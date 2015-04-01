Урсодезоксихолевая кислота и вероятность рецидива желчнокаменной болезни после эндоскопической холедохолитоэкстракции: результаты рандомизированного исследования

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Який інгібітор фосфодіестерази-5 є найефективнішим у чоловіків з еректильною дисфункцією?

Який інгібітор фосфодіестерази-5 є найефективнішим у чоловіків з еректильною дисфункцією?

Актуальная темаУрологияУрология и андрологияЭректильная дисфункцияЭректильная дисфункция10 дней тому
Главная страница темы Эректильная дисфункция 2016: что нового? Який інгібітор фосфодіестерази-5 [...]
Современные возможности терапии артериальной гипертензии у пациентов с дислипидемией

Современные возможности терапии артериальной гипертензии у пациентов с дислипидемией

КардиологияКардиологияСовременные подходы к профилактике и лечению кардиоваскулярных заболеванийТерапия и семейная медицина11 дней тому
Главная страница темы Современные подходы к профилактике и лечению кардиоваскулярных заболеваний [...]
Правила измерения АД в различных условиях

Правила измерения АД в различных условиях

КардиологияКардиологияСовременные подходы к профилактике и лечению кардиоваскулярных заболеванийТерапия и семейная медицина11 дней тому
Главная страница темы Современные подходы к профилактике и лечению кардиоваскулярных заболеваний [...]
Ретроспективный анализ влияния веса на эффективность десвенлафаксина 50 и 100 мг/сут у пациентов с депрессией

Ретроспективный анализ влияния веса на эффективность десвенлафаксина 50 и 100 мг/сут у пациентов с депрессией

Выбор антидепрессанта. В фокусе внимания - потребности пациентаПсихиатрия11 дней тому
Ретроспективный анализ влияния веса на эффективность десвенлафаксина 50 и 100 мг/сут у пациентов [...]
Сравнение эффективности и безопасности двух режимов ступенчатой терапии системными кортикостероидами при обострениях бронхиальной астмы

Сравнение эффективности и безопасности двух режимов ступенчатой терапии системными кортикостероидами при обострениях бронхиальной астмы

Актуальная темаБронхиальная астмаПульмонология и оториноларингологияРевматологияТерапия и семейная медицинаЦикл «Жизненно необходимые препараты ВОЗ». Метилпреднизолон11 дней тому
Главная страница темы Цикл «Жизненно необходимые препараты ВОЗ». Метилпреднизолон Сравнение [...]
Современные возможности оптимизации глюкокортикоидной терапии в ревматологии: мнение экспертов

Современные возможности оптимизации глюкокортикоидной терапии в ревматологии: мнение экспертов

Актуальная темаРевматологияРевматологияТерапия и семейная медицинаЦикл «Жизненно необходимые препараты ВОЗ». Метилпреднизолон11 дней тому
Главная страница темы Цикл «Жизненно необходимые препараты ВОЗ». Метилпреднизолон Современные [...]
Особенности функционального состояния мозга у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт

Особенности функционального состояния мозга у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт

Когнитивные нарушения в практике терапевта и неврологаНеврологияНеврологияТерапия и семейная медицина12 дней тому
Главная страница темы Когнитивные нарушения в практике терапевта и невролога Особенности [...]
Оценка безопасности и эффективности прегабалина у пожилых пациентов с нейропатической болью: результаты объединенного анализа 11 клинических исследований

Оценка безопасности и эффективности прегабалина у пожилых пациентов с нейропатической болью: результаты объединенного анализа 11 клинических исследований

Актуальная темаНеврологияНейропатическая боль: выбор терапииСтатьиТерапия и семейная медицина13 дней тому
Главная страница темы Нейропатическая боль: выбор терапии Оценка безопасности и эффективности [...]
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