Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 2 (51), квітень 2017 р.

КАРДІОЛОГІЯ

5 стр.

Эффективность комбинации валсартана 160 мг

и амлодипина 5 мг по сравнению с удвоением дозы

амлодипина при недостаточном снижении

артериального давления



7-8 стр.

Ефективність та безпечність застосування

препарату Метамакс у клінічній практиці

М.М. Селюк, М.М. Козачок, О.В. Селюк та ін. М.М. Селюк, М.М. Козачок, О.В. Селюк та ін.

14-16 стр.

Ефективність і безпечність застосування лозартану 100 мг

або лозартану 100 мг у комбінації з гідрохлоротіазидом

у лікуванні пацієнтів з есенціальною артеріальною

гіпертензією та факторами серцево-судинного ризику:

спостережне проспективне дослідження в закладах

первинної ланки медичної допомоги

G. Bonner, W. Smolka, C. Jung та ін. G. Bonner, W. Smolka, C. Jung та ін.

20-21 стр.

5 мая – Всемирный день легочной гипертензии

Ю.Н. Сиренко, О.В. Александрова, Л.Ф. Коноплева Ю.Н. Сиренко, О.В. Александрова, Л.Ф. Коноплева

24-25, 27 стр.

Антитромбоцитарная терапия после острого

коронарного синдрома: как сохранить баланс

эффективности и безопасности?

А.Н. Пархоменко, Е.А. Коваль А.Н. Пархоменко, Е.А. Коваль

РЕВМАТОЛОГІЯ

62 стр.

Вибір НПЗП при остеоартриті: доказова

чи персоналізована медицина?

І.Ю. Головач І.Ю. Головач

66-6711 стр.

Биологическая терапия в лечении ревматоидного артрита:

теория и практика

Н.М. Шуба, Е.А. Гармиш, Т.А. Ковганич Н.М. Шуба, Е.А. Гармиш, Т.А. Ковганич

68, 70 стр.

Перспективи індивідуалізації лікування нестероїдними

протизапальними препаратами в ревматології

О.П. Борткевич О.П. Борткевич

74-76 стр.

Внутривенная иммунотерапия и ее эффективность

в ревматологии

А.М. Гнилорыбов, С.Х. Тер-Вартаньян, В.А. Мелехина А.М. Гнилорыбов, С.Х. Тер-Вартаньян, В.А. Мелехина

77 стр.

Неонатальний вовчак

О.Б. Яременко О.Б. Яременко

78-80 стр.

Ураження опорно-рухового апарату у хворих

на цукровий діабет і способи їх корекції

Л.В. Журавльова, В.О. Федоров, М.О. Олійник Л.В. Журавльова, В.О. Федоров, М.О. Олійник

КАРДІОЛОГІЯ

27 стр.

Влияние ИПП на сравнительную эффективность

и безопасность тромбопрофилактики клопидогрелем

и прасугрелом после ОКС. Исследование TRANSLATE-ACS

Larry R. Jackson, Eric D. Peterson, Lisa A. McCoy и др. Larry R. Jackson, Eric D. Peterson, Lisa A. McCoy и др.

29 стр.

Эбрантил в клинических ситуациях, требующих

управляемого снижения артериального давления

О.И. Иркин, О.А. Лоскутов О.И. Иркин, О.А. Лоскутов

33 стр.

Высокая доза аторвастатина перед выполнением

ЧКВ может предотвращать феномен «no-reflow»

Wenbo Liu, Zhipeng Zou, Haipeng Jiang и др. Wenbo Liu, Zhipeng Zou, Haipeng Jiang и др.

34-35 стр.

Прагматический подход к выбору антиангинальных

лекарственных средств у пациентов со стабильной

ишемической болезнью сердца

А.Е. Березин А.Е. Березин

47-48 стр.

Сартаны в кардиологической практике:

заблуждения и здравый смысл

А.Д. Радченко А.Д. Радченко

51 стр.

Улучшение когнитивных функций на фоне

терапии блокаторами кальциевых каналов:

доказательства и клинический потенциал

J. Peters, A. Booth, R. Peters J. Peters, A. Booth, R. Peters

58 стр.

Доступность кардиометаболической терапии

как фактор успеха в контроле над стенокардией



КАРДІОХІРУРГІЯ

17 стр.

Поширеність природжених вад серця

й магістральних судин у дорослих

І.Г. Лебідь І.Г. Лебідь

43-44 стр.

Обзор рекомендаций Европейского общества

кардиологов по ведению инфекционного

эндокардита у пациентов с имплантированными

внутрисердечными устройствами

Н.Т. Ватутин, А.Н. Шевелек, Е.В. Картамышева и др Н.Т. Ватутин, А.Н. Шевелек, Е.В. Картамышева и др

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

9 стр.

Роль клинической фармакологии в соблюдении

стандартов и индивидуализации фармакотерапии

С.Н. Кожухов С.Н. Кожухов

30-31 стр.

Особливості дисліпідемії як фактора кардіоваскулярного

ризику у хворих на хронічне обструктивне

захворювання легень із супутньою ішемічною

хворобою серця

О.О. Крахмалова, О.А. Гетман О.О. Крахмалова, О.А. Гетман