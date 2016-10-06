Likarni.com — современный и удобный онлайн-сервис записи пациентов

Likarni.com (Лікарні) — бесплатный сервис онлайн-записи к врачу. С помощью сервиса пациенты могут записаться в частные клиники 16 городов Украины. Сервис Likarni.com стремится к тому, чтобы пациент мог максимально быстро записаться в нужную клинику / к врачу/ на обследование или процедуру.

О преследуемых целях проекта, перспективе развития сервиса поделился Кравченко Артем Владимирович — операционный директор и сооснователь проекта. «Каждому второму человеку знаком многочасовой забег по городу в поисках хорошей клиники, а впоследствии неожиданная встреча с длинными очередями и нервами. Мы хотим разрушить постсоветскую систему медобслуживания в Украине, так как она, к сожалению, еще далека от европейских стандартов. Кроме того, сервис Likarni.com поможет пациенту получать проверенную информацию о медицинском учреждении — перечень медуслуг, актуальные цены, график работы, квалификация врачей. Мы с заботой относимся к каждому пациенту, который обратился к нам за помощью», — Кравченко А. В.

Сервис Likarni.com (Лікарні) удобный и простой в использовании для пользователей.

На сайте представлена обширная база действующих частных клиник, врачей, а также перечень медицинских услуг различных направлений. Для того чтобы выбрать клинику или врача, сравните рейтинги или прочитайте отзывы. Позвоните по телефонам, указанным на сайте, либо воспользуйтесь формой обратной связи, указав имя и номер своего мобильного телефона. Пациент сообщает оператору call-центра, какая клиника, врач или медуслуга его интересует, уточняет время, которое ему подходит. Всю работу по поиску и записи в клинику выполняет оператор. Консультант call-центра находит нужное медучреждение, записывает пациента на прием к врачу или обследование, согласовывая все детали с клиникой. В телефонном режиме пациенту сообщается название, адрес клиники, ближайшее метро, время приема. Также на указанный мобильный номер будет отправлено sms с напоминанием о месте и времени приема.

Сервис Likarni.com работает уже год, и за это время в частные диагностические центры и клиники Украины было записано больше 12 тыс. пациентов.

Пользователи сервиса отметили ряд преимуществ сервиса Likarni.com: портал удобный и простой в использовании, все услуги для посетителей портала бесплатны, отсутствуют какие-либо скрытые комиссии, вся информация проверенная, всегда можно ознакомиться с актуальными акциями, скидками и новостями, сервис имеет обширную географию деятельности.

Команда портала не готова останавливаться на достигнутом, продолжается работа над улучшением качества предоставляемых услуг, база частных клиник и диагностических центров постепенно обновляется, также расширяется база медицинских услуг. Ведется плодотворная работа над минимизацией временных затрат на запись пациента в клинику.

Если у вас возникли вопросы либо вы готовы поделиться рекомендациями по улучшению сервиса, пишите на info@likarni.com.