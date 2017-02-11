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Чай, кофе и другие напитки с кофеином ежедневно употребляет более 90% взрослого населения во всем мире. Сам кофеин (1,3,7-триметилксантин) является широко распространенным в природе растительным алкалоидом. Он считается самой используемой фармакологически активной субстанцией на Земле.

Наиболее обширные данные о влиянии кофеина на здоровье потребителей были получены из исследований, в которых большие группы людей сами сообщали об уровне потребления ими кофеиносодержащих напитков. После этого была установлена связь между частотой их потребления и развитием различных заболеваний у любителей таких напитков, а также было подробно изучено позитивное и негативное влияние кофеина на здоровье людей. Такой подход неизбежно связан со сложностями трактовки, поскольку кроме кофеина на различные физиологические процессы в человеческом организме может влиять и множество других веществ, попадающих в него с продуктами, напитками, вдыхаемым воздухом и т.д.

Тем не менее собранная в разных странах информация позволила установить влияние употребления кофеиносодержащих напитков на нейропсихологическую сферу человека, его сердечно-сосудистую, эндокринную и пищеварительную системы. Особенности этого влияния могут быть связаны с генетическими, возрастными, половыми факторами, воздействием факторов окружающей среды, приемом лекарственных препаратов и т.д.

Потребление напитков и продуктов,

содержащих кофеин

Безопасный уровень потребления

В последние несколько десятилетий для большинства взрослых людей потребление 400 мг кофеина в день признается безопасным [1]. Новейшее научное обоснование безопасных уровней потребления кофеина сформулировано и опубликовано экспертами Европейской администрации по пищевой безопасности (EFSA) в 2015 г. [2].

Существуют убедительные научные доказательства того, что здоровый взрослый человек одномоментно может употребить 200 мг кофеина без каких-либо отрицательных последствий для собственного здоровья. В то же время беременным женщинам EFSA рекомендует ограничить употребление кофеина до <200 мг в день [2].

Для того чтобы представить этот объем в виде привычных нам напитков, сообщим, что в чашке натурального фильтрованного кофе содержится 152 мг кофеина, ​в чашке черного чая – ​30 мг, в обычной упаковке энергетического напитка (250 мл) – ​82 мг, а в чашке (200 мл) растворимого кофе – ​90 мг. Более подробно о содержании кофеи­на в различных напитках и продуктах можно узнать из таблицы.

Информация об уровне потребления кофеиносодержащих напитков

К сожалению, современная и объективная информация об уровне потребления таких напитков доступна не во всех странах. Тем не менее, например, в США >150 млн людей пьют кофе ежедневно, что относит его в разряд важных факторов, влияющих на здоровье населения. Так, в США средний уровень потребления кофе составляет около двух чашек в день (под чашкой подразуме­вается объем, соответствующий 240 мл), что эквивалентно 180 мг кофеина. Люди, потребляющие ≥4 чашек кофе в день, относятся к группе высокого ­потребления кофеина. Мужчины потребляют больше кофе, чем женщины. Этот напиток преобладает (70%) над чаем в развитых странах (рис.), особенно в Европе (кроме Англии и Ирландии), Австралии и Северной Америке.

В развивающихся странах люди предпочитают чай (>75% мирового потребления чая), особенно это касается стран Латинской Америки и Азии. По уровню потребления населением Земли чай уступает только воде и в 3 раза превосходит кофе [3].



Другим значимым источником кофеина, особенно для детей, подростков и молодежи, являются кофеиносодержащие безалкогольные газированные напитки. На рынке представлены сотни различных брендов, производящих подобные напитки. Для здорового ребенка потреб­ление кофеина в небольшом количестве не представляет опасности [4]. Под «небольшим количеством», к примеру, в Канаде понимают 2,5 мг на кг массы тела ребенка [5].

Активные вещества и их превращение в организме

Кофеин очень быстро всасывается из пищеварительного канала. После этого ферменты печени, относящиеся к системе цитохрома Р450 1А2 (CYP1A2), осуществляют деметилирование кофеина. Дефекты фермента CYP1A2 приводят к удлинению периода полувыведения кофеина и пролонгации его эффекта [6]. Генетический полиморфизм, влияющий на пути метаболизма с участием CYP1A2, может частично объяснить противоречивость исследований влияния кофеина на здоровье человека.

