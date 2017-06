Желудочковые аритмии и внезапная кардиальная смерть у пациентов с сердечной недостаточностью: лечение и профилактика в свете последних европейских рекомендаций

|

Обновленная версия рекомендаций Европейского общества кардиологов (ЕОК) по профилактике внезапной кардиальной смерти (ВКС) и ведению пациентов с желудочковыми нарушениями ритма была опубликована в 2015 году. В рекомендациях много внимания уделено особенностям лечения эстрасистолии и эктопии у пациентов со структурной патологией сердца и дисфункцией левого желудочка (ЛЖ) [1]. В новые рекомендации ЕОК по диагностике и лечению сердечной недостаточности (СН) (2016) также включен раздел по лечению желудочковых аритмий у данной категории пациентов [2]. Кроме того, в 2015 году эксперты Европейской ассоциации сердечного ритма и Ассоциации сердечной недостаточности опубликовали консенсус по нарушениям ритма у пациентов с СН, который содержит важные дополнительные сведения об особенностях патогенеза, диагностики и лечения желудочковых аритмий на фоне СН [3].

Согласно современному определению ВКС – это смерть, которая наступает в течение первых 1-6 ч после появления симптомов сердечного приступа. В целом на долю ВКС приходится около 50% всех кардиоваскулярных смертей. Каждый третий случай внезапной остановки кровообращения происходит вне медицинских учреждений, без свидетелей или во время сна, а вероятность успешной реанимации низкая из-за критического дефицита времени. В связи с этим в последние годы больше внимания уделялось исследованиям по первичной профилактике ВКС. Парадокс заключается в том, что примерно в половине случаев жерт­вами ВКС становятся пациенты без диагностированного сердечно-сосудистого заболевания. Поэтому для общей популяции, кроме контроля общеизвестных факторов сердечно-сосудистого риска, не разработана специфическая стратегия профилактики ВКС. Между тем известно, что ишемическая болезнь сердца (ИБС) и ее последствия в виде структурных изменений сердца (ишемическая СН) являются причиной около 80% фатальных аритмий. На втором месте – гипертрофическая и дилатационная кардиомиопатия, а другие заболевания сердца, такие как патология клапанов, воспалительные заболевания, первичные нарушения электрофизиологии, генетически детерминированные каналопатии, ответственны лишь за несколько процентов случаев ВКС в общей популяции [4]. В связи с этим в кардиологической и терапевтической практике пристального внимания специалистов заслуживают пациенты с ИБС и систолической дисфункцией ЛЖ, для которых меры профилактики ВКС имеют первоочередное значение.

Холтеровское мониторирование электро­кардиограммы (ЭКГ) выявляет экстрасистолию или эктопию практически у каждого пациента с хронической СН (ХСН). Каждая вторая смерть среди пациентов с ХСН – это ВКС, а ее основной причиной являются желудочковая тахиаритмия (ЖТ) или фиб­рилляция желудочков (ФЖ) как финальные события в цепи процессов структурного и электрического ремоделирования миокарда [5]. По данным эпидемиологических исследований, у пациентов с застойной СН и фракцией выброса (ФВ) ЛЖ <35% риск ВКС в течение года составляет примерно 20%, а у пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда (ИМ) и имеют низкую ФВ ЛЖ с пробежками ЖТ, – 33% в год [4]. Простой расчет показывает, что выживаемость таких пациентов в среднем составит 3 года, и это меньше, чем при многих формах рака.

Первичная профилактика ВКС: факторы риска и роль базисной терапии СН

Согласно дефинициям, представленным в рекомендациях ЕОК (2015) [1], первичная профилактика ВКС – это терапия, направленная на предотвращение ВКС у пациентов с повышенным риском, однако без ­жизнеугрожающих аритмий и остановки сердца с последующей реанимацией в анамнезе. К группе риска относятся в первую очередь пациенты с ИБС, у которых возникают ­эпизоды ЖТ, а также пациенты с систолической дисфункцией ЛЖ, независимо от ­выраженности симптомов СН. За последние два десятилетия проведено множество исследований, направленных на поиск маркеров риска ВКС у кардиологических пациентов. В качестве оценочных методов и индикаторов риска изучались программируемая стимуляция желудочков, поздние потенциалы, вариабельность и турбулентность сердечного ритма, чувствительность барорефлекса, дисперсия интервала QT и др. Однако их клиническое значение не подтвердилось, а единственным надежным предиктором ВКС является низкая ФВ ЛЖ (≤35%). Именно данный критерий сегодня применяется при оценке показаний к аппаратным методам профилактики ВКС и назначению медикаментозной антиаритмической терапии.

