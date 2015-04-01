Урсодезоксихолевая кислота и вероятность рецидива желчнокаменной болезни после эндоскопической холедохолитоэкстракции: результаты рандомизированного исследования

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Эффективность интравитреальных имплантатов, содержащих дексаметазон, у пациентов с диабетическим макулярным отеком
НовостиСвежие новости1 час тому| 0
Целью настоящего исследования было изучить влияние однократного введения интравитреального [...]
Влияние комбинации блокатора рецепторов ангиотензина и ингибитора неприлизина (LCZ696) на вид смерти больных с СН по сравнению с эналаприлом
НовостиСвежие новости1 час тому| 0
Akshay S. Desai, John J.V. McMurray, Milton Packer et al. Europ. Heart J., 2015 Aug 7; 36(30) [...]
Февипипрант перспективен в лечении тяжелой рефрактерной бронхиальной астмы
НовостиСвежие новости4 дней тому| 0
В журнале Lancet были опубликованы результаты исследования экспериментального лекарственного [...]
Влияние погодных условий на риск обострения боли у пациентов с ОА коленного сустава
НовостиСвежие новости4 дней тому| 0
Иногда больные ОА сообщают о метеозависимости симптомов, но действительно ли имеет место такая [...]
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Венозный тромбоэмболизм как междисциплинарная проблема: современные возможности диагностики, профилактики и лечения
6 октября на базе ГУ «Институт сердца МЗ Украины» (г. Киев) состоялась научно-практическая [...]
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