Кофеин является антагонистом рецепторов аденозина в центральной и периферической нервной системе, таким образом, он стимулирует продукцию нейромедиаторов с выраженными возбуждающими свойствами [7].

Кроме кофеина в кофе и чае содержатся и другие компоненты, способные оказывать влияние на физио­логические механизмы в организме человека. Среди достаточно изученных веществ можно выделить сле­дующие.

• Хлорогеновая кислота, входящая в состав кофе и черного чая, повышает концентрацию гомоцистеина в плазме крови [8]. Кроме того, полифенолы кофе, такие как кофеиновая и хлорогеновая кислоты, способны предотвращать канцерогенез путем влияния на синтез белков, угнетающих рост опухолей [9].

• Дитерпеноиды, обнаруживаемые в нефильтрованном кофе, негативно влияют на обмен жиров, повышая в плазме крови уровень атерогенных липопротеинов низкой плотности и снижая содержание полезных липопротеинов высокой плотности [10].

• Экспериментальные исследования на клеточном материале из печени крыс показали, что кофе стимулирует выработку антитоксических ферментов (например, глутатион-S-трансферазы), защищая ткани от повреждения [11].

• Неустановленные компоненты кофе (скорее всего, не кофеин) активируют симпатическую нервную систему и способны вызывать повышение артериального давления [12]. Этот эффект непродолжителен и отмечается у людей, которые употребляют кофе изредка. У них также может отмечаться повышение давления даже при потреблении кофе без кофеина.

• В кофе, какао и чае присутствуют также некоторые другие антиоксиданты, специфическая активность которых варьирует в широких пределах. Они могут обусловливать разнообразные позитивные эффекты для организма [13]. Антиоксиданты в основном проходят неизмененными через кофейные фильтры.

Изучению фармакологического эффекта лекарственных средств, содержащих кофеин, посвящены сотни серьезных клинических исследований. Его количество в таких препаратах колеблется от 100 до 200 мг, а значит, доза, поступающая в организм человека с обычными продуктами и напитками, является аналогичной. Таким образом, результаты исследований лекарственных препаратов, в состав которых входит кофеин, могут быть экстраполированы на людей, ежедневно в больших количествах потребляющих кофеиносодержащие напитки. Кроме того, проводились исследования влияния систематического потребления определенных продуктов питания и напитков на различные органы и системы человеческого организма. Результаты исследований приведены ниже в виде дайджеста. Следует отметить, что не все аспекты влияния кофеина на человеческий организм сегодня окончательно установлены и у ученых остается широкое поле для дальнейшего изучения этого растительного алкалоида, стимулирующего многие физиологические функции ­организма человека.

Физиологические особенности действия кофеина

Влияние на нервную систему

и высшую нервную деятельность

Несмотря на определенные противоречия в результатах исследований, посвященных влиянию кофеина на человеческий организм, было доказано, что он повышает способность к усвоению новых знаний и улучшает настроение. Однако ученые сообщают о том, что подобные эффекты сильно варьируют в различных группах людей (например, разного возраста или при наличии сопутствующих заболеваний), а также существенно изменяются в зависимости от дозы кофеина и длительности его применения [14].

Бдительность. Употребление кофеина приводит к стимуляции внимания, мобилизации умственной энергии человека и его способности к концентрации, особенно когда он пребывает в состоянии усталости и во время работы в ночное время. Очевидно, что это основная причина регулярного потребления людьми кофеина. Кофеиносодержащие напитки и продукты способны облегчать последствия, вызванные недосыпанием, в том числе путем воздействия на ряд умственных функций. Метаанализ 13 рандомизированных исследований, в которые были включены люди с нарушениями сна, обусловленными длительными перелетами или посменной работой, установил позитивное влияние употребления кофеина на способность формулировать и обосновывать мысли, на память, ориентацию, внимание и осмысление в сравнении с плацебо [15]. Стоит отметить, что, вопреки ранее бытовавшему мнению, этот эффект никоим образом не связан с «синдромом отмены», то есть при отказе от кофеина показатели вышеперечисленных параметров не ухудшаются.

