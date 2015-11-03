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Связь между вирусом Зика и синдромом Гийена-Барре
НовостиСвежие новости3 дней тому| 0
В период с октября 2013 г. по апрель 2014 г. во Французской Полинезии была зарегистрирована [...]
Трансплантация органов влияет на возникновение и развитие меланомы
НовостиСвежие новости3 дней тому| 0
Согласно результатам нового исследования, риск развития меланомы и показатели смертности от [...]
Урсодезоксихолевая кислота и вероятность рецидива желчнокаменной болезни после эндоскопической холедохолитоэкстракции: результаты рандомизированного исследования
НовостиСвежие новости5 дней тому| 0
Японские ученые представили результаты многоцентрового рандомизированного исследования, в ходе [...]
Впечатляющие результаты исследования препарата на основе каннабидиола для лечения синдрома Леннокса-Гасто
НовостиСвежие новости5 дней тому| 0
Фармацевтическая компания GW Pharmaceuticals сообщила об успешных результатах клинических [...]
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Еще раз о факторах риска развития патологии верхних отделов пищеварительного тракта и об оптимизации схем эрадикационной терапии в педиатрической практике
В последние годы, отмеченные ростом распространенности патологии органов пищеварения у детей [...]
11-й перегляд Міжнародної класифікації хвороб: у центрі уваги – захворювання стравоходу
У цьому тематичному номері ми продовжуємо знайомити читачів з бета-версією 11-го перегляду [...]
IV Съезд колопроктологов Украины: обсуждение наиболее актуальных вопросов отрасли
26-28 октября в г. Киеве прошел IV Съезд колопроктологов с международным участием, организатором [...]
Европейская панкреатология: что нового?
По материалам 48-й встречи Европейского клуба панкреатологов 6-9 июля 2016 года в г. Ливерпуле [...]
Абдоминальный сепсис как актуальная проблема в лечении острого некротического панкреатита
В перечне ургентных хирургических состояний острый панкреатит (ОП) занимает третье место, при [...]
Распространенные ошибки в практике гастроэнтеролога, которых можно избежать
На страницах этого тематического номера «Медичної газети «Здоров’я України» мы продолжаем [...]
Післяопераційні ускладнення та летальність у хірургії гострокровоточивого колоректального раку: клініко-ендоскопічні аспекти проблеми
ГастроэнтерологияКолоректальный рак2 дней тому
На IV З’їзді колопроктологів України, який відбувся 26-28 жовтня у м. Києві, провідними [...]
Епілепсія після інсульту
НеврологияЭпилепсия4 дней тому
10-11 листопада у м. Києві відбувся науково-освітній форум «Академія інсульту». У своїх лекціях [...]
Здоровье населения в период войны и кризиса
Неврология4 дней тому
События на востоке Украины и проведение антитеррористической операции (АТО) стали [...]
Клинико-патогенетические аспекты спондилогенных нарушений кровообращения в вертебро-базилярном бассейне
Неврология4 дней тому
Доля поражений головного мозга, локализованных в зоне кровоснабжения вертебро-базилярной [...]
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Статья в формате PDF. Традиционно заболевания ротоглотки принято ассоциировать со снежной и [...]
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Розлади харчової поведінки (РХП), до яких відносять анорексію, булімію, нападоподібне переїдання [...]
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Терапия и семейная медицина10.12.2016
На сьогодні близько половини дорослого населення США (117 млн) страждає на одну чи більше [...]