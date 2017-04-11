Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 13-14 (410-411), липень 2017 р.

2017Медична газета "Здоров’я України"
|9 дней тому
Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 13-14 (410-411), липень 2017 р.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

5 стр.
Повідомлення про припинення постачання препарату Бівалос® (стронцію ранелат)

6 стр.
У рамках Тижня можливостей співробітники AbbVie присвятили більше 26 тис. волонтерських годин наданню допомоги нужденним у різних країнах світу та в Україні

7 стр.
Українських лікарів нагороджуватимуть орденом за професіоналізм та милосердя

ДІАЛОГ ІЗ ЗАКОНОДАВЦЕМ

56 стр.
Проект Закону України «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини»: роз’яснення експерта


І.В. Сисоєнко

ДО ОБГОВОРЕННЯ МЕДИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

57 стр.
Урядовий вісник: про проблеми та шляхи їх вирішення


І.Б. Стефанюк, Р.Р. Ілик, І.М. Шурма та ін.

СВІТОВИЙ КОНГРЕС

50-53 стр.
Новости гепатологии 2017


По итогам Международного гепатологического конгресса ILC 2017

Н.В. Харченко, В.В. Харченко, И.Н. Скрыпник и др.

СВІТОВИЙ ДОСВІД

43 стр.
Кохлеарная имплантация: турецкий опыт


М. Озюйер

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

26 стр.
Застосування Кокарніту при діабетичній полінейропатії


О.В. Клименко

38-39 стр.
Объединение усилий для борьбы с антибиотикорезистентностью в Украине


По итогам совета экспертов, 26 мая, г. Киев

Ю.И. Фещенко, Т.А. Перцева, Ю.М. Мостовой и др

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

8,9 стр.
Ранолазин при мікроваскулярній стенокардії

10-11 стр.
Украинская версия FRAX – больше чем научное достижение


В.В. Безруков, Д. Канис, В.В. Поворознюк и др.

12-13 стр.
Користь та ризик призначення НПЗП: чи є золота середина?


М.М. Селюк, М.М. Козачок, М.І. Омеляшко та ін.

НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ

46-47 стр.
Можливості застосування пірацетаму в сучасній медичній практиці

49 стр.
Экспертный совет: в центре внимания – антипсихотическая терапия


А. Сороколетова, Н.А. Марута, О.С. Чабан и др.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

3-4 стр.
Неалкогольная жировая болезнь печени и кишечная микробиота: две стороны одной проблемы


В.В. Чернявский, Л.Л. Павловский

54-55 стр.
Унифицированные европейские рекомендации по диагностике и лечению хронического панкреатита – руководство к действию для врачей Украины


Н.Б. Губергриц

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

45 стр.
Альфа-липоевая кислота – надежная защита от диабетических осложнений

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

14-15 стр.
Филатовские чтения – 2017: обзор наиболее актуальных проблем современной офтальмологии


По итогам научно-практической конференции с международным участием, 25-26 мая, г. Одесса

А.В. Зборовская, В.М. Сердюк, А.В. Крючко и др.

16-18 стр.
Филатовские чтения – 2017: сохраняя нерушимые традиции


По итогам научно-практической конференции с международным участием, 25-26 мая, г. Одесса

Н.В. Пасечникова, Т.А. Алифанова, Г.И. Дрожжина и др.

19 стр.
Значение гигиены век в лечении демодекозного блефарита


С.А. Рыков, О.В. Петренко, И.В. Шаргородская

20-21 стр.
Современные возможности биологической терапии в лечении увеитов


По итогам научно-практической конференции с международным участием, 25-26 мая, г. Одесса

И.Ю. Головач, Н.В. Панченко

22-25 стр.
Глаукома: от факторов риска к современному медикаментозному лечению

30-32 стр.
У фокусі уваги – глаукома та сучасні методи її лікування


О.П. Вітовська, С.О. Риков, О.В. Петренко та ін.

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

33-35 стр.
Новий фенотипспецифічний підхід до ведення бронхіальної астми


О.С. Толох, Н.Д. Рудницька, У.Б. Чуловська та ін.

АЛЕРГОЛОГІЯ

36-37 стр.
Вибір неседативного антигістамінного препарату для лікування кропив’янки

ХІРУРГІЯ

40-42 стр.
Стримування розвитку антибіотикорезистентності в сучасній хірургічній клініці: здобутки проекту КОМПАС


За підсумками науково-практичного семінару, 27-28 квітня, м. Київ

А.М. Строкань, С.О. Дубров, М.М. Пилипенко та ін.

ФАРМКОМПАНІЯ

27-29 стр.
Рішення з перспективою на майбутнє


Ф.І. Жебровська

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

58 стр.
Урок для всего человечества
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Теги:"Медична газета "Здоров'я України 21 сторіччя"/№ 13-14/2017

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