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Урсодезоксихолевая кислота и вероятность рецидива желчнокаменной болезни после эндоскопической холедохолитоэкстракции: результаты рандомизированного исследования

Урсодезоксихолевая кислота и вероятность рецидива желчнокаменной болезни после эндоскопической холедохолитоэкстракции: результаты рандомизированного исследования

НовостиСвежие новости5 дней тому| 0
Японские ученые представили результаты многоцентрового рандомизированного исследования, в ходе [...]
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Еще раз о факторах риска развития патологии верхних отделов пищеварительного тракта и об оптимизации схем эрадикационной терапии в педиатрической практике

Еще раз о факторах риска развития патологии верхних отделов пищеварительного тракта и об оптимизации схем эрадикационной терапии в педиатрической практике

Гастроэнтерология2 дней тому
В последние годы, отмеченные ростом распространенности патологии органов пищеварения у детей [...]
Післяопераційні ускладнення та летальність у хірургії гострокровоточивого колоректального раку: клініко-ендоскопічні аспекти проблеми

Післяопераційні ускладнення та летальність у хірургії гострокровоточивого колоректального раку: клініко-ендоскопічні аспекти проблеми

ГастроэнтерологияКолоректальный рак2 дней тому
На IV З’їзді колопроктологів України, який відбувся 26-28 жовтня у м. Києві, провідними [...]
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