Головная боль. В отношении этой широко распространенной проблемы кофеин может оказывать прямо противоположный эффект.

С одной стороны, давно известно, что он имеет обез­боливающее действие, благодаря чему широко используется для лечения головной боли как самостоятельно, так и в комбинации с другими лекарственными средствами. Анализ высокодоказательных клинических исследований демонстрирует хороший обезболивающий эффект от использования комбинированных препаратов с кофеином (ацетилсалициловая кислота, парацетамол и кофеин) при спастической головной боли и/или мигрени в сравнении с применением только парацетамола или низких доз ­ибупрофена [16].

С другой стороны, хроническая мигрень может быть связана с длительным употреблением кофеина. Сравни­тельный анализ состояния здоровья людей, постоянно потребляющих продукты и напитки с кофеином, и людей, избегающих их потребления, показывает, что у первых относительный риск развития мигрени в 2,9 раза выше, чем у вторых [17].

Эти противоречивые данные не позволяют сделать однозначный вывод о пользе или вреде употребления кофеи­на. В любом случае людям, страдающим головной болью, нужно попытаться выяснить ее причины и относиться к потреблению кофеиносодержащих продуктов и напитков с осторожностью.

Болезнь Паркинсона. Связь риска развития болезни Паркинсона с употреблением чая и кофе была предметом изучения нескольких серьезных исследований. Их обобщенные результаты свидетельствуют о том, что потребление таких напитков снижает вероятность заболевания, причем этот эффект является дозозависимым [18]. При этом конкретные защитные механизмы пока остаются ­невыясненными.

Такой очевидный протективный эффект не наблюдается у женщин, принимающих заместительную гормональную терапию после прекращения менструации. У таких женщин, по-видимому, кофеин может повышать вероятность развития болезни Паркинсона из-за его взаимодействия с гормональными препаратами [19]. В исследовании по оценке состояния здоровья медсестер было установлено, что в подгруппе женщин, принимающих гормоны, высокий уровень потребления кофе (>6 чашек в день) ассоциировался с 4-кратным увеличением риска развития болезни Паркинсона.

Болезнь Альцгеймера. Масштабных исследований взаи­мосвязи употребления кофеиносодержащих продуктов и напитков с вероятностью развития болезни Альцгеймера до сегодняшнего дня не проводилось. Однако в нескольких небольших исследованиях было показано снижение риска развития этого заболевания на 30% у людей, постоянно употребляющих кофе, в сравнении с «кофейными абстинентами» [20]. Кроме того, лабораторные животные, в пищу которых добавляли кофеин, демонстрировали более медленное прогрессирование болезни Альцгеймера, риск ее возникновения у них был более низким [21].

Влияние на психику. Влияние кофеина принято ассоции­ровать с широким спектром симптомов, связанных с нарушениями психической деятельности. В то же время убедительных доказательств причинно-следственной связи между употреблением кофеина и таковыми пока не существует. У здорового человека сразу после приема существенного количества кофеина может наблюдаться тревога, нервозность, бессонница, раздражительность. Паци­енты, у которых в истории болезни отмечались тревожные состояния, более подвержены такому эффекту кофеина [22]. Исследование 3600 взрослых близнецов, проведенное в США, продемонстрировало, что прием кофеина связан с увеличением общей распространенности тревожных состояний, депрессии, антисоциального поведения и наркомании, особенно у людей, злоупотребляющих кофе (>6 чашек в день) [23]. Однако после коррекции полученных результатов – ​с учетом генетических и экологических факторов – ​ассоциацию между психическими расстройствами и употреблением кофеина большинство экспертов считают недоказанной.

Интересные результаты получены в популяционном ­исследовании, включавшем >50 тыс. женщин, которые не сообщали о случаях депрессии перед началом исследования и через 10 лет были опрошены для установления частоты этого заболевания. Оказалось, что увеличение потребления кофе с кофеином дозозависимо уменьшает вероятность развития депрессии [24].

