Всего одно яблоко в день поможет женщине укрепить здоровье

Употребление всего одного яблока в день может положительно сказаться на здоровье и внешнем виде женщины. К такому выводу пришли ученые из Королевского университета г. Лондона (Великобритания).
Согласно результатам их исследования, ежедневное употребление яблок может значительно улучшить общее состояние женщины и снизить потребность в косметологических процедурах. В эксперименте приняли участие женщины в возрасте от 25 до 45 лет. В течение полугода участницы ежедневно включали в рацион 1 яблоко.
На конечном этапе эксперимента исследователи пытались спрогнозировать, как будут выглядеть участницы через 20 лет. Оказалось, что одного яблока в день достаточно, чтобы женщина выглядела моложе на 17 лет. Британские ученые считают, что такому эффекту способствуют полифенолы и флавоноиды, содержащиеся в яблоках.
Эти антиоксиданты помогают регулировать окислительные процессы в клетках. Кроме того, они положительно влияют на поджелудочную железу, печень и сердце, а также выводят токсины и нормализуют кишечную микрофлору.
Источник: http://fed.sibnovosti.ru/weird_science/252694-vsego-odno-yabloko-v-den-mozhe-vernut-zdorove-zhenschine