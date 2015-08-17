Урсодезоксихолевая кислота и вероятность рецидива желчнокаменной болезни после эндоскопической холедохолитоэкстракции: результаты рандомизированного исследования

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Современные подходы к профилактике и лечению кардиоваскулярных заболеваний
Актуальная темаБез рубрикиСвежие новости2 дней тому| 0
Современные возможности терапии артериальной гипертензии у пациентов с дислипидемией [...]
Выбор антидепрессанта. В фокусе внимания — потребности пациента
Без рубрикиСвежие новости2 дней тому| 0
Антидепрессант Золофт в практике врача — терапевта В своей деятельности врач-терапевт часто [...]
Цикл «Жизненно необходимые препараты ВОЗ». Метилпреднизолон
Актуальная темаРевматологияСвежие новости2 дней тому| 0
Цикл «Жизненно необходимые препараты ВОЗ». Метилпреднизолон Сравнение эффективности и [...]
Когнитивные нарушения в практике терапевта и невролога
Актуальная темаНеврологияСвежие новости3 дней тому| 0
Терапевтическое использование ницерголина Разработка ницерголина, полусинтетического [...]
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Главная страница темы Эректильная дисфункция 2016: что нового? Який інгібітор фосфодіестерази-5 [...]
Современные возможности терапии артериальной гипертензии у пациентов с дислипидемией
Главная страница темы Современные подходы к профилактике и лечению кардиоваскулярных заболеваний [...]
Правила измерения АД в различных условиях
Главная страница темы Современные подходы к профилактике и лечению кардиоваскулярных заболеваний [...]
Ретроспективный анализ влияния веса на эффективность десвенлафаксина 50 и 100 мг/сут у пациентов с депрессией
Ретроспективный анализ влияния веса на эффективность десвенлафаксина 50 и 100 мг/сут у пациентов [...]
Антидепрессант Золофт в практике врача — терапевта
Главная страница темы Выбор антидепрессанта. В фокусе внимания — потребности пациента [...]
Сравнение эффективности и безопасности двух режимов ступенчатой терапии системными кортикостероидами при обострениях бронхиальной астмы
Главная страница темы Цикл «Жизненно необходимые препараты ВОЗ». Метилпреднизолон Сравнение [...]
Современные возможности оптимизации глюкокортикоидной терапии в ревматологии: мнение экспертов
Главная страница темы Цикл «Жизненно необходимые препараты ВОЗ». Метилпреднизолон Современные [...]
Терапевтическое использование ницерголина
Главная страница темы Когнитивные нарушения в практике терапевта и невролога Терапевтическое [...]
Особенности функционального состояния мозга у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт
Главная страница темы Когнитивные нарушения в практике терапевта и невролога Особенности [...]
Оценка безопасности и эффективности прегабалина у пожилых пациентов с нейропатической болью: результаты объединенного анализа 11 клинических исследований
Главная страница темы Нейропатическая боль: выбор терапии Оценка безопасности и эффективности [...]
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