Влияние на сердечно-сосудистую систему

Взаимосвязь потребления кофеина с различными показателями функционального состояния сердца и сосудов является наиболее хорошо изученной. Эта тема заслуживает отдельной публикации. Резюмируя результаты самых современных исследований с высоким уровнем доказательности, можно сказать, что традиционное мнение о негативном влиянии кофеина на сердечно-­сосудистую ­систему не подтверждается.

Например, установлено, что низкое и умеренное потреб­ление кофе (<3 чашек в день) может предотвратить инфаркт миокарда. Также продемонстрировано, что любители кофе и чая не подвержены риску развития серьезных заболеваний сердечной мышцы, у них не отмечается достоверного повышения артериального давления и учащения сердечного ритма. Только большие количества кофеина у чувствительных к нему людей могут привести к неблагоприятным последствиям, включая провоцирование нарушений сердечного ритма и кровообращения в сосудах сердца.

Воздействие на обмен веществ и эндокринную систему

Потребление кофеина связано с уменьшением риска развития сахарного диабета.

Несмотря на то что кратковременные исследования демонстрируют возможность развития резистентности тканей к инсулину и ухудшения переносимости глюкозы непосредственно после поступления кофеина в организм [25], несколько масштабных длительных исследований показали, что употребление чая и кофе ассоциируется с повышением чувствительности к инсулину и лучшим контролем уровня глюкозы у пациентов с сахарным диабетом [26].

Достоверные механизмы такого воздействия пока не выяснены. Современные гипотезы строятся вокруг следующих моментов:

• увеличение потребления кофе приводит к повышению уровня адипонектина – ​гормона, который снижает устойчивость тканей к инсулину [27];

• кофеин увеличивает транспорт глюкозы в мышечную ткань [28];

• у лабораторных животных установлен рост выработки инсулина и увеличение чувствительности к нему на фоне длительного введения кофеина [29].

Сахарный диабет 2-го типа. Многочисленные масштабные исследования, проведенные в разных странах мира, доказали снижение риска развития этого чрезвычайно распространенного заболевания при увеличении потреб­ления кофе. Аналогичный позитивный эффект был выявлен в исследованиях субъектов без диабета, включая тех, кто страдает нарушением толерантности к глюкозе. В то же время защитный эффект кофе в отношении диабета отмечен также в случае употребления кофе без кофеи­на. Это позволяет предположить, что ведущую роль в его реализации играют другие компоненты, входящие в состав кофе. Стоит также отметить, что существенной разницы в степени выраженности такого позитивного эффекта при потреблении разных видов кофе (растворимого, фильтрованного, эспрессо и др.) не установлено [30].

Влияние на пищеварительную систему

Запор. Поскольку кофеин является стимулятором сокращений гладкой мускулатуры кишечника, логичным будет предположение, что он должен влиять на его опорожнение. Исследование 1705 женщин с запорами показало умеренное уменьшение их выраженности при потреб­лении кофе [31]. Однако в том же исследовании было продемонстрировано усугубление запоров при употреблении чая, что, по-видимому, связано с нивелированием эффекта кофеина на гладкие мышцы другими содержащимися в чае компонентами.

Цирроз печени. Установлена ассоциация употребления кофе со снижением риска развития цирроза печени. Результаты метаанализа 16 эмпирических исследований свидетельствуют о том, что лица, регулярно употребляющие кофе, имеют на 39% меньшую вероятность развития этого тяжелого заболевания в сравнении с теми, кто воздерживается от потребления этого напитка [32].

Регулярное употребление кофе также ассоциировано со снижением скорости прогрессирования морфологи­ческих изменений в печени при хроническом вирусном гепатите С.

Взаимосвязь между употреблением кофе и злокачественными новообразованиями

До настоящего времени связи между употреблением кофеина и увеличением риска развития рака установлено не было [33].

Как известно, кофе и чай содержат много антиоксидантов. Принимая во внимание этот факт, теоретически логично было бы предположить уменьшение вероятности возникновения рака при их постоянном употреблении. Тем не менее, с одной стороны, существуют трудности в проведении надлежащих исследований, прежде всего ­из-за необходимости длительного наблюдения, так как для соответствующих выводов потребуются десятилетия. В недавно опубликованном систематическом обзоре речь идет о противоречивых данных в отношении ассоциации между употреблением зеленого чая и раком органов пищеварения, предстательной и молочной железы, легкого, яичника и мочевого пузыря [34].

