Урсодезоксихолевая кислота и вероятность рецидива желчнокаменной болезни после эндоскопической холедохолитоэкстракции: результаты рандомизированного исследования

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Эффективность и безопасность урсодезоксихолевой кислоты при внутрипеченочном холестазе беременных
НовостиСвежие новости2 дней тому| 0
Урсодезоксихолевая кислота (УДХК) применяется в терапии внутрипеченочного холестаза беременных [...]
Одобрен препарат для лечения прогрессирующего немелкоклеточного рака легких
НовостиСвежие новости2 дней тому| 0
11 декабря 2015 г. Агентство по контролю качества продуктов питания и лекарственных средств США [...]
Лечение хронического вирусного гепатита В связано с увеличением риска развития колоректального рака и рака шейки матки
НовостиСвежие новости6 дней тому| 0
На Международном конгрессе по заболеваниям печени 2016 г. (The International Liver Congress) [...]
УДХК предупреждает образование конкрементов в ЖП после проведения бариатрического вмешательства
НовостиСвежие новости6 дней тому| 0
Известно, что быстрое снижение массы тела увеличивает риск образования конкрементов в ЖП [...]
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Вниманию специалистов. Библиотека онколога
Гарднер Д. Базисная и клиническая эндокринология. Книга 2-я: пер. с англ. / Д. Гарднер, Д [...]
Місце мультимодальної аналгезії в програмі ERAS в онкохірургії
ОнкологияОнкология и гематология2 дней тому
6 і 7 жовтня 2016 р. на території київського Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) [...]
Лечение опухолей головного мозга в мировой практике: последние опубликованные данные
ОнкологияОнкология и гематология2 дней тому
В нейроонкологии изобретение и внедрение новых методов терапии не является столь стремительным [...]
Диагностика и лечение опухолей головного мозга в Украине: основные направления, ресурсы и возможности
ОнкологияОнкология и гематологияХирургия2 дней тому
Какова на сегодняшний день ситуация с лечением опухолей головного мозга (ГМ) в Украине? Об этом [...]
Хірургічна тактика у хворих на гострокровоточивий колоректальний рак
Колоректальный ракОнкология и гематология2 дней тому
Гострі кишкові кровотечі є серйозною проблемою в невідкладній хірургії органів черевної [...]
Украинская федерация борьбы против рака: вместе до победы
Пресс-конференция в информационном агентстве «Укринформ», посвященная ежегодной акции «Мужчины [...]
Рак мочевого пузыря
Руководство Национальной онкологической сети США (NCCN), 2016 г. (аспекты терапии инвазивного [...]
Меланома кожи
Клинические рекомендации ESMO 2015 года по диагностике, лечению и дальнейшему ведению пациентов [...]
Заслуженому діячу науки й техніки України Калерії Павлівні Ганіній відкрили меморіальну дошку
30 листопада 2016 р. в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є [...]
Применение эритропоэтина альфа у паллиативных пациентов в онкологической практике
Анемия является одним из наиболее распространенных осложнений у пациентов, получающих [...]
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