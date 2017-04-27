ECCO – 2017: мировое событие в гастроэнтерологии и колопроктологии, посвященное воспалительным заболеваниям кишечника

|

15-18 февраля в Барселоне (Испания) прошел XII конгресс Европейского общества по изучению болезни Крона и неспецифического язвенного колита (ECCO). На крупнейшем в мире форуме специалистов в области воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) ежегодно представляются и обсуждаются последние научные данные, а также разрабатываются рекомендации по их реализации в клинической практике. В этом году конгресс ECCO посетили более 6 тыс. участников, представляющих такие области медицины, как гастроэнтерология, колопроктология, хирургия, педиатрия, эндоскопия, рентгенология, патологическая морфология и диетология. События, происходившие в ходе форума, освещались в более чем 100 средствах массовой информации, что очередной раз позволило конгрессу стать наиболее значимым интернациональным мероприятием, посвященным ВЗК.

В состав украинской делегации входили: член-корреспондент НАМН Украины, доктор медицинских наук, профессор Наталия Вячеславовна Харченко, доктор медицинских наук, профессор Андрей Эдуардович Дорофеев, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Дмитриевна Звягинцева, кандидат медицинских наук Татьяна Георгиевна Кравченко.

Определяющим направлением работы форума была выбрана тема «Накопление знаний, совершенствование лечения», раскрывая которую докладчики осветили новые научные данные, позволяющие уже в ближайшем будущем значительно улучшить ведение пациентов с ВЗК в повседневной клинической практике, поскольку таковые являются одной из важных проблем не только современной гастроэнтерологии, но и медицины в целом.

Количество презентаций и стендовых докладов стало новым рекордом. Так, на конгрессе в общей сложности состоялось 824 доклада, а также было проведено большое количество устных презентаций в рамках 10 секций, посвященных эпидемиологии ВЗК, новым клиническим подходам, роли антагониста интегриновых рецепторов ведолизумаба и ингибитора интерлейкинов 12 и 23 – устекинумаба, хирургической, а также персонализированной медицинской помощи больным с ВЗК, особенностям ведения пациентов с перианальным поражением и другим актуальным темам. Впервые на ECCO – 2017 была проведена сессия, посвященная трансляционной медицине, задачей которой является изучение интеграции возможностей академической и практической медицины. Все это отображает огромное количество накопленных знаний, методов диагностики, лечения, а также уровень развития мультидисциплинарного подхода к проблеме ВЗК, который активно внедряется во всех странах Европы и мира, в том числе в Украине. Следует отметить растущее понимание того, что только объединенные усилия специалистов из разных областей медицины, а также активных и неравнодушных представителей общества позволят добиться оптимального, всестороннего, максимально эффективного и комфортного для пациента и врача ведения больных с болезнью Крона и неспецифическим язвенным колитом (НЯК).

Важным событием стала презентация Европейским обществом по изучению болезни Крона и НЯК разработанной учебной программы по ВЗК – ECCO IBD Curriculum. Этот документ не только является своеобразной констатацией того, что должен знать и уметь доктор, чтобы считаться специалистом в области ВЗК (например, для хирурга требуется выполнение не менее 20 операций у таких пациентов в год), но и вполне может оказаться инструментом для профильных сообществ и собственно врачей с целью построения правильной образовательной стратегии. Во время работы конгресса также было проведено 17 сателлитных симпозиумов, посвященных вопросам эндоскопической диагностики, организации медсестринского ухода за больными, коррекции дефицита железа, новым возможностям биологической терапии.

Особое внимание на секциях конгресса было уделено факторам риска развития ВЗК, одним из которых является генетическая предрасположенность. До настоящего времени было известно около 250 генетических полиморфизмов, сцепленных с ВЗК, но группой британских ученых были представлены еще 25 новых полиморфизмов генов и доказана их связь с развитием болезни Крона и НЯК. Большое внимание уделено изменению структуры генов под воздействием факторов окружающей среды – эпигенетическим изменениям, которые предположительно объясняют рост частоты ВЗК в развитых и развивающихся странах Европы, в том числе в Украине. Было показано, что за счет метилирования ряда генов, сцепленных с ВЗК, изменяется проницаемость слизистого барьера кишечника, нарушается синтез белка и модулируется метаболизм колоноцитов, что может приводить к развитию заболевания. Группа европейских генетиков продемонстрировала, что у пациентов с НЯК и болезнью Крона в слизистой оболочке толстой кишки частота метилирования генов в несколько раз выше, чем у контрольной группы, что может рассматриваться как фактор развития заболевания и/или более тяжелого его течения.

На фоне увеличения частоты встречаемости ВЗК, роста тяжелых форм НЯК и болезни Крона особое значение приобретает разработка принципиально новых схем терапии таких пациентов и создание инновационных лекарственных препаратов. В настоящее время использование биологической терапии в комплексном лечении пациентов с ВЗК является наиболее перспективной тактикой ведения больных. Ряд выступлений был посвящен созданию и первым результатам применения новых биологических препаратов. В то же время новое поколение иммунобиологических лекарственных средств уже завершило клинические испытания и прошло регистрацию как в странах Европы и США, так и в Украине. Одним из представителей иммунобиологической терапии нового поколения является ведолизумаб – препарат, хорошо зарекомендовавший себя в мире при лечении пациентов с НЯК и болезнью Крона, который включен в новые рекомендации ЕССО (2016) по терапии болезни Крона. Ведолизумаб зарегистрирован в Украине, его лонч запланирован на весну этого года.

Традиционно представлена широкая образовательная программа, в которую вошло 16 мастер-классов и семинаров о питании пациентов с ВЗК, возможностях ультразвуковой диагностики, аспектах эндоскопических методик, методологических проблемах клинических исследований, практическом применении генетических данных и многом другом. Важно, что все мероприятия были аккредитованы Европейским советом по аккредитации непрерывного медицинского образования (EACCME). Прохождение такой независимой проверки подтверждает высокое качество материала и уровня подготовки образовательных мероприятий.

Параллельно с основной программой прошло большое количество заседаний специализированных комитетов и рабочих групп, что позволило участникам конгресса беспрепятственно обсудить проблемные вопросы оказания помощи больным ВЗК, а также согласовать меры по их решению.

Таким образом, XII ежегодный конгресс Европейского общества по изучению болезни Крона и НЯК показал новые достижения в изучении ВЗК, обозначил наиболее перспективные области реализации полученных знаний, а также заложил основу для долгосрочного планирования и развития образовательных и исследовательских программ.

Участие в данном форуме, несомненно, обогатило знания каждого из присутствующих. В этом смысле важно подчеркнуть, что присутствие многочисленной делегации из Украины может поднять медицинскую помощь пациентам с ВЗК на новый уровень и в нашей стране.

От редакции. В ближайших номерах мы постараемся дать больше конкретной информации о работе конгресса, осветить самые важные и актуальные направления его работы.