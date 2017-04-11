Компанія Sandoz в Україні започатковує ініціативу для боротьби з резистентністю до протимікробних засобів

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Компанія Sandoz в Україні започатковує ініціативу для боротьби з резистентністю до протимікробних засобів

м. Київ, 29 серпня 2017 р. – Компанія Sandoz в Україні повідомляє про започаткування ініціативи для боротьби з резистентністю до протимікробних засобів SARI (Sandoz Antimicrobial Resistance Initiative), мета якої привернути увагу до нераціонального використання антибіотиків в Україні.

У всьому світі резистентність до протимікробних препаратів (РПП) спричиняє 700000 смертей щороку. Але прогноз набагато серйозніший: експерти вважають, що якщо РПП продовжить поширюватися, до 2050 року цей показник зросте до 10 мільйонів осіб. Як світовий лідер у сфері генеричних антибіотиків, компанія Sandoz підтримує практику  відповідального використання антибіотиків.

Заходи, заплановані в рамках ініціативи, спрямовані на розробку необхідних кроків стримування зростання антибіотикорезистентності в Україні та підвищення відповідальності використання антибіотиків як з боку медичних працівників, так і пацієнтів.

План дій передбачає залучення провідних експертів для розробки необхідних кроків із стримування росту антибіотикорезистентності в Україні з подальшим зверненням на всі рівні прийняття рішення, рекомендації щодо перегляду протоколів лікування в пульмонології у дорослих та дітей та підтримка у виданні 28000-го тиража оновлених протоколів для сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів, організацію освітніх заходів із залученням обласних спеціалістів у всіх регіонах України.

Першим кроком реалізації ініціативи стало засідання експертної ради «Об’єднання зусиль для боротьби з резистентністю до протимікробних засобів», що відбулося 26 травня 2017 року у м. Києві з трансляцією на 22 обласні центри України.  Під час заходу провідні спеціалісти України обговорили питання реального стану проблеми антибіотикорезистентності у світі і в Україні серед  дорослого і дитячого населення. Близько 230 лікарів у галузях пульмонології, терапії, педіатрії, отоларингології та представники вищих навчальних закладів відвідали захід.

У рамках засідання експертної ради за участю провідних спеціалістів України обговорювалося широке коло актуальних питань антибіотикотерапії. На підставі колегіального розгляду учасники засідання погодили наступні кроки для стримування подальшого росту антибіотикорезистентності:

  1. Звернутися до відповідних департаментів МОН України з проханням розглянути можливість рекомендувати профільним кафедрам медичних вищих навчальних закладів включити в навчальні програми додипломної та післядипломної освіти питання стосовно раціональної антибіотикотерапії.
  1. Впровадити в клінічну практику відповідальний та раціональний підхід до призначення антибіотиків SMART*.
  • S – створення сучасних стандартів на основі доказової бази (національні уніфіковані протоколи)
  • M – антибіотикотерапія тільки при бактеріальній інфекції («лікуй відразу раціонально»)
  • A – стратегія деескалаційної терапії (адекватний вибір форми, способу застосування та дозування антибіотиків)
  • R – вибір препарату з урахуванням локальної резистентності (бактеріологічний моніторинг на ІІІ рівні медичної допомоги)
  • T – своєчасний початок та тривалість антибіотикотерапії.
  1. Звернутися до Асоціації пульмонологів України, Асоціації педіатрів України та Асоціації оториноларингологів України щодо можливості розгляду на чергових наукових форумах питання стосовно проблеми запобігання антибактеріальної резистентності в клінічній практиці.
  1. Підготувати цикл публікацій у спеціалізованих виданнях терапевтичного, педіатричного і отоларингологічного профілю про раціональне використання антибіотиків та припинення необґрунтованого застосування антибіотиків «резерву» як антибіотиків першої лінії.
  1. Звернутися до відповідного департаменту МОЗ України з проханням підтримати проведення широкомасштабної кампанії з вакцинації дітей проти грипу та пневмококової і гемофільної інфекцій.
  1. Звернутися до відповідного департаменту МОЗ України з проханням розглянути можливість посилення контролю за рецептурним відпуском антибактеріальних лікарських засобів системної дії в аптечних закладах.
  1. Звернутися до профільних медичних Асоціацій з пропозицією залучати лікарів-інтерністів для проведення роз’яснювальної роботи щодо загрози самолікування та необґрунтованого використання антибіотиків.

Спеціалісти охорони здоров’я, які відвідали захід, наголосили на актуальності розглянутої теми та переосмисленню підходів до застосування антибіотикотерапії у лікуванні пацієнтів.

«Дана проблема має для нас, лікарів, два важливі моменти. З одного боку, кількість антибіотиків та можливості антибіотикотерапії є достатньо широкими, але з іншого боку й обмеженими, коли ми стикаємося з резистентністю. Даний захід був корисним і дав змогу ознайомитися з провідними західними дослідженнями з цього питання та відповідальніше ставитися до призначень антибіотиків пацієнтам», — поділилася своїми враженнями від заходу Наталія Головко, заступник головного лікаря Харківської міської клінічної лікарні №30.

«Стійкість до антибіотиків є глобальною проблемою, яку ми зможемо подолати тільки шляхом співпраці з іншими зацікавленими сторонами для усунення основних причин виникнення резистентності до протимікробних засобів. Життєво важливою стратегією є інформування лікарів, медичного персоналу, фармацевтів і пацієнтів про правильне використання антибіотиків, тому що багато з них призначаються без справжньої необхідності», — зазначив Володимир Квашук, начальник департаменту рецептурних препаратів ТОВ «Сандоз Україна».

www.sandoz.ua

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