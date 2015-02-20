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Урсодезоксихолевая кислота и вероятность рецидива желчнокаменной болезни после эндоскопической холедохолитоэкстракции: результаты рандомизированного исследования
НовостиСвежие новости1 день тому| 0
Японские ученые представили результаты многоцентрового рандомизированного исследования, в ходе [...]
Впечатляющие результаты исследования препарата на основе каннабидиола для лечения синдрома Леннокса-Гасто
НовостиСвежие новости1 день тому| 0
Фармацевтическая компания GW Pharmaceuticals сообщила об успешных результатах клинических [...]
Эффективность и безопасность урсодезоксихолевой кислоты при внутрипеченочном холестазе беременных
НовостиСвежие новости5 дней тому| 0
Урсодезоксихолевая кислота (УДХК) применяется в терапии внутрипеченочного холестаза беременных [...]
Одобрен препарат для лечения прогрессирующего немелкоклеточного рака легких
НовостиСвежие новости5 дней тому| 0
11 декабря 2015 г. Агентство по контролю качества продуктов питания и лекарственных средств США [...]
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Останні публікації
Епілепсія після інсульту
НеврологияЭпилепсия5 часов тому
10-11 листопада у м. Києві відбувся науково-освітній форум «Академія інсульту». У своїх лекціях [...]
Здоровье населения в период войны и кризиса
Неврология5 часов тому
События на востоке Украины и проведение антитеррористической операции (АТО) стали [...]
Клинико-патогенетические аспекты спондилогенных нарушений кровообращения в вертебро-базилярном бассейне
Неврология5 часов тому
Доля поражений головного мозга, локализованных в зоне кровоснабжения вертебро-базилярной [...]
XI Українсько-баварський симпозіум «Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності»: ще один крок у майбутнє
Неврология6 часов тому
29-30 вересня в м. Києві проходив XI Українсько-баварський симпозіум «Медико-соціальна [...]
Боль в спине: сложный генез требует комплексного решения
Ведение болиНеврология6 часов тому
Статья в формате PDF. В ведении пациентов с болью в спине врачи нередко совершают ошибки. В этом [...]
Актуальные аспекты черепно-мозговой травмы
НеврологияТравматология7 часов тому
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является важной медико-социальной проблемой. По данным Всемирной [...]
Современные подходы к лечению и реабилитации больных наркоманией
НеврологияРеформа здравоохранения7 часов тому
В Украине в настоящее время лечением и реабилитацией больных наркоманией [1] в государственном [...]
Синдром грушевидной мышцы
Ведение болиНеврология7 часов тому
12 октября в г. Киеве прошел междисциплинарный симпозиум с международным участием «Pain Control [...]
15-й конгресс Всемирной ассоциации ментального здоровья младенцев (WAIMH), 29 мая – 2 июня 2016 года, г. Прага
НеврологияПсихиатрия1 день тому
15-й конгресс Всемирной ассоциации ментального здоровья младенцев был организован израильской и [...]
Застосування карбамазепіну в лікуванні тригемінальної прозопалгії
Неврология1 день тому
Ураження трійчастого нерва, що супроводжуються тяжкими прозопалгіями, незважаючи на сучасні [...]
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