В рекомендациях ЕОК по лечению желудочковых аритмий и профилактике ВКС неоднократно подчеркивается первоочередная роль лечения основного заболевания, служащего субстратом аритмогенных изменений в миокарде. Известно, что препараты, которые применяются в комплексной терапии ИБС и СН, способны снижать риск развития аритмий и ВКС, несмотря на то что не являются антиаритмическими по своим основным механизмам действия. На сегодняшний день терапия β-адреноблокаторами (БАБ) признана ключевым компонентом лечения пациентов с ХСН, с убедительно доказанными эффектами снижения общей смертности на 35% и риска ВКС на 30-45%. Так, в классе БАБ доказано влияние на риск ВКС для пропранолола, бисопролола, карведилола, небиволола, метопролола (табл.).

В начале 1990-х годов два крупных исследования амиодарона у постинфарктных пациентов – EMIAT (European Myocardial Infarct Amiodarone Trial) и CAMIAT (Canadian Amiodarone Myocardial Infarction Arrhythmia Trial) не продемонстрировали улучшения выживаемости больных, хотя наблюдался отчетливый антиаритмический эффект терапии. Ретроспективный анализ результатов этих двух исследований (ECMA – EMIAT-CAMIAT Meta-Analysis, 2687 пациентов) ­показал, что добавление амиодарона к терапии БАБ приводит к достоверному дополнительному снижению риска аритмической смерти в 2,2 раза, кардиальной смерти – в 1,8 раза, общей смертности – в 1,4 раза. Выраженность данных эффектов нарастала пропорционально частоте сердечных сокращений на момент начала терапии, что поддерживает (но не подтверждает) гипотезу о синергичном эффекте подавления симпатической ­активации при сочетании амиодарона и БАБ. Практический вывод метаанализа ECMA сформулирован так: присоединение амиодарона к БАБ не только безопасно, но и приносит дополнительную пользу, поэтому пациентам, у которых планируется терапия амиодароном, прием БАБ следует продолжать [6].

Симптомным пациентам с СН и сниженной ФВ дополнительно к БАБ настоятельно рекомендуется назначение блокаторов ренин-ангиотензиновой системы – ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) или блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) при плохой переносимости ИАПФ для снижения рисков госпитализации по причине СН и смерти (высший класс рекомендации – I, уровень доказательств A). Если на фоне оптимальной терапии БАБ и ИАПФ (или БРА) симптомы сохраняются, рекомендуется дополнительно назначить антагонист минералокортикоидных рецепторов (АМР) для снижения рисков госпитализации по причине СН и смерти (класс рекомендации I, уровень доказательств A).

Альдостерон рассматривается как один из важных нейрогуморальных факторов ремоделирования миокарда у постинфарктных больных и у больных ХСН. Избыточная сек­реция альдостерона, обусловленная гиперактивацией ренин-ангиотензиновой системы, способствует развитию нарушений реполяризации и функции ионных каналов мембраны кардиомиоцитов. При ИМ этот процесс развивается с первых суток и является важным пусковым механизмом желудочковых аритмий – самой частой причины ВКС.

АМР продемонстрировали влияние на общую смертность и ВКС у пациентов с СН в исследованиях RALES (спиронолактон) и EPHESUS (эплеренон). Особо следует отметить драматическое снижение частоты ВКС на 59% уже в течение первых 30 дней лечения постинфарктных пациентов с использованием эплеренона по сравнению с группой плацебо в исследовании EPHESUS [7]. Эффект снижения частоты ВКС у пациентов с систолической дисфункцией ЛЖ ­подтвердил метаанализ 6 рандомизированных контролируемых исследований (РКИ): частота ВКС была на 23% меньше в группах терапии эплереноном (относительный риск, OР 0,77; 95% доверительный интервал, ДИ 0,66-0,89; р=0,001) [8].

