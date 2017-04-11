Фитотерапия при лечении синдрома хронической усталости

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|22 минут тому
Фитотерапия при лечении синдрома хронической усталости

Грубой ошибкой при лечении синдрома хронической усталости (СХУ) является использование тонизирующих растений. Последние, наоборот, истощают резервы организма, стимулируя его функции. При СХУ исполь­ зуются фитопрепараты с иммуностимулирующим, кровоостанавливающим, общеукрепляющим действием. В частности, рекомендуются средства на основе горечей и эфирно-масличных растений (аира, золототысячника, горечавки, розмарина, дягиля, лопуха, бази­ лика, девясила, тимьяна, мелиссы, лаванды, зверобоя).

Можно применять следующий сбор: по 1 чайной ложке тысячелистника, базилика, лаванды, розмарина, мелиссы и золототысячника залить 1 л кипятка, настаивать несколько часов. Принимать по 1 /2 стакана 3 раза в день до еды.

Американские фитотерапевты рекомендуют алоэ, клевер, лопух, одуванчик, чайное дерево, эхинацею, сарсапарель, фиалку пахучую, кайенский перец, солодку, элеутерококк, гриб рейши, лимонник и т. д. Наряду с фитотерапией положительный эффект отмечен при применении 150 мл свежего гранатового сока ежедневно утром в течение 25-30 дней.

Принципы диетического питания при СХУ, позволяющего уменьшить выражен­ность жалоб на 60-70%, можно сформулировать таким образом: обогащение рациона пищей, содержащей легкоусвояемый белок (блюда из телятины, рыбы, мяса птицы, морепродуктов), а также свежими овощами и фруктами; исключение или значительное ограничение потребления кофе, крепкого чая, какао, газированных напитков; потребление достаточного количества соков (свежевыжатых); добавление в рацион продуктов, со­ держащих йод (грецких орехов, морской капусты и т. д.).

Вегетарианская диета заслуживает отдельного внимания в связи с СХУ, поскольку такие составляющие вегетарианского рациона, как фрукты, овощи, орехи, семена, пророщенные злаки, ягоды яркой окраски (клюква, черника, черная смородина), богаты полезными веществами и антиоксидантами.

Источник: http://www.bankreceptov.ru/narod/nmed9140317.shtml

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Теги:Журнал «Натуральная медицина»/№ 1 (21)/2017

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