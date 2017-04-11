Всего одно яблоко в день поможет женщине укрепить здоровье

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Употребление всего одного яблока в день может положительно ска­заться на здоровье и внешнем виде женщины. К такому выводу пришли ученые из Королевского университета г. Лондона (Великобритания).

Согласно результатам их исследования, ежедневное употребление яблок может значительно улучшить общее состояние женщины и снизить потребность в косметологических процедурах. В эксперименте приняли участие женщины в возрасте от 25 до 45 лет. В течение полугода участницы ежедневно включали в рацион 1 яблоко.

На конечном этапе эксперимента исследователи пытались спрогнозировать, как будут выглядеть участ­ницы через 20 лет. Оказалось, что одного яблока в день достаточно, чтобы женщина выглядела моложе на 17 лет. Британские ученые считают, что такому эффекту способствуют полифенолы и флавоноиды, содержащиеся в яблоках.

Эти антиоксиданты помогают регулировать окислительные процессы в клетках. Кроме того, они положительно влияют на поджелудочную железу, печень и сердце, а также выводят токсины и нормализуют кишечную микрофлору.

Источник: http://fed.sibnovosti.ru/weird_science/252694-vsego-odno-yabloko-v-den-mozhe-vernut-zdorove-zhenschine