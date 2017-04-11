Medical Nature № 1 (21) | Червень 2017

Medical Nature № 1 (21) | Червень 20172017NEWЖурналыНатуральна медицина (Medical Nature)
|3 часов тому
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
|6-8 стр.
|Возвращаясь к целебной силе природы…
Т.П. Гарник
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К ОБСУЖДЕНИЮ
|22-25 стр.
|Шануймося, бо ми цього варті!…або Коли в Україні з’явиться превентивна медицина?
В.В. Фуштей
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ЛЕКЦИЯ
|16-20 стр.
|Острый бронхит у детей: принципы диагностики и терапии
А.В. Катилов, Л.И. Лайко, Д.В. Дмитриев, С.В. Зайков
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ПРАКТИКУМ ВРАЧА
|56-59 стр.
|Інфекція сечовивідних шляхів: сучасні напрями терапії
М.В. Хайтович
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ФИТОТЕРАПИЯ
|44, 46 стр.
|СУСТАМАР: противодействие воспалению, аналгезия, хондропротекция и высокая безопасность в лечении остеоартроза
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|72-74 стр.
|Изучение биологической активности адаптогенов растительного происхождения
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|9-13 стр.
|Растительный препарат BNO 1016* – безопасное и эффективное средство для лечения острого вирусного риносинусита
Р. Юнд, М. Мондиглер, Х. Штаммер и др.
|26-28, 30 стр.
|Патология глоточной миндалины у детей и оптимизация ее консервативного лечения: результаты клинического исследования
С.М. Пухлик, М.А. Золотарева и др.
|36-37, 39 стр.
|Кратал: корекція метаболічних розладів у комплексній терапії кардіоваскулярних і нейровегетативних захворювань
|40-43 стр.
|Піретрум дівочий у запобіганні мігрені
B. Wider, M.H. Pittler, E. Ernst
|60, 62-63 стр.
|Острый неосложненный цистит: комплексная фитотерапия позволит отказаться от антибиотиков
B. Wider, M.H. Pittler, E. Ernst
|64-68 стр.
|Метаболизм и биологические эффекты фитоэстрогенов
B. Wider, M.H. Pittler, E. Ernst
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НОВОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
|51-55 стр.
|Антиоксидантные свойства овощей и фруктов