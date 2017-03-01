Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 5 (402), березень 2017 р.

Главная>Газета>Медична газета "Здоров’я України">2017>Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя»...
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
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7 стр.
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Санофі в Україні представила лікарський засіб для боротьби
з болем під час критичних днів – Но-Шпа® Комфорт
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42-43 стр.
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В Україні відзначили Міжнародний день людей з орфанними
захворюваннями
У. Супрун, Т. Кулеша, Я. Хіемстр та ін.
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62-63 стр.
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Деякі аспекти реорганізації та кадрового забезпечення
санітарно-епідеміологічної служби України
І.І. Нікберг
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CТОРІНКА ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА
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24-25 стр.
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Наталия Харченко: «Палитра ситуаций, которые могут
повлечь за собой нарушение функций кишечника,
весьма разнообразна»
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СВІТОВИЙ КОНГРЕС
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27 стр.
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ECCO – 2017: мировое событие в гастроэнтерологии и колопроктологии,
посвященное воспалительным заболеваниям кишечника
По итогам XII конгресса Европейского общества по изучению болезни Крона и НЯК, 15-18 февраля, г. Барселона, Испания
Н.В. Харченко, А.Э. Дорофеев, Т.Д. Звягинцева и др..
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
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30-31 стр.
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Лечение инфекции Helicobacter pylori: согласительный документ
Маастрихт V / Флоренция
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33-35 стр.
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3-й Европейский консенсус по диагностике и лечению
болезни Крона
В начале этого года ECCO опубликовала обновленную версию
Европейского консенсуса по выявлению и лечению болезни Крона
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
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5 стр.
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Неалкогольная жировая болезнь печени как независимый
фактор риска субклинического атеросклероза
По итогам заседания Украинского общества атеросклероза, г. Киев
Е.В. Колесникова
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28-29 стр.
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Выбор ингибитора протонной помпы для пациентов
с коморбидной патологией
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64-66 стр.
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Боль как междисциплинарная проблема: спорные вопросы
и оптимальные пути решения
По итогам зимней школы УАИБ, 23-25 февраля, г. Яремче
И.В. Романенко, М.Н. Матяш, В.И. Романенко и др.
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КАРДІОЛОГІЯ, КАРДІОХІРУРГІЯ
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3 стр.
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Ранолазин покращує прогноз пацієнтів
з ішемічною хворобою серця: результати дослідження
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12-13 стр.
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Сірководень – нова мішень антигіпертензивної
та антиангінальної терапії
В.В. Васильківський
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14-15 стр.
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Стабильная ишемическая болезнь сердца в практике
семейного врача
М.Н. Кочуева, Г.И. Кочуев
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17 стр.
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Оптимизация лечения пациентов с артериальной гипертензией
и высоким кардиометаболическим риском:
роль фиксированных комбинаций
Е.И. Митченко
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21 стр.
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Альцинара: можливості корекції факторів ризику атеросклерозу
Е.И. Митченко
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НЕВРОЛОГІЯ
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69 стр.
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Лекарственные препараты из валерианы: история и инновации
А.В. Зайченко, Н.А. Горчакова, Е.В. Шумейко
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ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ
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22-23 стр.
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Доказательная база эффективности и безопасности
эссенциальных фосфолипидов
Т.Л. Можина
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38-39 стр.
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Синдром раздраженного кишечника: новые подходы
к спазмолитической терапии
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40 стр.
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Антибіотикасоційована діарея та її лікування пробіотиками
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45 стр.
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Лимзер: мультитаргетная терапия функциональной диспепсии
С.В. Данилюк
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СІМЕЙНА МЕДИЦИНА
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47 стр.
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Маски ГЭРБ в практике семейного врача
По материалам научно-практической конференции, 9-10 ноября 2016 года, г. Днепр
И.Я. Будзак
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ПЕДІАТРІЯ
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54-55 стр.
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Вибуркол, Энгистол, Лимфомиозот – биорегуляционный
подход в педиатрической практике
С.В. Попович
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ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ
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48, 50 стр.
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Синупрет экстракт: фитомедицина, основанная на научных
доказательствах
По итогам научного симпозиума, 24 февраля, г. Киев
Г.Э. Тимен, Х. Зайденверг, П. Стерна и др.
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57 стр.
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Проблемные вопросы терапии респираторных инфекций у детей
Г.В. Бекетова
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АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ
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53 стр.
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Оптимальный выбор антибиотикотерапии в качестве
эмпирической и этиотропной
при внутрибольничных инфекциях в хирургии
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ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
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70-71 стр.
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Использование микрофлюидной технологии в исследовании
системы гемостаза
А.А. Мельник
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ДО ОБГОВОРЕННЯ МЕДИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ
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72-74 стр.
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Чи вдасться реанімувати систему екстреної медичної допомоги
в Україні?
І.В. Сисоєнко, О.А. Корчинська, І.М. Шурма та ін..
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ВИДАТНІ ПОСТАТІ
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18-19 стр.
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Нужна нам отвага для первого шага. Профессор Юрий Паничкин:
жизнь и судьба в рентгеноэндоваскулярной кардиохирургии
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НАУКА ТА МЕДИЦИНА
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75-76 стр.
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«Доктор, вы девица?»