Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 2 (51), квітень 2017 р.2017NEWТематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія»
|2 часов тому
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КАРДІОЛОГІЯ
|3 стр.
|Новые открытия в области регуляции ренин-ангиотензиновой
системы
|5 стр.
|Эффективность комбинации валсартана 160 мг
и амлодипина 5 мг по сравнению с удвоением дозы
амлодипина при недостаточном снижении
артериального давления
|7-8 стр.
|Ефективність та безпечність застосування
препарату Метамакс у клінічній практиці
М.М. Селюк, М.М. Козачок, О.В. Селюк та ін.
|14-16 стр.
|Ефективність і безпечність застосування лозартану 100 мг
або лозартану 100 мг у комбінації з гідрохлоротіазидом
у лікуванні пацієнтів з есенціальною артеріальною
гіпертензією та факторами серцево-судинного ризику:
спостережне проспективне дослідження в закладах
первинної ланки медичної допомоги
G. Bonner, W. Smolka, C. Jung та ін.
|19 стр.
|18 березня 2017 р. на 66-й науковій сесії
Американської колегії кардіологів (АСС)
було оприлюднено результати нових досліджень
|20-21 стр.
|5 мая – Всемирный день легочной гипертензии
Ю.Н. Сиренко, О.В. Александрова, Л.Ф. Коноплева
|22-23 стр.
|Полікапсула для вторинної профілактики
серцево-судинних ускладнень — відтепер і в Україні
|24-25, 27 стр.
|Антитромбоцитарная терапия после острого
коронарного синдрома: как сохранить баланс
эффективности и безопасности?
А.Н. Пархоменко, Е.А. Коваль
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РЕВМАТОЛОГІЯ
|10 стр.
|Лечение подагры фебуксостатом: опыт Великобритании
|60-61 стр.
|Визначення артралгії, клінічно підозрюваної
як ревматоїдний артрит: упровадження
в реальну клінічну практику
І.Ю. Головач
|62 стр.
|Вибір НПЗП при остеоартриті: доказова
чи персоналізована медицина?
І.Ю. Головач
|64-65 стр.
|Ревматология в Украине сегодня:
по итогам научно-практической конференции
.В.Н. Коваленко, Н.М. Шуба, А.С. Свинцицкий
|66-6711 стр.
|Биологическая терапия в лечении ревматоидного артрита:
теория и практика
Н.М. Шуба, Е.А. Гармиш, Т.А. Ковганич
|68, 70 стр.
|Перспективи індивідуалізації лікування нестероїдними
протизапальними препаратами в ревматології
О.П. Борткевич
|71-73 стр.
|Патологія серцево-судинної системи
при АНЦА-асоційованих системних васкулітах
Г.В. Мостбауер, М.Б. Джус
|74-76 стр.
|Внутривенная иммунотерапия и ее эффективность
в ревматологии
А.М. Гнилорыбов, С.Х. Тер-Вартаньян, В.А. Мелехина
|77 стр.
|Неонатальний вовчак
О.Б. Яременко
|78-80 стр.
|Ураження опорно-рухового апарату у хворих
на цукровий діабет і способи їх корекції
Л.В. Журавльова, В.О. Федоров, М.О. Олійник
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КАРДІОЛОГІЯ
|27 стр.
|Влияние ИПП на сравнительную эффективность
и безопасность тромбопрофилактики клопидогрелем
и прасугрелом после ОКС. Исследование TRANSLATE-ACS
Larry R. Jackson, Eric D. Peterson, Lisa A. McCoy и др.
|29 стр.
|Эбрантил в клинических ситуациях, требующих
управляемого снижения артериального давления
О.И. Иркин, О.А. Лоскутов
|33 стр.
|Высокая доза аторвастатина перед выполнением
ЧКВ может предотвращать феномен «no-reflow»
Wenbo Liu, Zhipeng Zou, Haipeng Jiang и др.
|34-35 стр.
|Прагматический подход к выбору антиангинальных
лекарственных средств у пациентов со стабильной
ишемической болезнью сердца
А.Е. Березин
|37 стр.
|Фиксированная комбинация рамиприла и амлодипина:
двойная защита органов-мишеней и высокая
приверженность, доказанная в реальной практике
|38-39 стр.
|Желудочковые аритмии и внезапная кардиальная смерть
у пациентов с сердечной недостаточностью:
лечение и профилактика в свете последних
европейских рекомендаций
|41-42 стр.
|Субклинический атеросклероз сонных артерий
и сердечно-сосудистый риск: время для переоценки
подходов к профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний?
|47-48 стр.
|Сартаны в кардиологической практике:
заблуждения и здравый смысл
А.Д. Радченко
|51 стр.
|Улучшение когнитивных функций на фоне
терапии блокаторами кальциевых каналов:
доказательства и клинический потенциал
J. Peters, A. Booth, R. Peters
|54 стр.
|Мельдоний при сердечно-сосудистых
и метаболических заболеваниях:
новые механизмы действия и перспективы
клинического применения
|57 стр.
|Урядова програма «Доступні ліки»:
акцент на вітчизняні препарати для лікування
серцево-судинних захворювань
|58 стр.
|Доступность кардиометаболической терапии
как фактор успеха в контроле над стенокардией
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КАРДІОХІРУРГІЯ
|17 стр.
|Поширеність природжених вад серця
й магістральних судин у дорослих
І.Г. Лебідь
|43-44 стр.
|Обзор рекомендаций Европейского общества
кардиологов по ведению инфекционного
эндокардита у пациентов с имплантированными
внутрисердечными устройствами
Н.Т. Ватутин, А.Н. Шевелек, Е.В. Картамышева и др
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
|9 стр.
|Роль клинической фармакологии в соблюдении
стандартов и индивидуализации фармакотерапии
С.Н. Кожухов
|30-31 стр.
|Особливості дисліпідемії як фактора кардіоваскулярного
ризику у хворих на хронічне обструктивне
захворювання легень із супутньою ішемічною
хворобою серця
О.О. Крахмалова, О.А. Гетман
|49-50 стр.
|МікроРНК та їхня роль при деяких
аутоімунних захворюваннях
М.Б. Джус
|55-56 стр.
|Навчання крізь усе життя. Як зміниться
система підготовки українських медиків?