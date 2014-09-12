Науково-практичні конференції на 12-14 вересня

НовостиСвежие новости
|9 минут тому
Науково-практичні конференції на 12-14 вересня

Увага! Час і місце заходів можуть змінюватись, прохання уточнювати ці дані за вказаними телефонами. 

 

 

12-14 вересня

IX Международная конференция для неврологов, психиатров, психотерапевтов, врачей смежных специальностей

 

 

Отель «ОК Одесса», г. Одесса, Гагаринское плато, 5

Оргкомитет: +38 (067) 548 49 09; +38 (098) 878 40 12; +38 (050) 876 07 89; +38 (063) 240 43 74

 

12-14 вересня

Міжнародна неврологічна конференція «НЕЙРОСИМПОЗІУМ»

 

Україна, 65009, м. Одеса, Гагаринське плато, 5, готельний комплекс «Одеса»

За додатковою інформацією просимо звертатися в Оргкомітет:
+38 (098) 878 40 12; +38 (050) 876 07 89;
+38 (067) 548 49 09; +38 (063) 240 43 74

 

14 вересня

Конкурс молодих вчених-неврологів

 

м. Одеса, Гагаринське плато, 5, готельний комплекс

Додаткова інформація за телефонами: +38 067-548-49-09; +38 063-240-43-74; +38 050- 876-07-89

00

  • 0.0