Крипторхизм как фактор риска развития рака яичек

|

Одним из установленных факторов риска развития рака яичек является крипторхизм. Тем не менее остается неясным, является крипторхизм фактором риска сам по себе или является частью других причин раннего периода жизни, таких как вес при рождении и течение процесса родов.

Цель данного исследования заключалась в использовании данных из Регистра медицинской документации Копенгагенской школы (CSHRR) для оценки крипторхизма, веса при рождении и течения родов в качестве факторов риска развития рака яичка.

Исследуемая популяция состояла из 408 случаев рака яичка. Дизайн исследования был «случай-когорта», период наблюдения – ​от 2 апреля 1968 г. до 31 декабря 2003 г.

Крипторхизм был достоверно связан с раком яичка. Вес при рождении был обратно пропорционален частоте обнаружения рака яичка и недостоверно ассоциирован с ходом родов.

Это исследование подтвердило надежность связи между крипторхизмом и раком яичек даже после корректировки по значению веса тела при рождении и характеру родов. Кроме того, исследование показало наличие обратной связи между массой тела при рождении и обнаружением рака яичек.

Johanne Spanggaard Piltoft, Signe Benzon Larsen, Susanne Oksbjerg Dalton, Christoffer Johansen, Jennifer L. Baker, Luise Cederkvist, Ingelise Andersen. Early life risk factors for testicular cancer: a case-cohort study based on the Copenhagen School Health Recщrds Register. Acta oncologica. 2017 Jan 12.