Рак молочной железы. Взаимосвязь между употреблением кофеина и риском развития этой лидирующей у женщин формы рака до настоящего времени досконально не изучена. Результаты ряда исследований демонстрируют уменьшение подобного риска при регулярном употреблении кофе, но такие выводы следуют не из всех наблюдений. Кроме того, рандомизированные исследования пока не проводились.

• В одном из исследований, включавшем 1690 женщин со специфическими мутациями, ассоциированными с раком молочной железы (BRCA1, BRCA2), была установлена взаимосвязь употребления кофе со снижением риска развития опухоли на 69% [36].

• Результаты другого исследования с участием 1932 пациенток с раком молочной железы и 1895 женщин в контрольной группе свидетельствуют о снижении вероятности развития этой формы рака на 40% у женщин, которые пьют кофе с кофеином. Никакого позитивного или негативного эффекта от употребления черного чая или декофеинизированных напитков выявлено не было [37].

• Во французском исследовании, изучавшем влияние применения диетических добавок на риск развития рака молочной железы у 4396 здоровых женщин, было установлено, что травяной чай уменьшает риск развития опухоли в течение 7-летнего наблюдения. В отношении кофе и черного чая этот эффект не был подтвержден [38].

• Большое популяционное исследование здоровья женщин, проведенное в США, не выявило никакой связи между развитием рака молочной железы и употреблением кофе, чая, колы, шоколада или аналогичных продуктов и напитков без кофеина [39].

Рак легкого. Результаты проведенных метаанализов позволяют предположить, что кофе с кофеином может увеличивать риск развития рака легкого [39]. В то же время употребление кофе без кофеина [39] и зеленого чая такой риск уменьшает [40]. Тем не менее у некурящих людей взаимо­связь между употреблением кофе и развитием рака легкого характеризуется пограничной достоверностью. Это означает, что выявленная в популяции в целом ассоциация употребления кофе с кофеином с повышением риска развития рака легкого во многом может быть обусловлена комплексным влиянием табачного дыма и кофеина.

Рак органов пищеварения. Результаты эмпирических исследований свидетельствуют о том, что употребление кофе может быть ассоциировано со снижением риска развития рака органов пищеварения, в частности рака глотки и гортани, и рака печени. Достаточно высокой является вероятность влияния других факторов.

Рак глотки и гортани. Метаанализ одного популяционного исследования и шести исследований по типу «случай – ​контроль» выявил, что регулярное употребление кофе приводит к снижению риска злокачественных поражений ротовой полости, глотки и гортани на 36% [41].

Рак печени. Результаты ряда эмпирических исследований позволяют рассматривать кофе в качестве протективного фактора в отношении рака печени, включая печеночно-клеточную карциному. Метаанализ установил снижение риска злокачественных новообразований печени на 43% при употреблении ≥2 чашек кофе в день [42].

Рак предстательной железы. Регулярное употребление как кофе, так и зеленого чая приводит к дозозависимому снижению риска развития рака предстательной железы [43].

В проспективном исследовании, включавшем 5035 мужчин, которых наблюдали в течение 20 лет, было выявлено 642 смертельных случая рака предстательной железы. Высокий уровень употребления кофе был ассоциирован со снижением риска развития рака на 18% в сравнении с низким уровнем [44].

В японском исследовании, включавшем около 50 тыс. мужчин, было продемонстрировано, что у мужчин, выпивавших ≥5 чашек зеленого чая в день, риск развития рака предстательной железы был ниже на 48% в сравнении с мужчинами, которые пили <1 чашки зеленого чая ежедневно [45].

Влияние на опорно-двигательный аппарат

Остеопороз. Что касается этой широко распространенной патологии, то традиционное мнение подтверждают результаты клинических исследований, особенно в отношении женщин с низким уровнем потребления кальция. Для таких женщин злоупотребление кофеиносодержащими напитками чревато снижением плотности костей и увеличением вероятности переломов.

Эксперты подчеркивают, что вышеуказанный риск имеет несомненную возрастающую тенденцию для женщин пожилого возраста, худощавых, с уровнем потребления кальция <800 мг/сут, которые постоянно употребляют значительное количество кофе (>5 чашек в день) [46].

