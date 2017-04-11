Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 13-14 (410-411), липень 2017 р.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я



7 стр.



Українських лікарів нагороджуватимуть орденом за професіоналізм та милосердя





ДІАЛОГ ІЗ ЗАКОНОДАВЦЕМ

ДО ОБГОВОРЕННЯ МЕДИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ



57 стр.



Урядовий вісник: про проблеми та шляхи їх вирішення





І.Б. Стефанюк, Р.Р. Ілик, І.М. Шурма та ін.



СВІТОВИЙ КОНГРЕС



50-53 стр.



Новости гепатологии 2017





По итогам Международного гепатологического конгресса ILC 2017



Н.В. Харченко, В.В. Харченко, И.Н. Скрыпник и др.



СВІТОВИЙ ДОСВІД



43 стр.



Кохлеарная имплантация: турецкий опыт





М. Озюйер



МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ



26 стр.



Застосування Кокарніту при діабетичній полінейропатії





О.В. Клименко





38-39 стр.



Объединение усилий для борьбы с антибиотикорезистентностью в Украине





По итогам совета экспертов, 26 мая, г. Киев



Ю.И. Фещенко, Т.А. Перцева, Ю.М. Мостовой и др



КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ



10-11 стр.



Украинская версия FRAX – больше чем научное достижение





В.В. Безруков, Д. Канис, В.В. Поворознюк и др.



НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ



49 стр.



Экспертный совет: в центре внимания – антипсихотическая терапия





А. Сороколетова, Н.А. Марута, О.С. Чабан и др.



ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ



14-15 стр.



Филатовские чтения – 2017: обзор наиболее актуальных проблем современной офтальмологии





По итогам научно-практической конференции с международным участием, 25-26 мая, г. Одесса



А.В. Зборовская, В.М. Сердюк, А.В. Крючко и др.





16-18 стр.



Филатовские чтения – 2017: сохраняя нерушимые традиции





По итогам научно-практической конференции с международным участием, 25-26 мая, г. Одесса



Н.В. Пасечникова, Т.А. Алифанова, Г.И. Дрожжина и др.





19 стр.



Значение гигиены век в лечении демодекозного блефарита





С.А. Рыков, О.В. Петренко, И.В. Шаргородская





20-21 стр.



Современные возможности биологической терапии в лечении увеитов





По итогам научно-практической конференции с международным участием, 25-26 мая, г. Одесса



И.Ю. Головач, Н.В. Панченко





30-32 стр.



У фокусі уваги – глаукома та сучасні методи її лікування





О.П. Вітовська, С.О. Риков, О.В. Петренко та ін.



ПУЛЬМОНОЛОГІЯ



33-35 стр.



Новий фенотипспецифічний підхід до ведення бронхіальної астми





О.С. Толох, Н.Д. Рудницька, У.Б. Чуловська та ін.



АЛЕРГОЛОГІЯ

ХІРУРГІЯ



40-42 стр.



Стримування розвитку антибіотикорезистентності в сучасній хірургічній клініці: здобутки проекту КОМПАС





За підсумками науково-практичного семінару, 27-28 квітня, м. Київ



А.М. Строкань, С.О. Дубров, М.М. Пилипенко та ін.



ФАРМКОМПАНІЯ



27-29 стр.



Рішення з перспективою на майбутнє





Ф.І. Жебровська



ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