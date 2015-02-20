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Урсодезоксихолевая кислота и вероятность рецидива желчнокаменной болезни после эндоскопической холедохолитоэкстракции: результаты рандомизированного исследования

Урсодезоксихолевая кислота и вероятность рецидива желчнокаменной болезни после эндоскопической холедохолитоэкстракции: результаты рандомизированного исследования

НовостиСвежие новости1 день тому| 0
Японские ученые представили результаты многоцентрового рандомизированного исследования, в ходе [...]
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