С другой стороны, в ходе нескольких исследований у женщин, отдающих предпочтение чаю, было выявлено повышение минеральной плотности костей, хотя такие изменения и не приводили к уменьшению риска пе­ре­ломов. Считается, что более высокое содержание биофлавоноидов в чае в сравнении с кофе обусловливает большее накопление минералов в костной ткани [47].

Артрит. Несмотря на то что в одном из исследований было продемонстрировано увеличение риска развития ревматоидного артрита у людей, которые употребляли 4 чашки кофе без кофеина в день [48], несколько масштабных исследований не обнаружили никакой взаимосвязи между употреблением кофе с кофеином и ревматоидным артритом [49, 50].

Также была установлена четкая обратная связь между употреблением кофе и содержанием мочевой кислоты в крови [51]. Так, по результатам 12-летнего исследования, включавшего 45 869 мужчин без подагры в анамнезе, заболеваемость этим распространенным суставным недугом была меньшей в группе приверженцев кофе [53]. В этом случае также присутствовал дозозависимый эффект, причем и в отношении кофе без кофеина, но не чая.

Взаимосвязь с мочеиспусканием

Прием кофеина связан с увеличением частоты моче­испускания и объема мочи, соответственно ограничение употребления кофеина имеет прямо противоположное влияние [53, 54].

Улучшение спортивных результатов

Эффект повышения физической работоспособности под влиянием кофеина достаточно хорошо известен и распространяется на различные виды физической активности, включая высокоинтенсивные кратковременные соревнования (например, в плавательных дисциплинах), соревнования на выносливость и в командных видах спорта [55].

Максимальный эффект достигается применением небольших и средних доз кофеина (2-3 мг/кг массы тела), когда отмечается минимум побочных эффектов. Международный олимпийский комитет дисквалифицирует спортсменов с содержанием кофеина в моче >12 мкг/мл [56]. Принимая во внимание индивидуальные особенности, такой уровень экскреции может быть достигнут при употреблении от 3 до 6 чашек кофе в день [57]. Поэтому спортсмены должны быть предупреждены о недопущении превышения лимита, ограничивающего употребление кофе 2-3 чашками в день или эквивалентным количеством кофеиносодержащих продуктов и напитков.

Связь между употреблением кофе и смертностью

Результаты большинства, но не всех исследований демонстрируют обратную связь между употреблением кофе и смертностью от всех причин [58, 59, 60].

Одним из возможных объяснений этого феномена ­является большая вероятность выбора и употребления кофеиносодержащих напитков здоровыми людьми в сравнении с больными.

Метаанализ 2014 года, включавший 18 проспективных исследований, оценивал связь между употреблением кофе и смертностью. В выводах сказано, что употребление 4 чашек кофе в день приводит к снижению смертности от всех причин на 16% [61].

Самые масштабные в истории медицинской науки исследования здоровья работников сферы здравоохранения (количество участников – ​41 736 человек) и медицинских сестер (86 214 человек) с их наблюдением в течение 18 и 24 лет соответственно ​изучали в том числе и этот аспект. Относительный риск смертности от всех причин в сравнении между группами исследуемых, которые выпивали <1 чашки кофе в день, и теми, кто употреблял >6 чашек, составил 0,8 для мужчин и 0,83 для женщин. Это означает, что употребление даже очень большого количества кофе ассоциируется со снижением смертности на 17-20% [62, 63].

Необходимо подчеркнуть, что снижение вероятности преждевременной смерти происходит прежде всего за счет снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, распространенное мнение о негативном влиянии кофеина на вероятность развития болезней сердца и сосудов и обусловленную ими смертность можно считать не имеющим достоверных доказательств.

«Кофеиновая зависимость», «злоупотребление кофеином» и синдром отмены

Как уже говорилось выше, до 90% взрослого населения в некоторых странах мира ежедневно употребляют кофеиносодержащие напитки для поддержки своего активного образа жизни из-за способности кофеина повышать умственную работоспособность [64].

