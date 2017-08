Количество лейкоцитов в крови как предиктор развития церебральной ишемии после субарахноидального кровоизлияния

|

Согласно результатам исследования, представленного на ежегодном конгрессе Американской ассоциации нейрохирургов (AANS) 2017 г., повышение уровня лейкоцитов после субарахноидального кровоизлияния (САК) можно рассматривать как достоверный предиктор отсроченной церебральной ишемии (ЦИ).

В развитии отстроченной ЦИ может сыграть роль множество факторов, однако группа американских ученых под руководством F. Al-Mufti сосредоточилась на изучении потенциальной роли иммунной дисрегуляции как основной причины данного осложнения. С этой целью ученые проанализировали данные 849 пациентов с аневризматическим САК, принимавших участие в другом более крупном обсервационном исследовании. У всех участников в течение 72 ч с момента САК был выполнен клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной

формулы.

После учета различных факторов, способствующих развитию отсроченной ЦИ (общее состояние пациента, площадь кровоизлияния по данным компьютерной томографии, приверженность к курению и эпизоды клипирования аневризм сосудов головного мозга в анамнезе), было выявлено, что количество лейкоцитов ≥12,1×109/л – значимый предиктор отсроченной ЦИ (ОШ 1,2; 95% ДИ 1,1-1,3; р<0,001). Значение отношения нейтрофилов к лимфоцитам ≥5,9 также достоверно ассоциировалось с развитием отсроченных ишемических осложнений (ОШ 1,7; 95% ДИ 1,1-2,2; р=0,008). Было отмечено, что у 49% пациентов, тяжесть состояния которых оценивалась как удовлетворительная (1-3 балла по шкале Ханта и Хесса), с повышенным уровнем лейкоцитов в крови вероятность отсроченной ЦИ была эквивалентна таковой у больных в тяжелом состоянии (ОР 2,1; 95% ДИ 1,3-3,2; р<0,001). Что касается пациентов, которые чувствовали себя удовлетворительно и у которых количество лейкоцитов крови равнялось ≤12,1×109/л, то ЦИ регистрировалась у них значительно реже (р<0,001).

По мнению авторов исследования, увеличение количества лейкоцитов у пациентов в удовлетворительном состоянии может рассматриваться как более надежный признак, определяющий развитие ЦИ (площадь под кривой (AUC 0,63), чем показатели модифицированной шкалы Фишера (AUC 0,57). Значимым предиктором оказалось и значение отношения нейтрофилов к лимфоцитам ≥5,9 (AUC 0,59; положительное прогностическое значение (ППЗ) 26%, отрицательное прогностическое значение (ОПЗ) 86%). Следует отметить, что учет как количества лейкоцитов, так и показателей модифицированной шкалы Фишера приводит к еще более достоверному прогнозу отсроченной ЦИ (AUC 0,73; ППЗ 34%; ОПЗ 92%). По мнению ученых, повышение числа лейкоцитов у нетяжелых пациентов определяют более молодой возраст, этническая принадлежность, наличие сахарного диабета в анамнезе, расположение аневризмы и массивность САК. Первоначальная гипотеза исследователей о механизмах, лежащих в основе корреляции между уровнем лейкоцитов и отсроченных ишемических осложнений, заключалась в том, что повышенное количество лейкоцитов после САК является отражением воспалительной реакции и иммунного ответа. Отличительные особенности иммунной системы могут способствовать развитию ишемии, а воспалительный ответ – возникновению гиперкоагуляции и, как следствие, микроэмболии в условиях церебрального вазоспазма.

F. Al-Mufti считает, что выявленная ассоциация делает возможным определение потребности пациентов в реанимационных мероприятиях. Эксперты отметили, что для подтверждения роли количества лейкоцитов в прогнозе развития ЦИ, определения того, является ли данный показатель модифицируемым фактором и может ли терапия лейкоцитоза изменить прогноз у пациентов с САК, необходимы дальнейшие исследования.

