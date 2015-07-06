Урсодезоксихолевая кислота и вероятность рецидива желчнокаменной болезни после эндоскопической холедохолитоэкстракции: результаты рандомизированного исследования

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Комбинированная терапия ХОЗЛ тиотропием и олодатеролом
НовостиСвежие новости2 дней тому| 0
В соответствии с результатами клинических исследований TONADO использование двух [...]
Влияние эсцина на качество спермы пациентов с бесплодием, связанным с варикоцеле
НовостиСвежие новости2 дней тому| 0
Основным активным компонентом экстракта семян конского каштана (ЭСКК) является эсцин. Результаты [...]
Эффективность интравитреальных имплантатов, содержащих дексаметазон, у пациентов с диабетическим макулярным отеком
НовостиСвежие новости5 дней тому| 0
Целью настоящего исследования было изучить влияние однократного введения интравитреального [...]
Влияние комбинации блокатора рецепторов ангиотензина и ингибитора неприлизина (LCZ696) на вид смерти больных с СН по сравнению с эналаприлом
НовостиСвежие новости5 дней тому| 0
Akshay S. Desai, John J.V. McMurray, Milton Packer et al. Europ. Heart J., 2015 Aug 7; 36(30) [...]
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