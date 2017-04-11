Компанія Sandoz в Україні започатковує ініціативу для боротьби з резистентністю до протимікробних засобів

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м. Київ, 29 серпня 2017 р. – Компанія Sandoz в Україні повідомляє про започаткування ініціативи для боротьби з резистентністю до протимікробних засобів SARI (Sandoz Antimicrobial Resistance Initiative), мета якої привернути увагу до нераціонального використання антибіотиків в Україні.

У всьому світі резистентність до протимікробних препаратів (РПП) спричиняє 700000 смертей щороку. Але прогноз набагато серйозніший: експерти вважають, що якщо РПП продовжить поширюватися, до 2050 року цей показник зросте до 10 мільйонів осіб. Як світовий лідер у сфері генеричних антибіотиків, компанія Sandoz підтримує практику відповідального використання антибіотиків.

Заходи, заплановані в рамках ініціативи, спрямовані на розробку необхідних кроків стримування зростання антибіотикорезистентності в Україні та підвищення відповідальності використання антибіотиків як з боку медичних працівників, так і пацієнтів.

План дій передбачає залучення провідних експертів для розробки необхідних кроків із стримування росту антибіотикорезистентності в Україні з подальшим зверненням на всі рівні прийняття рішення, рекомендації щодо перегляду протоколів лікування в пульмонології у дорослих та дітей та підтримка у виданні 28000-го тиража оновлених протоколів для сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів, організацію освітніх заходів із залученням обласних спеціалістів у всіх регіонах України.

Першим кроком реалізації ініціативи стало засідання експертної ради «Об’єднання зусиль для боротьби з резистентністю до протимікробних засобів», що відбулося 26 травня 2017 року у м. Києві з трансляцією на 22 обласні центри України. Під час заходу провідні спеціалісти України обговорили питання реального стану проблеми антибіотикорезистентності у світі і в Україні серед дорослого і дитячого населення. Близько 230 лікарів у галузях пульмонології, терапії, педіатрії, отоларингології та представники вищих навчальних закладів відвідали захід.

У рамках засідання експертної ради за участю провідних спеціалістів України обговорювалося широке коло актуальних питань антибіотикотерапії. На підставі колегіального розгляду учасники засідання погодили наступні кроки для стримування подальшого росту антибіотикорезистентності:

Звернутися до відповідних департаментів МОН України з проханням розглянути можливість рекомендувати профільним кафедрам медичних вищих навчальних закладів включити в навчальні програми додипломної та післядипломної освіти питання стосовно раціональної антибіотикотерапії.

Впровадити в клінічну практику відповідальний та раціональний підхід до призначення антибіотиків SMART*.

S – створення сучасних стандартів на основі доказової бази (національні уніфіковані протоколи)

M – антибіотикотерапія тільки при бактеріальній інфекції («лікуй відразу раціонально»)

A – стратегія деескалаційної терапії (адекватний вибір форми, способу застосування та дозування антибіотиків)

R – вибір препарату з урахуванням локальної резистентності (бактеріологічний моніторинг на ІІІ рівні медичної допомоги)

T – своєчасний початок та тривалість антибіотикотерапії.

Звернутися до Асоціації пульмонологів України, Асоціації педіатрів України та Асоціації оториноларингологів України щодо можливості розгляду на чергових наукових форумах питання стосовно проблеми запобігання антибактеріальної резистентності в клінічній практиці.

Підготувати цикл публікацій у спеціалізованих виданнях терапевтичного, педіатричного і отоларингологічного профілю про раціональне використання антибіотиків та припинення необґрунтованого застосування антибіотиків «резерву» як антибіотиків першої лінії.

Звернутися до відповідного департаменту МОЗ України з проханням підтримати проведення широкомасштабної кампанії з вакцинації дітей проти грипу та пневмококової і гемофільної інфекцій.

Звернутися до відповідного департаменту МОЗ України з проханням розглянути можливість посилення контролю за рецептурним відпуском антибактеріальних лікарських засобів системної дії в аптечних закладах.

Звернутися до профільних медичних Асоціацій з пропозицією залучати лікарів-інтерністів для проведення роз’яснювальної роботи щодо загрози самолікування та необґрунтованого використання антибіотиків.

Спеціалісти охорони здоров’я, які відвідали захід, наголосили на актуальності розглянутої теми та переосмисленню підходів до застосування антибіотикотерапії у лікуванні пацієнтів.

«Дана проблема має для нас, лікарів, два важливі моменти. З одного боку, кількість антибіотиків та можливості антибіотикотерапії є достатньо широкими, але з іншого боку й обмеженими, коли ми стикаємося з резистентністю. Даний захід був корисним і дав змогу ознайомитися з провідними західними дослідженнями з цього питання та відповідальніше ставитися до призначень антибіотиків пацієнтам», — поділилася своїми враженнями від заходу Наталія Головко, заступник головного лікаря Харківської міської клінічної лікарні №30.

«Стійкість до антибіотиків є глобальною проблемою, яку ми зможемо подолати тільки шляхом співпраці з іншими зацікавленими сторонами для усунення основних причин виникнення резистентності до протимікробних засобів. Життєво важливою стратегією є інформування лікарів, медичного персоналу, фармацевтів і пацієнтів про правильне використання антибіотиків, тому що багато з них призначаються без справжньої необхідності», — зазначив Володимир Квашук, начальник департаменту рецептурних препаратів ТОВ «Сандоз Україна».

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