сформулировать таким образом: обогащение рациона пищей, содержащей легкоусвояемый белок (блюда из телятины, рыбы, мяса птицы, морепродуктов), а также свежими овощами и фруктами; исключение или значительное ограничение потребления кофе, крепкого чая, какао, газированных напитков; потребление достаточного количества соков (свежевыжатых); добавление в рацион продуктов, со­ держащих йод (грецких орехов, морской капусты и т. д.).

Вегетарианская диета заслуживает отдельного внимания в связи с СХУ, поскольку такие составляющие вегетарианского рациона, как фрукты, овощи, орехи, семена, пророщенные злаки, ягоды яркой окраски (клюква, черника, черная смородина), богаты полезными веществами и антиоксидантами.

Источник: http://www.bankreceptov.ru/narod/nmed9140317.shtml