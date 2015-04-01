Урсодезоксихолевая кислота и вероятность рецидива желчнокаменной болезни после эндоскопической холедохолитоэкстракции: результаты рандомизированного исследования

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Венозный тромбоэмболизм как междисциплинарная проблема: современные возможности диагностики, профилактики и лечения

Венозный тромбоэмболизм как междисциплинарная проблема: современные возможности диагностики, профилактики и лечения

Инфаркт миокарда / кардиоваскулярные заболеванияКардиологияКардиология4 дней тому
6 октября на базе ГУ «Институт сердца МЗ Украины» (г. Киев) состоялась научно-практическая [...]
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