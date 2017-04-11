Medical Nature № 1 (21) | Червень 2017

2017NEWЖурналыНатуральна медицина (Medical Nature)
|3 часов тому
Medical Nature № 1 (21) | Червень 2017
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
6-8 стр. Возвращаясь к целебной силе природы…
Т.П. Гарник

К ОБСУЖДЕНИЮ
22-25 стр. Шануймося, бо ми цього варті!…або Коли в Україні з’явиться превентивна медицина?
В.В. Фуштей

 ЛЕКЦИЯ
16-20 стр. Острый бронхит у детей: принципы диагностики и терапии
А.В. Катилов, Л.И. Лайко, Д.В. Дмитриев, С.В. Зайков

ПРАКТИКУМ ВРАЧА
56-59 стр. Інфекція сечовивідних шляхів: сучасні напрями терапії
М.В. Хайтович

ФИТОТЕРАПИЯ
44, 46 стр. СУСТАМАР: противодействие воспалению, аналгезия, хондропротекция и высокая безопасность в лечении остеоартроза

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
72-74 стр. Изучение биологической активности адаптогенов растительного происхождения

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
9-13 стр. Растительный препарат BNO 1016* – безопасное и эффективное средство для лечения острого вирусного риносинусита
Р. Юнд, М. Мондиглер, Х. Штаммер и др.
26-28, 30 стр. Патология глоточной миндалины у детей и оптимизация ее консервативного лечения: результаты клинического исследования
С.М. Пухлик, М.А. Золотарева и др.
36-37, 39 стр. Кратал: корекція метаболічних розладів у комплексній терапії кардіоваскулярних і нейровегетативних захворювань
40-43 стр. Піретрум дівочий у запобіганні мігрені
B. Wider, M.H. Pittler, E. Ernst
60, 62-63 стр. Острый неосложненный цистит: комплексная фитотерапия позволит отказаться от антибиотиков
B. Wider, M.H. Pittler, E. Ernst
64-68 стр. Метаболизм и биологические эффекты фитоэстрогенов
B. Wider, M.H. Pittler, E. Ernst

НОВОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
51-55 стр. Антиоксидантные свойства овощей и фруктов
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Теги:Журнал «Натуральная медицина»/№ 1 (21)/2017

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