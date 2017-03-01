Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 5 (402), березень 2017 р.

2017NEWМедична газета "Здоров’я України"
|6 часов тому
Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 5 (402), березень 2017 р.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

7 стр.

Санофі в Україні представила лікарський засіб для боротьби
з болем під час критичних днів – Но-Шпа® Комфорт

42-43 стр.

В Україні відзначили Міжнародний день людей з орфанними
захворюваннями

У. Супрун, Т. Кулеша, Я. Хіемстр та ін.

62-63 стр.

Деякі аспекти реорганізації та кадрового забезпечення
санітарно-епідеміологічної служби України

І.І. Нікберг

CТОРІНКА ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА

24-25 стр.

Наталия Харченко: «Палитра ситуаций, которые могут
повлечь за собой нарушение функций кишечника,
весьма разнообразна»

СВІТОВИЙ КОНГРЕС

27 стр.

ECCO – 2017: мировое событие в гастроэнтерологии и колопроктологии,
посвященное воспалительным заболеваниям кишечника

По итогам XII конгресса Европейского общества по изучению болезни Крона и НЯК, 15-18 февраля, г. Барселона, Испания
Н.В. Харченко, А.Э. Дорофеев, Т.Д. Звягинцева и др..

РЕКОМЕНДАЦІЇ

30-31 стр.

Лечение инфекции Helicobacter pylori: согласительный документ
Маастрихт V / Флоренция

33-35 стр.

3-й Европейский консенсус по диагностике и лечению
болезни Крона

В начале этого года ECCO опубликовала обновленную версию
Европейского консенсуса по выявлению и лечению болезни Крона

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

5 стр.

Неалкогольная жировая болезнь печени как независимый
фактор риска субклинического атеросклероза

По итогам заседания Украинского общества атеросклероза, г. Киев
Е.В. Колесникова

28-29 стр.

Выбор ингибитора протонной помпы для пациентов
с коморбидной патологией

64-66 стр.

Боль как междисциплинарная проблема: спорные вопросы
и оптимальные пути решения

По итогам зимней школы УАИБ, 23-25 февраля, г. Яремче
И.В. Романенко, М.Н. Матяш, В.И. Романенко и др.

КАРДІОЛОГІЯ, КАРДІОХІРУРГІЯ

3 стр.

Ранолазин покращує прогноз пацієнтів
з ішемічною хворобою серця: результати дослідження

12-13 стр.

Сірководень – нова мішень антигіпертензивної
та антиангінальної терапії

В.В. Васильківський

14-15 стр.

Стабильная ишемическая болезнь сердца в практике
семейного врача

М.Н. Кочуева, Г.И. Кочуев

17 стр.

Оптимизация лечения пациентов с артериальной гипертензией
и высоким кардиометаболическим риском:
роль фиксированных комбинаций

Е.И. Митченко

21 стр.

Альцинара: можливості корекції факторів ризику атеросклерозу

Е.И. Митченко

НЕВРОЛОГІЯ

69 стр.

Лекарственные препараты из валерианы: история и инновации

А.В. Зайченко, Н.А. Горчакова, Е.В. Шумейко

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

22-23 стр.

Доказательная база эффективности и безопасности
эссенциальных фосфолипидов

Т.Л. Можина

38-39 стр.

Синдром раздраженного кишечника: новые подходы
к спазмолитической терапии

40 стр.

Антибіотикасоційована діарея та її лікування пробіотиками

45 стр.

Лимзер: мультитаргетная терапия функциональной диспепсии

С.В. Данилюк

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

47 стр.

Маски ГЭРБ в практике семейного врача

По материалам научно-практической конференции, 9-10 ноября 2016 года, г. Днепр
И.Я. Будзак

ПЕДІАТРІЯ

54-55 стр.

Вибуркол, Энгистол, Лимфомиозот – биорегуляционный
подход в педиатрической практике

С.В. Попович

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

48, 50 стр.
Синупрет экстракт: фитомедицина, основанная на научных
доказательствах

По итогам научного симпозиума, 24 февраля, г. Киев
Г.Э. Тимен, Х. Зайденверг, П. Стерна и др.

57 стр.
Проблемные вопросы терапии респираторных инфекций у детей

Г.В. Бекетова

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

53 стр.
Оптимальный выбор антибиотикотерапии в качестве
эмпирической и этиотропной
при внутрибольничных инфекциях в хирургии

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

70-71 стр.
Использование микрофлюидной технологии в исследовании
системы гемостаза

А.А. Мельник

ДО ОБГОВОРЕННЯ МЕДИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

72-74 стр.
Чи вдасться реанімувати систему екстреної медичної допомоги
в Україні?

І.В. Сисоєнко, О.А. Корчинська, І.М. Шурма та ін..

ВИДАТНІ ПОСТАТІ

18-19 стр.
Нужна нам отвага для первого шага. Профессор Юрий Паничкин:
жизнь и судьба в рентгеноэндоваскулярной кардиохирургии

НАУКА ТА МЕДИЦИНА

75-76 стр.
«Доктор, вы девица?»
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