Согласно данным еще одного РКИ эплеренон эффективно предотвращает кардио­васкулярную смерть и госпитализации у пациентов с ФВ ЛЖ ≤35% и умеренными симптомами СН независимо от того, применялись ли аппаратные методы профилактики аритмической смерти (имплантированные кардиовертеры-дефибрилляторы – ИКД).

Исследование остановили досрочно в связи с очевидным преимуществом терапии эплереноном – снижением частоты первичной конечной точки на 37% [9].

Помимо подбора оптимальной медикаментозной терапии СН следует исключить, а при необходимости провести коррекцию других факторов, способствующих развитию желудочковых аритмий, — ​электролитных расстройств, проаритмогенных эффектов сопутствующей терапии и др. У пациентов с ИБС следует оценить потребность и перспективы реваскуляризации миокарда.

Таким образом, подбор оптимальной базисной терапии для каждого пациента с систолической дисфункцией ЛЖ – это первый и обязательный шаг к снижению риска развития желудочковых нарушений ритма и ВКС.

Роль аппаратных методов в профилактике ВКС у пациентов с дисфункцией ЛЖ

Более 30 лет для предотвращения внезапной аритмической смерти, вызванной ЖТ и ФЖ, применяются ИКД. Первые исследования эффективности ИКД проводились с участием пациентов, которые были успешно реанимированы после ФЖ или остановки сердца (вторичная профилактика ВКС). Позже была доказана польза от применения ИКД у пациентов с высоким риском ВКС в качестве первичной профилактики.

В настоящее время имплантация постоянного ИКД рекомендуется для снижения риска ВКС у пациентов с симптомной СН (II-III ФК по NYHA) и ФВ ЛЖ ≤35%, если их состояние не улучшается после как минимум 3 мес оптимальной медикаментозной терапии. ИКД рекомендуются для пациентов с СН как ишемической, так и неишемической этиологии (класс рекомендации I). После ИМ до момента имплантации ИКД должно пройти не менее 6 нед, поскольку в ранний постинфарктный период преимущества ИКД не доказаны.

Данные рекомендации обоснованы результатами двух крупных исследований по аппаратной профилактике ВКС у пациентов с СН и систолической дисфункцией ЛЖ. В исследовании SCD-HeFT применение ИКД ассоциировалось с 23% снижением риска смерти (ОР 0,77; 95% ДИ 0,62-0,96; р=0,007) и абсолютным снижением смертности на 7% за 5 лет. Частота ВКС в группе ИКД снизилась на 60%. Влияние терапии на смертность не различалось в подгруппах больных с ­ишемической и неишемической этиологией СН. В исследовании MADIT-II среди пациентов группы ИКД общая смертность снизилась на 31% по сравнению с консервативной стратегией (ОР 0,69; 95% ДИ 0,51-0,93; р=0,016).

Преимущества аппаратной стратегии при неишемической СН также были убедительно доказаны в исследовании DEFINITE: относительное снижение риска ВКС достигало 80% (ОР 0,20; 95% ДИ 0,06-0,71; р=0,006), хотя в отношении общей смертности наблюдалась статистически недостоверная тенденция.

На данный момент не проводились РКИ, в ходе которых ИКД продемонстрировали бы пользу у асимптомных пациентов (I ФК по NYHA) с систолической дисфункцией ЛЖ или у пациентов с сохраненной ФВ ЛЖ, поэтому у данных категорий больных использование аппаратных методов профилактики ВКС пока не рекомендуется. Кроме того, имплантация ИКД не показана больным с терминальной стадией СН (IV ФК по NYHA) и прогнозируемой продолжительностью жизни менее 1 года.

В развитых странах активно внедряется еще один аппаратный метод первичной профилактики ВКС – кардиоресинхронизирующая терапия (КРТ). Имплантация такого устройства рекомендуется для снижения риска смерти у пациентов с ФВ ЛЖ ≤35% и морфологией блокады левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ) на ЭКГ, если их состояние не улучшается после как минимум 3 мес оптимальной медикаментозной терапии. Также применение КРТ может быть рассмотрено у пациентов без БЛНПГ. И в том и в другом случае критерием является длительность комплекса QRS. Устройство для КРТ может сочетать в себе и функцию дефибриллятора (КРТ-Д).

