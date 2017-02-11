Урядовий вісник: про проблеми та шляхи їх вирішення

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Плідною та швидкою роботою депутатського корпусу відзначилося засідання Комітету Верховної Ради (ВР) з питань охорони здоров’я (далі - Комітету), яке відбулося 5 квітня.

Міжнародні закупівлі 2016: актуальна інформація

Традиційно обговорювалися результати закупівель лікарських засобів, імунобіологічних препаратів і медичних виробів, здійснених через спеціалізовані міжнародні організації за кошти Державного бюджету України 2016 р.

Як повідомив заступник міністра охорони здоров’я Роман Романович Ілик, на міжнародні закупівлі 2016 з державного бюджету виділено 3 944 079 200 грн. «ЮНІСЕФ поставлено на склади державних підприємств Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) 22% від запланованого (на суму близько 844 млн грн) обсягу ліків, до регіонів — 21%; ПРООН (заплановано закупівлі на 2 млрд 34 млн грн) — 18 і 15% відповідно. Crown Agents (отримані кошти — майже 1 млрд 66 млн грн) — 0%. Загалом до ДП МОЗ надійшло 14% із запланованого обсягу ліків на суму 557 млн грн; у регіони — 12%. Наразі формується номенклатура на 2017 р., погоджуються цінові пропозиції, кошториси. Ми намагаємося «наздогнати» закупівлі, що запізнюються приблизно на 1 рік. На жаль, допоки не буде повністю завершено закупівлі за 2016 р., відповідно до діючого законодавства ініціювати процедуру 2017 року неможливо», — підсумував Р.Р. Ілик.

Оприлюднений звіт викликав активну дискусію серед присутніх: Ольга Вадимівна Богомолець, голова Комітету, попросила представників МОЗ регулярно надавати дані про терміни придатності поставлених ліків; Ігор Михайлович Шурма, член Комітету, висловив обурення з приводу того, що Crown Agents, ненадійність якого є очевидною, внесено до переліку закупівельних агентств у 2017 р.; Олег Степанович Мусій, заступник голови Комітету, категорично заперечив інформацію щодо неможливості паралельно здійснювати закупівлі 2016 та 2017 рр. («Ця процедура дозволена і чинним законодавством, й елементарною логікою»); Олексій Миколайович Кириченко, член Комітету, акцентував увагу на невідповідності задекларованих МОЗ даних щодо закупівель 2016 і реального стану речей, а також виступив з критикою номенклатури лікарських засобів («До мене звертаються пацієнти з вродженим імунодефіцитом, які не можуть отримати ліки. Не забезпечені необхідними засобами пацієнти, які перенесли трансплантацію нирок, серця і т. ін., хворі на вірусні гепатити. Зрозумійте: люди, які віддали все, аби подовжити життя, й орієнтовані на певний імуносупресант чи інший препарат, не погодяться використовувати аналоги із сумнівною ефективністю! Зафіксовано факти тиску керівництва МОЗ на фахівців, які формують номенклатуру (зокрема, вилучення зі складу робочих груп), та спеціалістів у регіонах, які надають інформацію, необхідну для планування процесу закупівель»).

«Скарги стосуються переліку препаратів за 2015 р. Щоб уникнути подібних проблем, створюються нові групи експертів, формується нова номенклатура», — надав пояснення заступник міністра охорони здоров’я Олександр Володимирович Лінчевський.

Більшістю голосів члени Комітету ухвалили рішення звернутися до Генеральної прокуратури України із заявою стосовно міжнародних закупівель 2015 та 2016 рр., а також порушити перед головою ВР України питання про заслуховування на пленарному засіданні звіту в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун стосовно проведеної у цьому напрямі роботи.

Законотворча діяльність: популізму — ні, реальним змінам на краще — так

Під час засідання підтримано наступні законопроекти:

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання законодавства у сфері застосування запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішується питання про їх застосування (реєстраційний номер 1242, 2-ге читання), та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги (реєстраційний номер 4449, 2-ге читання), що, як очікується, змінять майбутнє вітчизняної психіатричної служби;

про внесення зміни до ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби» щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів (реєстраційний номер 4074, 2-ге читання).

Депутати ухвалили рішення внести їх на розгляд ВР та рекомендувати прийняти як закони в цілому.

Одноголосно відхилено законопроект про опіку та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена (реєстраційний номер № 4606). «Законопроект, який пропонує внести зміни в чинні нормативні акти, кодекси, містить багато положень, що дублюють норми діючого законодавства. Крім того, він містить статтю про стерилізацію особи, яка визнана недієздатною, що порушує права людини та міжнародні акти, які забороняють стерилізацію осіб з психічними захворюваннями», — підкреслила заступник голови Комітету Ірина Володимирівна Сисоєнко.

На доопрацювання відправлено законопроект про внесення доповнень до ст. 170 Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування доходів деяких категорій фізичних осіб (реєстраційний номер 4986). Цим законопроектом передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу медичних та фармацевтичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, педагогічних, науково-педагогічних працівників й інших категорій працівників державних навчальних закладів освіти включається 50% отриманих ними доходів (їх пропонується оподатковувати на загальних умовах за ставкою 18%). «Законопроект суперечить ст. 24 Конституції України та Податкового кодексу», — зазначив член Комітету Андрій Федорович Шипко. «Попри бажання сподобатися маємо залишатися прагматиками. Податок на доходи фізичних осіб наповнює бюджети міст на 80%. Навіть у Києві це левова частка. Прийняттям законопроекту ми лише спровокуємо мітинги біля ВР», — запевнив член Комітету Сергій Іванович Березенко.

Члени профільного Комітету не підтримали й проект про внесення змін до ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо скасування тендерних процедур для закупівлі медичних засобів, товарів, послуг і робіт для здійснення санітарних та протиепідемічних заходів при виникненні інфекційних та масових неінфекційних захворювань (реєстраційний номер 4934) — його відправлено на доопрацювання авторам у зв’язку з можливими корупційними ризиками.

І.В. Сисоєнко анонсувала початок роботи над проектом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безпеки медичним працівникам та працівникам системи екстреної медичної допомоги, які входять до складу бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, під час надання медичної допомоги». Зміни стосуються Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Кримінального кодексу, Закону України «Про Національну поліцію».

Передбачаються надання особливого статусу (за аналогією зі співробітниками поліції й органів місцевого самоврядування, журналістами) медикам, працівникам служби ЕМД (включаючи немедиків, які входять до складу бригад ЕМД) й кримінальна відповідальність за злочини проти цієї категорії фахівців. Також вводиться норма, за якою поліція повинна здійснювати супровід медиків і немедичних працівників бригад ЕМД для забезпечення їхньої безпеки (за зверненням).

«Я запрошую усіх стати співавторами цього вкрай важливого для медичної спільноти законопроекту», — закликала колег Ірина Володимирівна.

Підготувала Ольга Радучич