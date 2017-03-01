Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 5 (402), березень 2017 р.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я



42-43 стр.





В Україні відзначили Міжнародний день людей з орфанними

захворюваннями



У. Супрун, Т. Кулеша, Я. Хіемстр та ін.

CТОРІНКА ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА

СВІТОВИЙ КОНГРЕС



27 стр.





ECCO – 2017: мировое событие в гастроэнтерологии и колопроктологии,

посвященное воспалительным заболеваниям кишечника



По итогам XII конгресса Европейского общества по изучению болезни Крона и НЯК, 15-18 февраля, г. Барселона, Испания

Н.В. Харченко, А.Э. Дорофеев, Т.Д. Звягинцева и др..

РЕКОМЕНДАЦІЇ



33-35 стр.







3-й Европейский консенсус по диагностике и лечению

болезни Крона



В начале этого года ECCO опубликовала обновленную версию

Европейского консенсуса по выявлению и лечению болезни Крона

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ



5 стр.





Неалкогольная жировая болезнь печени как независимый

фактор риска субклинического атеросклероза



По итогам заседания Украинского общества атеросклероза, г. Киев

Е.В. Колесникова



28-29 стр.





64-66 стр.







Боль как междисциплинарная проблема: спорные вопросы

и оптимальные пути решения



По итогам зимней школы УАИБ, 23-25 февраля, г. Яремче

И.В. Романенко, М.Н. Матяш, В.И. Романенко и др.



КАРДІОЛОГІЯ, КАРДІОХІРУРГІЯ



3 стр.





12-13 стр.





14-15 стр.







Стабильная ишемическая болезнь сердца в практике

семейного врача



М.Н. Кочуева, Г.И. Кочуев



17 стр.





21 стр.



НЕВРОЛОГІЯ



69 стр.



ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ



22-23 стр.







Доказательная база эффективности и безопасности

эссенциальных фосфолипидов



Т.Л. Можина



38-39 стр.





40 стр.





45 стр.



СІМЕЙНА МЕДИЦИНА



47 стр.







Маски ГЭРБ в практике семейного врача



По материалам научно-практической конференции, 9-10 ноября 2016 года, г. Днепр

И.Я. Будзак

ПЕДІАТРІЯ



54-55 стр.



ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ



48, 50 стр.





Синупрет экстракт: фитомедицина, основанная на научных

доказательствах



По итогам научного симпозиума, 24 февраля, г. Киев

Г.Э. Тимен, Х. Зайденверг, П. Стерна и др.



57 стр.





Проблемные вопросы терапии респираторных инфекций у детей



Г.В. Бекетова

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ



53 стр.



ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА



70-71 стр.





Использование микрофлюидной технологии в исследовании

системы гемостаза



А.А. Мельник

ДО ОБГОВОРЕННЯ МЕДИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ



72-74 стр.





Чи вдасться реанімувати систему екстреної медичної допомоги

в Україні?



І.В. Сисоєнко, О.А. Корчинська, І.М. Шурма та ін..

ВИДАТНІ ПОСТАТІ



18-19 стр.



НАУКА ТА МЕДИЦИНА