Урсодезоксихолевая кислота и вероятность рецидива желчнокаменной болезни после эндоскопической холедохолитоэкстракции: результаты рандомизированного исследования

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Лечение хронического вирусного гепатита В связано с увеличением риска развития колоректального рака и рака шейки матки
НовостиСвежие новости2 дней тому| 0
На Международном конгрессе по заболеваниям печени 2016 г. (The International Liver Congress) [...]
УДХК предупреждает образование конкрементов в ЖП после проведения бариатрического вмешательства
НовостиСвежие новости2 дней тому| 0
Известно, что быстрое снижение массы тела увеличивает риск образования конкрементов в ЖП [...]
Комбинированная терапия ХОЗЛ тиотропием и олодатеролом
НовостиСвежие новости6 дней тому| 0
В соответствии с результатами клинических исследований TONADO использование двух [...]
Влияние эсцина на качество спермы пациентов с бесплодием, связанным с варикоцеле
НовостиСвежие новости6 дней тому| 0
Основным активным компонентом экстракта семян конского каштана (ЭСКК) является эсцин. Результаты [...]
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Останні публікації
Заслуженому діячу науки й техніки України Калерії Павлівні Ганіній відкрили меморіальну дошку
ОнкологияОнкология и гематология1 час тому
30 листопада 2016 р. в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є [...]
Применение эритропоэтина альфа у паллиативных пациентов в онкологической практике
ОнкологияОнкология и гематология2 часов тому
Анемия является одним из наиболее распространенных осложнений у пациентов, получающих [...]
Эльтромбопаг – новая опция терапии для пациентов с тяжелой апластической анемией
АнемияОнкология и гематология20 часов тому
Пероральный агонист рецептора тромбопоэтина эльтромбопаг недавно был одобрен FDA и EMA в США и [...]
Клінічний випадок колоректального раку на тлі дифузного сімейного поліпозу
Колоректальный ракОнкология и гематология21 часов тому
Дифузний сімейний поліпоз – рідкісне важке системне захворювання, яке характеризується [...]
Неоадъювантная терапия при раке молочной железы: мнение специалиста
Онкология и гематологияРак грудной железы21 часов тому
Поиск и применение эффективных подходов к терапии рака молочной железы (РМЖ) входят в число [...]
Женщины-лидеры в онкологии: возможности и препятствия для карьерного роста
Онкология и гематология21 часов тому
Стереотипные представления о личностных качествах мужчин и женщин (так называемые гендерные [...]
Рак шейки матки: эволюция терапии
ОнкогинекологияОнкология и гематология22 часов тому
18 ноября в г. Киеве состоялся Научно-практический семинар «Рак шейки матки: прорыв в лечении» [...]
Неоадъювантная терапия рака молочной железы: преимущества, показания и влияние на прогноз
Онкология и гематологияРак грудной железы23 часов тому
Хирургическая резекция остается ведущим методом лечения пациенток с ранними стадиями рака [...]
Академік НАН України Василь Чехун: двадцять і шістдесят
Онкология и гематологияТерапия и семейная медицина23 часов тому
Нариси до ювілею У листопаді 2016 р. директор Інституту експериментальної патології, онкології [...]
Иммуноонкология: будущее наступает сегодня
ОнкологияОнкология и гематология1 день тому
19 ноября в г. Киеве при поддержке компании MSD состоялся Научно-практический cимпозиум [...]
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Статья в формате PDF. На прошедшей 18-20 апреля в г. Трускавце конференции «Мультимодальные [...]