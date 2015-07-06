Урсодезоксихолевая кислота и вероятность рецидива желчнокаменной болезни после эндоскопической холедохолитоэкстракции: результаты рандомизированного исследования

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Современные аспекты причинно‑следственной связи развития сердечно-сосудфистых заболеваний и беременности

Современные аспекты причинно‑следственной связи развития сердечно-сосудфистых заболеваний и беременности

Акушерство/гинекологияБеременностьИнфаркт миокарда / кардиоваскулярные заболевания1 день тому
Известно, что заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) являются причиной № 1 смерти женщин [...]
Особенности ведения беременных с патологией щитовидной железы. Рекомендации по скринингу, тактике лечения и мониторингу

Особенности ведения беременных с патологией щитовидной железы. Рекомендации по скринингу, тактике лечения и мониторингу

Акушерство/гинекологияБеременностьБолезни щитовидной железы1 день тому
Щитовидная железа (ЩЖ) является одним из наиболее важных органов, от функционального состояния [...]
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