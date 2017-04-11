Количество лейкоцитов в крови как предиктор развития церебральной ишемии после субарахноидального кровоизлияния

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|46 минут тому
Количество лейкоцитов в крови как предиктор развития церебральной ишемии после субарахноидального кровоизлияния

Согласно результатам исследования, представленного на ежегодном конгрессе Американской ассоциации нейрохирургов (AANS) 2017 г., повышение уровня лейкоцитов после субарахноидального кровоизлияния (САК) можно рассматривать как достоверный предиктор отсроченной церебральной ишемии (ЦИ).
В развитии отстроченной ЦИ может сыграть роль множество факторов, однако группа американских ученых под руководством F. Al-Mufti сосредоточилась на изучении потенциальной роли иммунной дисрегуляции как основной причины данного осложнения. С этой целью ученые проанализировали данные 849 пациентов с аневризматическим САК, принимавших участие в другом более крупном обсервационном исследовании. У всех участников в течение 72 ч с момента САК был выполнен клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной
формулы.
После учета различных факторов, способствующих развитию отсроченной ЦИ (общее состояние пациента, площадь кровоизлияния по данным компьютерной томографии, приверженность к курению и эпизоды клипирования аневризм сосудов головного мозга в анамнезе), было выявлено, что количество лейкоцитов ≥12,1×109/л – значимый предиктор отсроченной ЦИ (ОШ 1,2; 95% ДИ 1,1-1,3; р<0,001). Значение отношения нейтрофилов к лимфоцитам ≥5,9 также достоверно ассоциировалось с развитием отсроченных ишемических осложнений (ОШ 1,7; 95% ДИ 1,1-2,2; р=0,008). Было отмечено, что у 49% пациентов, тяжесть состояния которых оценивалась как удовлетворительная (1-3 балла по шкале Ханта и Хесса), с повышенным уровнем лейкоцитов в крови вероятность отсроченной ЦИ была эквивалентна таковой у больных в тяжелом состоянии (ОР 2,1; 95% ДИ 1,3-3,2; р<0,001). Что касается пациентов, которые чувствовали себя удовлетворительно и у которых количество лейкоцитов крови равнялось ≤12,1×109/л, то ЦИ регистрировалась у них значительно реже (р<0,001).
По мнению авторов исследования, увеличение количества лейкоцитов у пациентов в удовлетворительном состоянии может рассматриваться как более надежный признак, определяющий развитие ЦИ (площадь под кривой (AUC 0,63), чем показатели модифицированной шкалы Фишера (AUC 0,57). Значимым предиктором оказалось и значение отношения нейтрофилов к лимфоцитам ≥5,9 (AUC 0,59; положительное прогностическое значение (ППЗ) 26%, отрицательное прогностическое значение (ОПЗ) 86%). Следует отметить, что учет как количества лейкоцитов, так и показателей модифицированной шкалы Фишера приводит к еще более достоверному прогнозу отсроченной ЦИ (AUC 0,73; ППЗ 34%; ОПЗ 92%). По мнению ученых, повышение числа лейкоцитов у нетяжелых пациентов определяют более молодой возраст, этническая принадлежность, наличие сахарного диабета в анамнезе, расположение аневризмы и массивность САК. Первоначальная гипотеза исследователей о механизмах, лежащих в основе корреляции между уровнем лейкоцитов и отсроченных ишемических осложнений, заключалась в том, что повышенное количество лейкоцитов после САК является отражением воспалительной реакции и иммунного ответа. Отличительные особенности иммунной системы могут способствовать развитию ишемии, а воспалительный ответ – возникновению гиперкоагуляции и, как следствие, микроэмболии в условиях церебрального вазоспазма.
F. Al-Mufti считает, что выявленная ассоциация делает возможным определение потребности пациентов в реанимационных мероприятиях. Эксперты отметили, что для подтверждения роли количества лейкоцитов в прогнозе развития ЦИ, определения того, является ли данный показатель модифицируемым фактором и может ли терапия лейкоцитоза изменить прогноз у пациентов с САК, необходимы дальнейшие исследования.

F. Al-Mufti et al. American Association of Neurological Surgeons (AANS) 2017 Annual Meeting. Abstract 604.
24 April 2017. White Cell Count May Predict Ischemia After САК. Medscape, 04 May 2017.

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Теги:"Медична газета "Здоров'я України 21 сторіччя"/№ 9/2017

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