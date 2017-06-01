Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 9 (406), травень 2017 р.

Главная>Газета>Медична газета "Здоров’я України">2017>Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя»...
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
|8 стр.
|Слід створити належні умови праці в системі охорони здоров’я
та навчити медиків чинним нормам законодавства,
а не залякувати і карати
І.В. Сисоєнко
|28 стр.
|Украинская Ассоциация профилактической медицины
Г.Д. Фадеенко
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ЮВІЛЕЙ
|21 стр.
|Сердцем – к сердцу
К 60-летию члена-корреспондента НАМН Украины, известного кардиохирурга
Василия Лазоришинца
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ДО ОБГОВОРЕННЯ МЕДИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ
|56-57 стр.
|Урядовий вісник: про проблеми та шляхи їх вирішення
Р.Р. Ілик, І.В. Сисоєнко, А.Ф. Шипко та ін.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
|30-31 стр.
|Застосування транексамової кислоти при кровотечах
різного генезу та інших патологічних станах
|42-43 стр.
|Тактика лікування пацієнтів з больовим синдромом
та коморбідною патологією: сучасний вибір
За підсумками науково-практичної конференції, 31 березня – 1 квітня, м. Київ
Б.М. Лузан, О.А. Бур’янов, Г.О. Проценко
|44-45 стр.
|Терапевтичні читання 2017: запрошує Вінниця
За підсумками науково-практичної конференції, 15-16 березня, м. Вінниця
О.М. Охотнікова, М.М. Островський, С.В. Зайков
|55 стр.
|Интегральный подход к оценке типовых патологических
процессов. Воспаление
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КАРДІОЛОГІЯ
|12-13 стр.
|Многокомпонентный препарат Триномия: успешное внедрение
глобальных инновационных стратегий в кардиологическую
практику
По итогам веб-конференции, 11 апреля, г. Киев
Ю.Н. Сиренко, М.И. Лутай, В.И. Целуйко и др.
|17 стр.
|Корекція дисліпідемій як фактора ризику розвитку захворювань
серцево-судинної системи
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НЕВРОЛОГІЯ
|32-33 стр.
|Ангиопротекция + нейропротекция: «2 в 1» в стратегии
фармакотерапии цереброваскулярной патологии
C.Г. Бурчинский
|34-35 стр.
|Современные подходы к терапии тревожных и когнитивных
расстройств
|38-39 стр.
|Топические капсаицинсодержащие препараты для лечения
болевых синдромов различного генеза
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ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ
|24-25 стр.
|ХІХ Національна школа гастроентерологів, гепатологів України –
знакова подія для галузі
Н.В. Харченко, І.М. Скрипник, О.Я. Бабак
|29 стр.
|Причины неудач в лечении дисбиоза кишечника
По итогам ХІХ Национальной школы гастроэнтерологов, гепатологов Украины,
6-7 апреля, г. Киев
Н.В. Харченко
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ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
|3 стр.
|Комбінована пероральна терапія діабету 2 типу:
який препарат сульфонілсечовини
додати до метформіну?
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ПУЛЬМОНОЛОГІЯ
|47 стр.
|Возможности небулайзерной терапии бронхообструктивного
синдрома в практике педиатра
К.А. Лищук-Якимович
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ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ
|5 стр.
|Усиление неспецифической защиты организма с помощью
современных фитопрепаратов
Г.А. Леженко
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АЛЕРГОЛОГІЯ
|54 стр.
|Антигістамінні препарати: сьогодення та майбутнє
За підсумками науково-практичної конференції, 15-16 березня, м. Вінниця
С.В. Зайков
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АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ
|50-52 стр.
|Антибиотикорезистентность: причины, механизмы
возникновения, пути преодоления
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СІМЕЙНА МЕДИЦИНА
|40 стр.
|Місце сімейного лікаря в системі охорони здоров’я Угорщини
Л.С. Бабінець
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ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
|59-60 стр.
|Гиповитаминоз D в практике семейного врача:
клиническое значение и методы диагностики
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ВИДАТНІ ПОСТАТІ
|31 стр.
|Александр Вальтер: обгоняя свою эпоху
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ПАМ’ЯТЬ
|58 стр.
|Видеть как никто иной
Академик НАМН Украины, член-корреспондент НАН Украины Леонид Розенфельд: жизнь, призвание, судьба