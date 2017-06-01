Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 9 (406), травень 2017 р.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

28 стр. Украинская Ассоциация профилактической медицины

Г.Д. Фадеенко

ЮВІЛЕЙ

21 стр. Сердцем – к сердцу

К 60-летию члена-корреспондента НАМН Украины, известного кардиохирурга

Василия Лазоришинца

ДО ОБГОВОРЕННЯ МЕДИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

56-57 стр. Урядовий вісник: про проблеми та шляхи їх вирішення

Р.Р. Ілик, І.В. Сисоєнко, А.Ф. Шипко та ін.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

42-43 стр. Тактика лікування пацієнтів з больовим синдромом

та коморбідною патологією: сучасний вибір

За підсумками науково-практичної конференції, 31 березня – 1 квітня, м. Київ

Б.М. Лузан, О.А. Бур’янов, Г.О. Проценко

44-45 стр. Терапевтичні читання 2017: запрошує Вінниця

За підсумками науково-практичної конференції, 15-16 березня, м. Вінниця

О.М. Охотнікова, М.М. Островський, С.В. Зайков

КАРДІОЛОГІЯ

12-13 стр. Многокомпонентный препарат Триномия: успешное внедрение

глобальных инновационных стратегий в кардиологическую

практику

По итогам веб-конференции, 11 апреля, г. Киев

Ю.Н. Сиренко, М.И. Лутай, В.И. Целуйко и др.

НЕВРОЛОГІЯ

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

29 стр. Причины неудач в лечении дисбиоза кишечника

По итогам ХІХ Национальной школы гастроэнтерологов, гепатологов Украины,

6-7 апреля, г. Киев

Н.В. Харченко

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

47 стр. Возможности небулайзерной терапии бронхообструктивного

синдрома в практике педиатра

К.А. Лищук-Якимович

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

5 стр. Усиление неспецифической защиты организма с помощью

современных фитопрепаратов

Г.А. Леженко

АЛЕРГОЛОГІЯ

54 стр. Антигістамінні препарати: сьогодення та майбутнє

За підсумками науково-практичної конференції, 15-16 березня, м. Вінниця

С.В. Зайков

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

40 стр. Місце сімейного лікаря в системі охорони здоров’я Угорщини

Л.С. Бабінець

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

ВИДАТНІ ПОСТАТІ

ПАМ’ЯТЬ