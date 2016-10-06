Likarni.com — современный и удобный онлайн-сервис записи пациентов

Likarni.com (Лікарні) — бесплатный сервис онлайн-записи к врачу. С помощью сервиса пациенты могут записаться в частные клиники 16 городов Украины. Сервис Likarni.com стремится к тому, чтобы пациент мог максимально быстро записаться в нужную клинику / к врачу/ на обследование или процедуру.
О преследуемых целях проекта, перспективе развития сервиса поделился Кравченко Артем Владимирович — операционный директор и сооснователь проекта. «Каждому второму человеку знаком многочасовой забег по городу в поисках хорошей клиники, а впоследствии неожиданная встреча с длинными очередями и нервами. Мы хотим разрушить постсоветскую систему медобслуживания в Украине, так как она, к сожалению, еще далека от европейских стандартов. Кроме того, сервис Likarni.com поможет пациенту получать проверенную информацию о медицинском учреждении — перечень медуслуг, актуальные цены, график работы, квалификация врачей. Мы с заботой относимся к каждому пациенту, который обратился к нам за помощью», — Кравченко А. В.
Сервис Likarni.com (Лікарні) удобный и простой в использовании для пользователей.
- На сайте представлена обширная база действующих частных клиник, врачей, а также перечень медицинских услуг различных направлений. Для того чтобы выбрать клинику или врача, сравните рейтинги или прочитайте отзывы.
- Позвоните по телефонам, указанным на сайте, либо воспользуйтесь формой обратной связи, указав имя и номер своего мобильного телефона.
- Пациент сообщает оператору call-центра, какая клиника, врач или медуслуга его интересует, уточняет время, которое ему подходит. Всю работу по поиску и записи в клинику выполняет оператор.
- Консультант call-центра находит нужное медучреждение, записывает пациента на прием к врачу или обследование, согласовывая все детали с клиникой.
- В телефонном режиме пациенту сообщается название, адрес клиники, ближайшее метро, время приема. Также на указанный мобильный номер будет отправлено sms с напоминанием о месте и времени приема.
Сервис Likarni.com работает уже год, и за это время в частные диагностические центры и клиники Украины было записано больше 12 тыс. пациентов.
Пользователи сервиса отметили ряд преимуществ сервиса Likarni.com: портал удобный и простой в использовании, все услуги для посетителей портала бесплатны, отсутствуют какие-либо скрытые комиссии, вся информация проверенная, всегда можно ознакомиться с актуальными акциями, скидками и новостями, сервис имеет обширную географию деятельности.
Команда портала не готова останавливаться на достигнутом, продолжается работа над улучшением качества предоставляемых услуг, база частных клиник и диагностических центров постепенно обновляется, также расширяется база медицинских услуг. Ведется плодотворная работа над минимизацией временных затрат на запись пациента в клинику.
Если у вас возникли вопросы либо вы готовы поделиться рекомендациями по улучшению сервиса, пишите на info@likarni.com.
Комментарии ( 4 )
Я нашла у них на сайте врача, который уволился из клиники и никто не мог мне сказать в какую перешёл работать! Записалась сама, но им спасибо
В принципе сервис неплохой, но однозначно есть куда расти. Обращалась несколько раз, первый раз попала на оператора, который долго искал мне нужную мне услугу, но вот звонила недавно — пошустрее стали.
Не нашел на сайте информацию о клинике, которую искал. Позвонил, чтоб узнать об этой клинике, оказывается, клиника закрылась. Ну, буду знать.
Заказал форму обратной связи, не было денег на счету. Перезвонили через 7 минут, общались доброжелательно, но в клинике, в которую хотел записаться, не было свободного времени для записи. Оператор не растерялся и предложил мне другую клинику. За оперативность однозначно плюс.