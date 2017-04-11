Многофакторность механизмов действия валерианы

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Одним из активных компонентов валерианы лекарственной, широко применяемой в клинической практике, является гесперидин. Ранее этот флавоноид был известен своим антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Однако в последнее время появились данные, подтверждающие антидепрессивное действие гесперидина.

Биохимические механизмы влияния гесперидина на депрессию и стресс изучались в ряде научных работ. Так, в исследованиях in vivo воздействия гесперидина на депрессию он восстанавливал сниженные уровни норадреналина, серотонина и дофамина.

Антидепрессивный эффект геспередина включает воздействие на серотонинергические рецепторы 5-HT1A, что подтверждается ослаблением этого эффекта под влиянием ингибитора синтеза серотонина и антагониста рецепторов 5-HT1A.

В исследовании Filho и соавт. было показано, что центральные (но не периферические) опиоидергические рецепторы также задействованы в осуществлении антидепрессивного действия гесперидина. Механизм этого эффекта подтвержден на примере ингибирования действия гесперидина селективными антагонститами k-опиатных рецепторов.

Особого интереса заслуживает механизм достижения антидепрессивного эффекта гесперидина путем его воздействия на калиевые каналы. Так, на поведенческих моделях депрессии у животных было продемонстрировано, что блокаторы калиевых каналов (тетраэтиламмоний, харибдотоксин, глибенкламид и апамин) оказывают синергическое с гесперидином антидепрессивное действие. Кроме того, антидепрессивный эффект геспередина также может быть связан с активацией образования циклического гуанозинмонофосфата под действием оксида азота.

Помимо вышеуказанных механизмов было также выявлено, что гесперидин снижает уровни кортизола и экспрессию мРНК кортикотропин-релизинг фактора у животных с хроническим стрессом. Эти данные свидетельствуют о влиянии гесперидина на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему, что, в свою очередь, может объяснять его антидепрессивное действие. Продолжительный прием геспередина может привести к повышению уровня мозгового нейротрофического фактора в гиппокампе, отвечающего за формирование долгосрочной памяти.

Сопоставление результатов указанных исследований позволяет сделать вывод, что антидепрессивный и противострессовый эффект гесперидина основан на многофакторном механизме действия.

Tahira Farooqui, Akhlaq A. Farooqui.

Neuroprotective Effects of Phytochemicals in Neurological Disorders.

March 2017. ISBN: 978-1-119-15514-0

Подготовил Игорь Кравченко