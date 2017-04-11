Использование экстракта гинкго билоба в профилактике болезни Альцгеймера

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Французские ученые под руководством B. Vellas из Hopital Casselardit (г. Тулуза) провели двойное слепое рандомизированное плацебо контролированное клиническое исследование, в рамках которого на протяжении 5 лет наблюдали за пожилыми пациентами с признаками нарушения памяти, но без выраженной деменции.

В исследование GuidAge в период с марта 2002 по ноябрь 2004 года были включены 2854 взрослых пациента старше 70 лет, которых рандомизировали для приема плацебо или экстракта гинкго билоба в дозе 120 мг/сут.

Результаты, которые были опубликованы в журнале The Lancet Neurology, показали отсутствие существенных различий в количестве пациентов, у которых в течение периода наблюдения развилась деменция: 61 участник в группе активной терапии и 73 человека в группе плацебо (ОР 0,84; 95% ДИ 0,60-1,18; р=0,306); с учетом показате­лей заболеваемости болезнью Альцгеймера это составляет 1,2 и 1,4 случая на 100 человеко-лет соответственно.

Таким образом, еще одно большое исследование не подтвердило пользу приема гинкго билоба в качестве средства профилактики болезни Альцгеймера.

Источник: Vellas B. et al. Lancet Neurol 2012; DOI: 10.1016/S147494422(12)7020695.