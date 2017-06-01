Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 9 (406), травень 2017 р.

2017NEWМедична газета "Здоров’я України"
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Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 9 (406), травень 2017 р.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
8 стр. Слід створити належні умови праці в системі охорони здоров’я
та навчити медиків чинним нормам законодавства,
а не залякувати і карати
І.В. Сисоєнко
28 стр. Украинская Ассоциация профилактической медицины
Г.Д. Фадеенко

ЮВІЛЕЙ
21 стр. Сердцем – к сердцу
К 60-летию члена-корреспондента НАМН Украины, известного кардиохирурга
Василия Лазоришинца

ДО ОБГОВОРЕННЯ МЕДИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ
56-57 стр. Урядовий вісник: про проблеми та шляхи їх вирішення
Р.Р. Ілик, І.В. Сисоєнко, А.Ф. Шипко та ін.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
30-31 стр. Застосування транексамової кислоти при кровотечах
різного генезу та інших патологічних станах
42-43 стр. Тактика лікування пацієнтів з больовим синдромом
та коморбідною патологією: сучасний вибір
За підсумками науково-практичної конференції, 31 березня – 1 квітня, м. Київ
Б.М. Лузан, О.А. Бур’янов, Г.О. Проценко
44-45 стр. Терапевтичні читання 2017: запрошує Вінниця
За підсумками науково-практичної конференції, 15-16 березня, м. Вінниця
О.М. Охотнікова, М.М. Островський, С.В. Зайков
55 стр. Интегральный подход к оценке типовых патологических
процессов. Воспаление

КАРДІОЛОГІЯ
12-13 стр. Многокомпонентный препарат Триномия: успешное внедрение
глобальных инновационных стратегий в кардиологическую
практику
По итогам веб-конференции, 11 апреля, г. Киев
Ю.Н. Сиренко, М.И. Лутай, В.И. Целуйко и др.
17 стр. Корекція дисліпідемій як фактора ризику розвитку захворювань
серцево-судинної системи

НЕВРОЛОГІЯ
32-33 стр. Ангиопротекция + нейропротекция: «2 в 1» в стратегии
фармакотерапии цереброваскулярной патологии
C.Г. Бурчинский
34-35 стр. Современные подходы к терапии тревожных и когнитивных
расстройств
38-39 стр. Топические капсаицинсодержащие препараты для лечения
болевых синдромов различного генеза

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ
24-25 стр. ХІХ Національна школа гастроентерологів, гепатологів України –
знакова подія для галузі
Н.В. Харченко, І.М. Скрипник, О.Я. Бабак
29 стр. Причины неудач в лечении дисбиоза кишечника
По итогам ХІХ Национальной школы гастроэнтерологов, гепатологов Украины,
6-7 апреля, г. Киев
Н.В. Харченко

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
3 стр. Комбінована пероральна терапія діабету 2 типу:
який препарат сульфонілсечовини
додати до метформіну?

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ
47 стр. Возможности небулайзерной терапии бронхообструктивного
синдрома в практике педиатра
К.А. Лищук-Якимович

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ
5 стр. Усиление неспецифической защиты организма с помощью
современных фитопрепаратов
Г.А. Леженко

АЛЕРГОЛОГІЯ
54 стр. Антигістамінні препарати: сьогодення та майбутнє
За підсумками науково-практичної конференції, 15-16 березня, м. Вінниця
С.В. Зайков

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ
50-52 стр. Антибиотикорезистентность: причины, механизмы
возникновения, пути преодоления

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА
40 стр. Місце сімейного лікаря в системі охорони здоров’я Угорщини
Л.С. Бабінець

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
59-60 стр. Гиповитаминоз D в практике семейного врача:
клиническое значение и методы диагностики

ВИДАТНІ ПОСТАТІ
31 стр. Александр Вальтер: обгоняя свою эпоху

ПАМ’ЯТЬ
58 стр. Видеть как никто иной
Академик НАМН Украины, член-корреспондент НАН Украины Леонид Розенфельд: жизнь, призвание, судьба
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Теги:"Медична газета "Здоров'я України 21 сторіччя"/№ 9/2017

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