Согласно рекомендациям ЕОК (2015) в качестве вторичной профилактики имплантация ИКД показана пациентам с документированной ФЖ, или гемодинамически непереносимой ЖТ при отсутствии обратимых причин, или в течение 48 ч после ИМ на фоне адекватной медикаментозной терапии.

В трех исследованиях – AVID, CIDS и CASH – была установлена эффективность ИКД в предотвращении ВКС у пациентов, которые перенесли остановку сердца или жизнеугрожающие желудочковые аритмии, в сравнении с медикаментозной терапией, преимущественно амиодароном. Метаанализ исследований подтвердил 50% снижение аритмической смертности (95% ДИ 0,37-0,67; р=0,0001) и 28% снижение общей смертности (95% ДИ 0,60-0,87; р=0,006) [10]. Дополнительный анализ результатов исследования AVID показал, что пользу от ИКД получают преимущественно пациенты с ФВ ЛЖ в пределах 20-34% [11].

В настоящее время ИКД считается золотым стандартом профилактики аритмичес­кой смерти. Однако данному методу присущи и серьезные ограничения. Недавнее исследование с участием более 3 тысяч пациентов продемонстрировало, что 12-летняя кумулятивная частота неоправданных дефибрилляторных разрядов достигает 20%, инфекционных осложнений – 6%, осложнений, связанных со смещением электродов, — 17% [12]. В идеале ИКД должен срабатывать как можно реже, а разряды, которые происходят в результате ошибок детекции ритма (не во время эпизодов ЖТ или ФЖ), не только создают дискомфорт пациенту, но и сокращают срок службы аккумуляторной батареи. В связи с этим в рекомендациях ЕОК акцентируется внимание на важной роли базисной медикаментозной терапии, независимо от наличия ИКД.

В исследовании OPTIC сравнивали три режима медикаментозной терапии в отношении частоты срабатываний ИКД: БАБ, соталол и БАБ + амиодарон [13]. Амиодарон в сочетании с БАБ достоверно уменьшал частоту разрядов по сравнению с применением только БАБ (ОР 0,27; 95% ДИ 0,14-0,52; р<0,001) и соталола (ОР 0,43; 95% ДИ 0,22-0,85; р=0,02).

Кроме того, согласно рекомендациям ЕОК антиаритмическая терапия ­амиодароном может быть назначена для вторичной ­профилактики ВКС, если аппаратный метод контроля ритма недоступен или невозможен в связи с конкурирующими медицинскими причинами (класс рекомендации IIb, уровень доказательств С). В связи с недостаточным использованием устройств ИКД и КРТ-Д в Украине данная рекомендация ЕОК имеет большое значение.

ЖТ и экстрасистолия у пациентов с дисфункцией ЛЖ

Экстрасистолы и пробежки нестойкой ЖТ (НЖТ) – час­тое явление у пациентов с дисфункцией ЛЖ, независимо от наличия симптомов СН. Они могут быть как последствием, так и причиной дисфункции ЛЖ. Регистрация более 10 экстрасистол в час или пробежек НЖТ у пациента со структурным заболеванием сердца указывает на повышенный риск ВКС.

Пациентам с дисфункцией ЛЖ и частыми симптомными экстрасистолами или НЖТ европейские эксперты рекомендуют назначать амиодарон как единственный антиаритмический препарат, достаточно безопасный при структурной патологии сердца.

Метаанализ 13 РКИ, в ходе которых 6553 пациента, перенесших ИМ или страдающих застойной СН, получали терапию амиодароном, подтвердил значимое уменьшение общей смертности на 13%, преимущественно за счет снижения частоты ВКС и аритмической смерти на 29% [14].

Кроме того, терапия амиодароном или катетерная абляция рекомендуются пациентам, которые испытывают повторные разряды ИКД в связи со стойкой ЖТ. Назначение амиодарона или катетерную абляцию следует рассматривать после первого эпизода стойкой ЖТ у пациентов с ИКД.

