Роль современных методов обследования в диагностике опухолевых заболеваний. Клинический случай полинеоплазии

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Исследование ПЭТ-КТ – современный и эффективный метод диагностики онкологических заболеваний, сочетающий позитронно-эмиссионную (ПЭТ) и компьютерную томографию (КТ). Он уникален своей способностью на молекулярном уровне оценивать интенсивность обмена веществ в тканях организма. Для злокачественных опухолевых клеток этот показатель гораздо выше, чем для здоровых, потому их скопления мельчайших размеров легко обнаруживаются.

На практике данный метод наиболее широко используется в диагностике онкологических заболеваний. С помощью ПЭТ можно с высокой достоверностью диагностировать опухоли размерами >1 см, которые не имеют каких-либо клинических проявлений, а также дифференцировать доброкачественные опухоли от злокачественных. Эти сведения критически важны при уточняющей диагностике злокачественного новообразования, планировании операции, лучевой или химиотерапии, контроле эффективности лечения.

Первично-множественные злокачественные опухоли (полинеоплазия) занимают особое место в клинической онкологии, их своевременная диагностика имеет большое значение.

Данный клинический случай демонстрирует сочетание классической лимфомы Ходжкина (вариант, богатый лимфоцитами) с аденокарциномой слизистой желудка, которая была выявлена благодаря проведению ПЭТ-КТ.

Клинический случай

Пациент Д., 59 лет, обратился за медицинской помощью в КУ «Клинический онкологический диспансер» Днепропетровского областного совета» (КОД) в мае 2016 г. с жалобами на повышенную утомляемость, наличие образования в левом подреберье, ощущение тяжести, боль в левом подреберье.

Из анамнеза заболевания: считает себя больным с мая 2016 г., когда впервые отметил вышеперечисленные жалобы.

06.05.2016 пациенту проведена КТ органов грудной полости (ОГП), брюшной полости (ОБП) и малого таза (ОМТ). В средостении определяется множество увеличенных лимфоузлов всех групп от 5 до 18 мм; селезенка увеличена в размерах, структура неоднородна за счет множества разнокалиберных образований; определяется множество парааортальных, межаортокавальных, подвздошных, внутренних паховых лимфоузлов от 5 до 30 мм. Заключение: лимфаденопатия, очаговое поражение селезенки.

Объективно: функциональный статус по ECOG 1.В, симптомы отсутствуют. В надключичной области слева пальпируется увеличенный лимфоузел до 1,5 см. В левом подреберье определяется увеличенная селезенка +2+3 см, плотная, безболезненная. В остальном без особенностей.

Лабораторно: уровень Hb 122 г/л, СОЭ 11 мм/ч; остальные показатели в пределах референтных значений. 17.05.2016 произведена биопсия надключичного лимфоузла слева. Патогистологическое заключение (ПГЗ) № 29830-5 от 23.05.2016: классическая лимфома Ходжкина. Иммуногистохимическое исследование от 02.06.2016: классическая лимфома Ходжкина, вариант, богатый лимфоцитами. 08.06.2016 произведена стернальная пункция. Миелограмма № 28 от 15.06.2016 – костномозговой пунктат нормоклеточный.

Мультидисциплинарным консилиумом КОД пациенту поставлен диагноз: лимфома Ходжкина, ст. IIIAаS, рекомендовано проведение цикловой полихимиотерапии (ПХТ), лучевой терапии по показаниям (при наличии остаточных опухолей).

С июня 2016 по ноябрь 2016 г. пациент получил 6 курсов ПХТ по схеме ABVD с эффектом полного регресса всех очагов заболевания клинически по данным контрольной КТ ОГП, ОБП, ОМТ. Для принятия решения о дальнейшей тактике лечения пациенту рекомендовано проведение ПЭТ-КТ. 20.12.2016 в г. Киеве проведена ПЭТ-КТ: в проекции дна желудка определяются признаки патологического накопления радиофармпрепарата (РФП), метаболические размеры 35 х 32 мм.

В пилорическом отделе желудка по малой кривизне определяется утолщение стенки с участками фиксации РФП высокой интенсивности метаболическим размером 25 х 23 мм. В корне левого легкого визуализируется дольковый л/у с патологическим накоплением РФП (реактивные изменения на фоне воспалительных изменений в паренхиме обоих легких). Визуализируются аметаболические медиастинальные, забрюшинные, подвздошные лимфоузлы, что соответствует метаболическому регрессу на фоне проведенного лечения (рис.).

Пациенту рекомендовано дообследование в объеме эзофагогастродуоденоскопии (ЭФГДС) с биопсией подозрительных очагов. 20.01.2016 произведена ЭФГДС: в области угла желудка по передней стенке и большой кривизне эрозированная поверхность с неровными, но четко очерченными краями диаметром более 3 см и ярко-красными грануляционными очагами, взята биопсия № 1 (№ 362-66); в привратнике по малой кривизне и большой кривизне два небольших образования на широком основании, взята биопсия № 2 (367-70). Заключение: подозрение на рак желудка.

ПГЗ № 362-366 от 26.01.17 – высокодифференцированная аденокарцинома слизистой желудка с инвазией в собственной и мышечной пластинках слизистой оболочки, ПГЗ № 367-70 – гипертрофическая гастропатия мукозного типа на фоне хронического гастрита. 01.02.2017 пациент прооперирован в обьеме субтотальной дистальной резекции желудка с впередиободочным гастроеюноанастомозом, межкишечным соустьем по Брауну.

ПГЗ № 3375-407 от 08.02.2017 – высокодифференцированная аденокарцинома слизистой желудка с изьязвлением, глубоким ростом в мышечный слой; тубулярные аденомы слизистой желудка с умеренной дисплазией железистого эпителия, кишечной метаплазией. В перигастральных лимфоузлах, сальнике, по линиям отсечения желудка элементов опухолевого роста не обнаружено. 09.02.2017 проведен осмотр пациента мультидисциплинарной комиссией КОД.

Окончательный диагноз: карцинома желудка, pT2pN0M0 ст. I В. Рекомендо- вано динамическое наблюдение. В дальнейшем планируется проведение контрольной КТ ОГП, ОБП, ОМТ каждые 3 мес в течение первого года наблюдения, ЭФГДС каждые 6 мес. Проведение контрольной КТ запланировано на 20.04.2017. Данный клинический случай подтверждает актуальность и целесообразность использования ПЭТ -КТ при обследовании онкологических больных.