Несмотря на то что термины «кофеиновая зависимость» и «злоупотребление кофеином» часто встречаются в литературе, клинические проявления этих состояний до сих пор не были детально описаны [65]. В то же время синдром отмены имеет достаточно четкие критерии, а в тяжелых случаях может потребоваться соответствующее врачебное вмешательство.

О зависимости человека от кофеина можно говорить при наличии у него одного из трех нижеперечисленных признаков:

• привыкание;

• синдром отмены;

• чрезмерное потребление кофеина;

• постоянное желание контролировать и уменьшать количество употребляемого кофеина;

• значительные временные затраты на получение доступа к кофеиносодержащим напиткам, их употреб­ление или восстановление после их приема;

• негативное влияние употребления кофеина на выполнение профессиональных, социальных и других задач;

• продолжение употребления кофеина, несмотря на возникшие физические или психологические проблемы.

О злоупотреблении кофеином можно говорить в тех случаях, когда его употребление негативно влияет на обычный жизненный уклад человека.

Вышеуказанные признаки «кофеиновой зависимости» и «злоупотребления кофеином» являются универсальными для многих психоактивных веществ [66]. Далеко не все эксперты разделяют мнение о применимости этих признаков к кофеину. Не существует убедительных доказательств привыкания к кофеину. Поэтому термины «кофеиновая зависимость» и «злоупотребление кофеином» не внесены в классификаторы психиатрических расстройств наряду, например, с наркоманией и алкоголизмом.

Синдром отмены – ​наличие неблагоприятных симптомов при отказе от кофеиносодержащих напитков людьми, которые до этого постоянно их потребляли, – ​достоверно подтверждают результаты серьезных исследований [67]. В том числе в ходе исследований с участием близнецов были выявлены генетические предпосылки этого феномена [68].

Большинство ученых включают в группу специфических симптомов при отказе от употребления кофеина следующие [67]:

• головная боль;

• усталость/быстрая утомляемость;

• снижение энергичности/активности;

• снижение бдительности/внимания;

• вялость/сонливость;

• ухудшение самочувствия;

• депрессивное настроение;

• трудности с концентрацией;

• раздражительность.

Перечисленные симптомы могут возникать при отказе от постоянного в прошлом приема даже небольших доз кофеина (100 мг/сут), однако их выраженность возрастает с увеличением дозы исключенного кофеина [67]. Синдром отмены чаще всего возникает через 12-24 ч после прекращения употребления кофеина и может продолжаться до 9-10 дней. Симптомы проходят через 30-60 мин после возврата к употреблению кофеиносодержащих продуктов или напитков. В случае объективной необходимости в отказе от обсуждаемого растительного алкалоида рекомендуется постепенное (в течение недели) снижение его дозы. Следует отметить, что лишь у половины людей, которые внезапно прекратили прием кофеина, возникают выше­описанные симптомы синдрома отмены [67].

Заключение

В настоящее время продолжается активное изучение физиологического эффекта употребления кофеина – ​и все точки над «і» пока не расставлены. В целом наука о питании относится к наиболее динамично развивающимся медицинским дисциплинам. Вследствие чего идет постоянное накопление доказательств, необходимых для формулирования практических рекомендаций для наших пациентов и здоровых людей. В случае если современных научных данных недостаточно для предоставления обоснованных рекомендаций, мы стараемся привести максимально полную объективную информацию, полученную в ходе серьезных исследований. Ознакомившись с ней, наши читатели смогут сделать собственный осознанный выбор и даже дать полезный совет своим близким.

Подытоживая обзор современных научных данных о пользе и риске употребления кофеина, а также кофеиносодержащих напитков и продуктов, можем сказать, что результаты доказательных исследований опровергают многие, если не большинство традиционных гипотез о вреде кофеина. Означает ли это, что кофеин следует рекомендовать к употреблению всем без исключения для предотвращения вышеупомянутых заболеваний? Навер­ное, говорить об этом пока еще рано, поскольку существует необходимость в проведении более углубленных исследований всех аспектов влияния кофеина на организм человека. Однако уже сейчас можно утверждать, что умеренное употребление кофеиносодержащих напитков и продуктов не только безопасно для здоровья человека, но и может принести доказанную пользу.

Список литературы находится в редакции.