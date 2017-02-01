Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 2 (51), квітень 2017 р.

2017NEWТематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія»
|2 часов тому
Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 2 (51), квітень 2017 р.
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КАРДІОЛОГІЯ
3 стр.
 Новые открытия в области регуляции ренин-ангиотензиновой
системы
5 стр.
 Эффективность комбинации валсартана 160 мг
и амлодипина 5 мг по сравнению с удвоением дозы
амлодипина при недостаточном снижении
артериального давления
7-8 стр.
 Ефективність та безпечність застосування
препарату Метамакс у клінічній практиці
М.М. Селюк, М.М. Козачок, О.В. Селюк та ін.
14-16 стр.
 Ефективність і безпечність застосування лозартану 100 мг
або лозартану 100 мг у комбінації з гідрохлоротіазидом
у лікуванні пацієнтів з есенціальною артеріальною
гіпертензією та факторами серцево-судинного ризику:
спостережне проспективне дослідження в закладах
первинної ланки медичної допомоги
G. Bonner, W. Smolka, C. Jung та ін.
19 стр.
 18 березня 2017 р. на 66-й науковій сесії
Американської колегії кардіологів (АСС)
було оприлюднено результати нових досліджень
20-21 стр.
 5 мая – Всемирный день легочной гипертензии
Ю.Н. Сиренко, О.В. Александрова, Л.Ф. Коноплева
22-23 стр.
 Полікапсула для вторинної профілактики
серцево-судинних ускладнень — відтепер і в Україні
24-25, 27 стр.
 Антитромбоцитарная терапия после острого
коронарного синдрома: как сохранить баланс
эффективности и безопасности?
А.Н. Пархоменко, Е.А. Коваль

РЕВМАТОЛОГІЯ
10 стр.
 Лечение подагры фебуксостатом: опыт Великобритании
60-61 стр.
 Визначення артралгії, клінічно підозрюваної
як ревматоїдний артрит: упровадження
в реальну клінічну практику
І.Ю. Головач
62 стр.
 Вибір НПЗП при остеоартриті: доказова
чи персоналізована медицина?
І.Ю. Головач
64-65 стр.
 Ревматология в Украине сегодня:
по итогам научно-практической конференции
.В.Н. Коваленко, Н.М. Шуба, А.С. Свинцицкий
66-6711 стр.
 Биологическая терапия в лечении ревматоидного артрита:
теория и практика
Н.М. Шуба, Е.А. Гармиш, Т.А. Ковганич
68, 70 стр.
 Перспективи індивідуалізації лікування нестероїдними
протизапальними препаратами в ревматології
О.П. Борткевич
71-73 стр.
 Патологія серцево-судинної системи
при АНЦА-асоційованих системних васкулітах
Г.В. Мостбауер, М.Б. Джус
74-76 стр.
 Внутривенная иммунотерапия и ее эффективность
в ревматологии
А.М. Гнилорыбов, С.Х. Тер-Вартаньян, В.А. Мелехина
77 стр.
 Неонатальний вовчак
О.Б. Яременко
78-80 стр.
 Ураження опорно-рухового апарату у хворих
на цукровий діабет і способи їх корекції
Л.В. Журавльова, В.О. Федоров, М.О. Олійник

КАРДІОЛОГІЯ
27 стр.
 Влияние ИПП на сравнительную эффективность
и безопасность тромбопрофилактики клопидогрелем
и прасугрелом после ОКС. Исследование TRANSLATE-ACS
Larry R. Jackson, Eric D. Peterson, Lisa A. McCoy и др.
29 стр.
 Эбрантил в клинических ситуациях, требующих
управляемого снижения артериального давления
О.И. Иркин, О.А. Лоскутов
33 стр.
 Высокая доза аторвастатина перед выполнением
ЧКВ может предотвращать феномен «no-reflow»
Wenbo Liu, Zhipeng Zou, Haipeng Jiang и др.
34-35 стр.
 Прагматический подход к выбору антиангинальных
лекарственных средств у пациентов со стабильной
ишемической болезнью сердца
А.Е. Березин
37 стр.
 Фиксированная комбинация рамиприла и амлодипина:
двойная защита органов-мишеней и высокая
приверженность, доказанная в реальной практике
38-39 стр.
 Желудочковые аритмии и внезапная кардиальная смерть
у пациентов с сердечной недостаточностью:
лечение и профилактика в свете последних
европейских рекомендаций
41-42 стр.
 Субклинический атеросклероз сонных артерий
и сердечно-сосудистый риск: время для переоценки
подходов к профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний?
47-48 стр.
 Сартаны в кардиологической практике:
заблуждения и здравый смысл
А.Д. Радченко
51 стр.
 Улучшение когнитивных функций на фоне
терапии блокаторами кальциевых каналов:
доказательства и клинический потенциал
J. Peters, A. Booth, R. Peters
54 стр.
 Мельдоний при сердечно-сосудистых
и метаболических заболеваниях:
новые механизмы действия и перспективы
клинического применения
57 стр.
 Урядова програма «Доступні ліки»:
акцент на вітчизняні препарати для лікування
серцево-судинних захворювань
58 стр.
 Доступность кардиометаболической терапии
как фактор успеха в контроле над стенокардией

КАРДІОХІРУРГІЯ
17 стр.
 Поширеність природжених вад серця
й магістральних судин у дорослих
І.Г. Лебідь
43-44 стр.
 Обзор рекомендаций Европейского общества
кардиологов по ведению инфекционного
эндокардита у пациентов с имплантированными
внутрисердечными устройствами
Н.Т. Ватутин, А.Н. Шевелек, Е.В. Картамышева и др

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
9 стр.
 Роль клинической фармакологии в соблюдении
стандартов и индивидуализации фармакотерапии
С.Н. Кожухов
30-31 стр.
 Особливості дисліпідемії як фактора кардіоваскулярного
ризику у хворих на хронічне обструктивне
захворювання легень із супутньою ішемічною
хворобою серця
О.О. Крахмалова, О.А. Гетман
49-50 стр.
 МікроРНК та їхня роль при деяких
аутоімунних захворюваннях
М.Б. Джус
55-56 стр.
 Навчання крізь усе життя. Як зміниться
система підготовки українських медиків?

 

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Теги:Кардиология/ревматология/кардиохирургия/№2/2017

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