Топическое лечение при псориазе волосистой части головы

У пациентов с хроническим бляшковидным псориазом часто наблюдается поражение волосистой части головы, сопровождающееся зудом, покраснением и наличием визуально заметных чешуйчатых очагов. Как правило, в первую очередь применяют местную терапию (препараты, наносимые на кожу, – ​кремы и т. п.), но волосяной покров затрудняет лечение, а прилежащая кожа лица особенно чувствительна к топическому воздействию. Местно используют разнообразные средства, такие как кортикостероиды, витамин D, препараты на основе дегтя, такролимус, дитранол и салициловую кислоту. Клиницист обязан знать и учитывать как преимущества, так и возможные побочные эффекты каждого из средств.

Для оценки эффективности и безопасности топического лечения псориаза волосистой части головы выполнен метаанализ 59 рандомизированных контролируемых клинических исследований (общее количество участников – ​11 561). Тридцать испытаний проводились либо спонсировались производителями применявшихся лекарственных средств. Доказательства умеренной убедительности представлены для трех основных групп сравнения: кортикостероидов (например, бетаметазона дипропионат), витами­­на D/кальципотриола и препаратов, содержащих их комбинацию. В качестве критериев использовали снижение тяжести течения псориаза, улучшение качества жизни и неблагоприятные побочные действия. Большинство наблюдений основано на результатах коротких курсов лечения (менее шести месяцев).

В предыдущих работах было показано, что комбинированные препараты эффективнее, чем монотерапия стероидами, но их клинические преимущества были под вопросом. Обе схемы лучше, чем витамин D, снижали симптоматику псориаза волосистой части головы. Какая из них повышает качество жизни, выяснить не удалось, поскольку в большинстве исследований этот параметр не оценивался. Пациенты, использовавшие витамин D, чаще прерывали лечение из-за неблагоприятных побочных эффектов, чем те, кто получал топическое лечение стероидами или комбинированными препаратами. Сами больные, участвовавшие в клинических испытаниях, оценивали результативность лечения так же, как и исследователи: те, кто применял стероиды или комбинированные препараты, лучше переносили лечение, чем больные, получавшие только витамин D.

Наиболее частыми побочными эффектами признаны раздражение, зуд и болезненность кожи в месте нанесения; на других частях тела локальные реакции встречались крайне редко и, очевидно, не были обусловлены применявшимися препаратами. Также было показано, что стероиды, витамин D и их комбинации эффективнее, чем проводники (кремы, шампуни и т. п., не содержащие активное вещество). Эффективность всех использовавшихся стероидов была примерно одинаковой, равно как и побочные реакции, несмотря на то что некоторые из препаратов обладали более высокой гормональной активностью.

На основании проведенного анализа нельзя удовлетворительно оценить эффективность других топических препаратов, таких как салициловая кислота, деготь и дитранол.

Авторы делают вывод, что стероиды и двухкомпонентные препараты (стероиды в сочетании с витамином D) более эффективны в сравнении с назначением только витамина D и отличаются наименьшим риском побочных реакций. Учитывая примерно одинаковую безопасность и лишь незначительные преимущества двухкомпонентной схемы по сравнению с монотерапией стероидами, топическое применение только стероидов считается оправданным при коротких курсах лечения.

Невыясненными и требующими дальнейших исследований остаются такие вопросы:

• действительно ли нет разницы в эффективности и безопасности топического применения кортикостероидов различной силы действия;

• оказывают ли основы лекарственных форм (например, крем или шампунь) какое-либо влияние на активность действующего вещества;

• какая из топических схем лечения обеспечивает продолжительную ремиссию без риска побочных эффектов;

• какая из топических схем лучше других повышает качество жизни.

