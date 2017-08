Тенектеплаза не уступает в эффективности альтеплазе в лечении инсульта

|

На 3-й конференции Европейской организации по борьбе с инсультом были представлены результаты исследования, согласно которым болюсное введение 0,4 мг/кг тенектеплазы (TNKase, Genentech) не уступает по эффективности и безопасности инфузионному введению альтеплазы в терапии ишемического инсульта (ИИ).

В исследовании NOR-TEST приняли участие 1107 пациентов, которые в течение 4,5 ч с момента появления симптомов ИИ были рандомизированы на 2 группы: для получения тенектеплаз болюсно в дозировке 0,4 мг/кг и для инфузии альтеплазы в дозировке 0,9 мг/кг. Пациенты с повышенным риском кровотечений и лица с предынсультной оценкой по модифицированной шкале Рэнкина (MRS) ≥3 балла были исключены из исследования.

Результаты показали, что частота достижения первичной конечной точки (превосходный клинический исход – оценка по шкале Рэнкина 0-1) – через 3 мес, а также вторичной конечной точки (улучшение неврологической симптоматики – оценка по шкале тяжести инсульта Национального института здравоохранения США – NIHSS) спустя 24 ч – оказалась сопоставимой в двух группах. Нежелательные явления были схожими и регистрировались с почти одинаковой частотой в обеих группах. Полученные результаты представлены в таблицах 1, 2.





В отличие от более ранних испытаний, в которых сравнивались безопасность и эффективность указанных тканевых активаторов плазминогена у небольшого числа тщательно отобранных пациентов, прагматическое многоцентровое исследование III фазы NOR-TEST охватывало всех больных, имеющих право на стандартную терапию альтеплазой. По этой причине ведущий автор исследования N. Logallo убежден, что полученные в его работе результаты могут быть применимы к общей популяции пациентов.

Logallo N. et al. 3rd European Stroke Organisation Conference (ESOC) 2017. Session PL01. 16 May 2017. NOR-TEST: Tenecteplase Similar to Alteplase in Stroke. Medscape, 19 May 2017.

Подготовила Дарья Коваленко