Рекомендуется рассмотреть возможность выполнения катетерной абляции аритмогенного очага, особенно если нарушение функции ЛЖ обусловлено аритмией («кардиомиопатия, индуцированная тахикардией»). ­Высокая нагрузка экстрасистолами (>24% суточной ЭКГ) и короткие интервалы между экстрасистолами (<300 мс) у пациентов с дисфункцией ЛЖ указывают на кардиомиопатию, индуцированную экстрасистолией. У таких пациентов успешно выполненная катетерная абляция способна полностью подавить экстрасистолию и восстановить функцию ЛЖ.

В разделе по лечению пациентов с дисфункцией ЛЖ и стойкой рецидивирующей мономорфной ЖТ европейские эксперты акцентируют внимание на двух моментах: необходимости оптимизации терапии СН в соответствии с действующими рекомендациями и назначении амиодарона в целях профилактики эпизодов ЖТ, независимо от того, был пациенту имплантирован ИКД или нет.

Пациентам со стойкой ЖТ и эхокардиографически подтвержденной дисфункцией ЛЖ, независимо от наличия или отсутствия клинических проявлений СН, следует получать оптимальную медикаментозную терапию согласно ­рекомендациям ЕОК по лечению СН (2016), включая БАБ, ИАПФ (или БРА) и АМР.

Медикаментозная терапия при стойкой ЖТ должна быть направлена на максимальное подавление симпатической регуляции. В исследовании MADIT-II пациенты с ИКД, принимавшие максимальные дозы БАБ, испытывали достоверно меньше (на 52%) повторных эпизодов ЖТ или ФЖ, вызывавших дефибрилляторные разряды устройства, по сравнению с пациентами, которые не получали БАБ в комп­лексной терапии.

В новых рекомендациях ЕОК по диагностике и лечению СН (2016), а именно в разделе по лечению желудочковых аритмий у пациентов с СН, эксперты обращают внимание на необходимость выявления и коррекции потенциальных провоцирующих и усугубляющих факторов, которые могут вызывать и поддерживать аритмию, таких как низкие уровни калия и магния, ишемия миокарда. Лечение БАБ, АМР и сакубитрил/валсартаном снижает риск ВКС и рекомендуется пациентам с СН, сниженной ФВ ЛЖ и желудочковыми аритмиями (так же, как и остальным пациентам с СН). При наличии показаний рекомендуется имплантация ИКД или КРТ-Д. У пациентов с ИКД, а также у тех, кому имплантация ИКД не показана или противопоказана, рекомендуется рассмотреть ряд дополнительных стратегий, направленных на уменьшение частоты повторных симптомных аритмий: коррекцию факторов риска и оптимизацию медикаментозной терапии СН, выполнение катетерной абляции или имплантацию устройства КРТ. Вместе с тем рутинное использование антиаритмических препаратов у всех пациентов с СН не рекомендуется из-за сомнительной пользы и безопасности.

На рисунке представлен общий алгоритм лечения экстрасистолии у пациентов с СН.

Резюме рекомендаций по антиаритмической терапии у пациентов с СН и желудочковыми нарушениями ритма:

– БАБ и во вторую очередь амиодарон являются самыми эффективными средствами для предотвращения симптомной ЖТ у пациентов с СН.

– Антиаритмические препараты IA и IC классов, а также дронедарон противопоказаны пациентам с СН.

– Аппаратные методы профилактики ВКС следует рассмотреть у пациентов со стойкой желудочковой аритмией или значительно сниженной ФВ ЛЖ.

– Терапия амиодароном является обоснованным выбором у больных СН, получающих оптимальную базисную терапию и перенесших эпизод стойкой ЖТ, но не являющимися кандидатами на имплантацию кардиовертера-­дефибриллятора.

– У пациентов с ИКД и симптомными желудочковыми аритмиями или частыми дефиб­рилляторными разрядами, повторяющимися, несмотря на оптимальную терапию СН и пере­программирование устройства, амиодарон рекомендуется в качестве дополнительной ­терапии.

