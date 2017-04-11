Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 13-14 (410-411), липень 2017 р.2017Медична газета "Здоров’я України"
|9 дней тому
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
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5 стр.
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Повідомлення про припинення постачання препарату Бівалос® (стронцію ранелат)
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6 стр.
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У рамках Тижня можливостей співробітники AbbVie присвятили більше 26 тис. волонтерських годин наданню допомоги нужденним у різних країнах світу та в Україні
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7 стр.
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Українських лікарів нагороджуватимуть орденом за професіоналізм та милосердя
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ДІАЛОГ ІЗ ЗАКОНОДАВЦЕМ
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56 стр.
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Проект Закону України «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини»: роз’яснення експерта
І.В. Сисоєнко
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ДО ОБГОВОРЕННЯ МЕДИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ
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57 стр.
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Урядовий вісник: про проблеми та шляхи їх вирішення
І.Б. Стефанюк, Р.Р. Ілик, І.М. Шурма та ін.
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СВІТОВИЙ КОНГРЕС
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50-53 стр.
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Новости гепатологии 2017
По итогам Международного гепатологического конгресса ILC 2017
Н.В. Харченко, В.В. Харченко, И.Н. Скрыпник и др.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД
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43 стр.
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Кохлеарная имплантация: турецкий опыт
М. Озюйер
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
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26 стр.
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Застосування Кокарніту при діабетичній полінейропатії
О.В. Клименко
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38-39 стр.
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Объединение усилий для борьбы с антибиотикорезистентностью в Украине
По итогам совета экспертов, 26 мая, г. Киев
Ю.И. Фещенко, Т.А. Перцева, Ю.М. Мостовой и др
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КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ
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8,9 стр.
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Ранолазин при мікроваскулярній стенокардії
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10-11 стр.
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Украинская версия FRAX – больше чем научное достижение
В.В. Безруков, Д. Канис, В.В. Поворознюк и др.
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12-13 стр.
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Користь та ризик призначення НПЗП: чи є золота середина?
М.М. Селюк, М.М. Козачок, М.І. Омеляшко та ін.
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НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ
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46-47 стр.
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Можливості застосування пірацетаму в сучасній медичній практиці
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49 стр.
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Экспертный совет: в центре внимания – антипсихотическая терапия
А. Сороколетова, Н.А. Марута, О.С. Чабан и др.
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ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ
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3-4 стр.
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Неалкогольная жировая болезнь печени и кишечная микробиота: две стороны одной проблемы
В.В. Чернявский, Л.Л. Павловский
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54-55 стр.
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Унифицированные европейские рекомендации по диагностике и лечению хронического панкреатита – руководство к действию для врачей Украины
Н.Б. Губергриц
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ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
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45 стр.
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Альфа-липоевая кислота – надежная защита от диабетических осложнений
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ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
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14-15 стр.
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Филатовские чтения – 2017: обзор наиболее актуальных проблем современной офтальмологии
По итогам научно-практической конференции с международным участием, 25-26 мая, г. Одесса
А.В. Зборовская, В.М. Сердюк, А.В. Крючко и др.
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16-18 стр.
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Филатовские чтения – 2017: сохраняя нерушимые традиции
По итогам научно-практической конференции с международным участием, 25-26 мая, г. Одесса
Н.В. Пасечникова, Т.А. Алифанова, Г.И. Дрожжина и др.
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19 стр.
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Значение гигиены век в лечении демодекозного блефарита
С.А. Рыков, О.В. Петренко, И.В. Шаргородская
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20-21 стр.
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Современные возможности биологической терапии в лечении увеитов
По итогам научно-практической конференции с международным участием, 25-26 мая, г. Одесса
И.Ю. Головач, Н.В. Панченко
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22-25 стр.
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Глаукома: от факторов риска к современному медикаментозному лечению
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30-32 стр.
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У фокусі уваги – глаукома та сучасні методи її лікування
О.П. Вітовська, С.О. Риков, О.В. Петренко та ін.
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ПУЛЬМОНОЛОГІЯ
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33-35 стр.
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Новий фенотипспецифічний підхід до ведення бронхіальної астми
О.С. Толох, Н.Д. Рудницька, У.Б. Чуловська та ін.
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АЛЕРГОЛОГІЯ
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36-37 стр.
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Вибір неседативного антигістамінного препарату для лікування кропив’янки
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ХІРУРГІЯ
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40-42 стр.
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Стримування розвитку антибіотикорезистентності в сучасній хірургічній клініці: здобутки проекту КОМПАС
За підсумками науково-практичного семінару, 27-28 квітня, м. Київ
А.М. Строкань, С.О. Дубров, М.М. Пилипенко та ін.
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ФАРМКОМПАНІЯ
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27-29 стр.
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Рішення з перспективою на майбутнє
Ф.І. Жебровська
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ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ
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58 стр.
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Урок для всего человечества