Санофі в Україні представила лікарський засіб для боротьби з болем під час критичних днів – Но-Шпа® Комфорт

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Київ, 1 березня 2017 р. Санофі в Україні, провідна компанія у сфері охорони здоров’я, представила новий бренд ­Но-Шпа® Комфорт, ефективний лікарський засіб, який допомагає боротися з менструальним болем.

Біль унизу живота під час менструації, або дисменорея, – один із найпоширеніших розладів жіночого здоров’я1. Протягом життя в кожної жінки буває близько 450 менструацій, що в сумі становить 6 років. За світовою статистикою, 80% жінок стикалися з болем у критичні дні2. 40-50% відчувають біль періодично, а 10-15% через біль вимушені брати відпустку чи лікарняний.

«Під час менструації матка скорочується, виштовхуючи з себе відторгнутий шар ендометрію. Саме ці скорочення і викликають переймоподібний, ниючий біль, знайомий більшості жінок, – говорить акушер-гінеколог Людмила ­Шупенюк. – При болісних менструаціях слід передусім звернутися до гінеколога. Фахівець допоможе визначити, з чим пов’язаний біль: з анатомічними або фізіологічними особливостями жінки (первинна дисменорея) чи із захворюваннями репродуктивних органів (вторинна дисменорея). Якщо причина болю саме спазм, з ним допоможуть впоратися правильно підібрані спазмолітики. Вони сприяють скороченню діяльності матки і знижують частоту спастичних скорочень».

«Фізичний дискомфорт під час менструації позначається також на психоемоційному стані жінки, – стверджує психолог Леся Ковальчук. – Менструація супроводжується зміною гормонального фону та комплексом психоемоційних проявів, які впливають на якість життя жінки й можуть призводити до тимчасової втрати працездатності. На час болючої менструації чимало жінок відмовляються від своїх звичних планів і чекають, поки біль мине, замість того, щоб шукати шляхи вирішення проблеми».

Дієвим способом боротьби з первинною дисменореєю є препарат Но-Шпа® Комфорт – варіант перевіреного часом спазмолітика Но-Шпа® від компанії Санофі.

«Препарат Но-Шпа® вже більше 55 років доступний пацієнтам у багатьох країнах світу. Довіряють йому і в Україні. Зважаючи на потреби жінок, компанія Санофі представляє препарат, призначений для боротьби з періодичними болями, – прокоментувала Валерія Бурмак, керівник з медичних питань безрецептурного напряму Санофі в Україні. – Но-Шпа® Комфорт має потрійну дію: знижує тонус гладких м’язів, покращує кровообіг і усуває спазм, завдяки чому інтенсивність болю знижується вже за 30 хвилин1. Знеболюючий ефект триває до 8 годин3, тож жінки можуть вільно планувати своє життя в будь-який день циклу. До того ж пігулки легко ковтати, адже завдяки плівковій оболонці вони не мають гіркого присмаку».

Про Санофі

Санофі, глобальний лідер у сфері охорони здоров’я, відкриває, розробляє і постачає терапевтичні рішення, орієнтовані на потреби пацієнтів.

Санофі складається з п’яти глобальних бізнес-підрозділів: діабет та серцево-судинні захворювання, внутрішні захворювання та ринки, що розвиваються, Санофі Джензайм, Санофі Пастер та напрям безрецептурних препаратів. Санофі зареєстрована на фондових біржах у Парижі (EURONEXT: SAN) та в Нью-Йорку (NYSE: SNY).

Контакти для отримання додаткової інформації:

Світлана Довгич, керівник департаменту з питань корпоративних комунікацій Санофі в Україні

Тел.: + 38 044 354 20 00

E-mail: Svitlana.Dovgych@sanofi.com

1Результати клінічного дослідження M-ASAP (багатоцентрове, проспективне перехресне та тривале неінтервенційне реєстрове дослідження препарату Но-Шпа®). Унанян А. Л., Аракелов С. Э. и др. Возможности и перспективы применения оригинального дротаверина при дисменорее – результаты международного исследования // Акушерство и гинекология. – 2015. – № 1. – С. 116-123.

2Прилепская Н. В., Межевитинова Е. А. Современные аспекты патогенеза и терапии дисменореи. // Мать и дитя. – 2000.

3Напівперіод біологічного існування складає 8-10 годин. Інструкція для медичного застосування препарату Но-Шпа® Комфорт, таблетки по 40 мг. Наказ МОЗ України від 19.05.2014 № 340. Реєстраційне посвідчення в Україні № UA/0391/01/02 від 21.09.2012.