Острый неосложненный цистит: комплексная фитотерапия позволит отказаться от антибиотиков

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У каждой второй женщины в анамнезе имеется хотя бы один случай перенесенной острой инфекции мочевыводящих путей (ИМП), а 30% женской популяции страдает рецидивирующим воспалением мочевого пузыря. Основным возбудителем в этих двух случаях является уропатогенная кишечная палочка (Е. соlі).

В рутинной клинической практике острый неослож­ненный цистит (ОНЦ) – наиболее частая причина назначения антибактериальных препаратов, а урология – область медицины, характеризующаяся, в частности, ши­роким применением антибиотиков (АБ) в амбулаторном режиме (табл.).

Асимптоматическая бактериурия является нормой

Причинят ли бактерии вред мочевому пузырю, за­висит не только от вирулентности микроорганизмов, но и от воспалительной реакции уротелия. Как объяс­няет профессор Михаил Коган (Россия), просто наличие бактерий в моче не следует считать инфекцией.

Он отметил, что в отличие от более ранних предпо­ложений современные методы секвенирования ДНК показали наличие в моче здорового человека широкого спектра аэробных и анаэробных бактерий. «Быстро стало понятно, что асимптоматическая бактериурия является нормальным состоянием и необходимо пересмотреть миф о стерильности мочи»,– подчеркнул М. Коган. При этом, согласно последующему заявлению профессора Фло­риана Вагенленера (Германия), между хозяином и пато­геном сложился особый тип мирного сосуществования с понижающей регуляцией как вирулентности штамма бактерий, так и реакции хозяина. По словам профессора Вагенленера, бактериальное заселение мочевого пузыря обеспечивает своеобразную защиту: в одном из исследова­ний инокуляция штамма кишечной палочки без факторов вирулентности имела защитное действие при рецидиви­рующей ИМП.

Резистентность кишечной палочки повышается

Эти сведения поднимают вопрос: следует ли рассматри­вать обычное в рутинной практике лечение ОНЦ АБ как целесообразное ввиду высокого процента самоисцеления, низкого риска развития осложнений и прогрессирующей бактериальной устойчивости?

Всемирная организация здравоохранения называет стремительный рост антибиотикорезистентности одной из трех крупнейших проблем здравоохранения во всем мире. Последние данные демонстрируют высокий про­цент бактериальной резистентности в практике амбула­торной урологии: 22% – к ципрофлоксацину, 28% – котримоксазолу и 14% – цефуроксиму. Профессор Андре Гесснер (Германия) считает, что причина этого явления заключается в неправильном и часто бездумном приме­нении АБ.

Локализация воспаления вместо уничтожения бактерий

Улучшение понимания особенностей взаимодействия между хозяином и патогеном, по мнению Вагенленера, ведет к разработке совершенно новых подходов к лечению. Он считает, что станет возможным отказ от АБ широкого спектра в терапии неосложненных ИМП. Вместо них смогут применяться нестероидные противовоспалитель­ные препараты (НПВП). «В прошлом боролись только с возбудителем заболевания, сегодня фокус сместился в сторону хозяина».

По словам ученого, лечение реакции хозяина, т.е. вос­паления уротелия, и сохранение бактериальной флоры, выполняющей защитные функции, во многих случаях кажется более целесообразным, чем борьба с возбудите­лем. Таким образом, данная концепция «толерантности хозяина» направлена на развитие иммунологической то­лерантности хозяина к патогену.

Отсутствие насущной необходимости в изначальном применении АБ для лечения ОНЦ у женщин показало новое исследование, изучавшее ослабление симптоматики ОНЦ на фоне приема НПВП (ибупрофен) по сравнению с тера­пией АБ (фосфомицин). В случае сохранения жалоб или ухудшения самочувствия пациентки из группы, в которой применялся ибупрофен, могли также перейти на лечение АБ.

Тем не менее в 2/ 3 случаев удалось достичь удовлетво­рительных результатов при назначении противовоспали­ тельной терапии: только каждая 3-я женщина нуждалась в применении АБ. К 7-му дню у большинства пациенток симптомы заболевания отсутствовали, хотя в группе при­ема фосфомицина устранение субъективной симпто­матики произошло быстрее. В данном случае было бы целесообразно применение других ослабляющих симпто­матику воздействий.

Мультитаргентная терапия на основе растительных препаратов

Определенную значимость в лечении ИМП профессор Вагенленер придает мультитаргетной терапии на основе растительных препаратов. Трехкомпонентное сочета­ ние активных веществ растительного происхождения в лекарственном средстве Канефрон® Н уже несколько десятилетий применяется в качестве поддерживающего лечения острых и рецидивирующих ИМП и тестируется в настоящее время в исследовании III фазы. Фитокомби­нация из листьев розмарина, золототысячника и корня любистка проявляет широкий спектр фармакологиче­ского действия. В терапии острых стадий заболеваний наряду с антифлогистическим эффектом находят при­менение спазмолитические и антиноцицептивные свой­ства: уменьшается жжение при мочеиспускании и спазмы в нижней части живота. Дополнительное противоадгезивное действие может предотвратить закрепление бакте­рий и их проникновение в слизистую оболочку мочевого пузыря. Это способствует ускоренному и полноценному вымыванию микроорганизмов, а также защищает от по­вторения вспышки инфекции. Ввиду этого в качестве по­следующего лечения фитокомбинация способна снизить вероятность повторного развития инфекции.

Уменьшение частоты позывов к мочеиспусканию, спазмов и болей

Возможность реализации перечисленных фармако­логических свойств подтверждена в открытом пилотном исследовании с участием 125 пациенток с ОНЦ, при­нимавших указанное фармакологическое средство ра­стительного происхождения в течение 7 дней. Дизайн ис­пытания предполагал также возможность перехода на АБ в случае персистенции или усиления симптомов. В ходе исследования отмечалось значимое уменьшение жалоб. Характерные для цистита симптомы (дизурия, поллакиурия и позывы к мочеиспусканию) на 7-й день у 71% пациенток были выражены незначительно либо полностью отступили.

В целом терапия, основанная на применении ле­карственного средства растительного происхождения, способствовала снижению балла оценки симптоматики на 74%: с 7,3 до 1,9 (рис. 1). Почти всем участницам (98%) не понадобились АБ. После завершения испытания ни у одной женщины не был зарегистрирован ранний рецидив (по данным на 37-й день исследования). Лече­ние переносилось пациентками хорошо, никаких неже­лательных явлений зарегистрировано не было.

Недавно стартовало рандомизированное исследование, в котором предполагается сравнить эффективность трех­компонентного сочетания активных веществ раститель­ного происхождения и АБ (фосфомицин).

Лечение со щадящей нагрузкой на микробиом

Дополнительным преимуществом симптоматического лечения на основе трехкомпонентного сочетания актив­ных веществ растительного происхождения, как отметил профессор Гесснер на основании результатов новых ис­следований, является минимизация вредного воздействия на микробиом по сравнению с антибиотикотерапией. Побочное действие АБ часто возникает вследствие сме­щения собственных бактериальных популяций организма (например, жалобы, касающиеся желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции или грибковые заболева­ния в области половых органов).

Получение подробных данных в этом отношении стало возможным только благодаря современным методам секвенирования ДНК, ввиду того что многие штаммы бактерий в принципе невозможно было идентифициро­вать с помощью классических методов культивирования.

На основе экспериментальной модели доктор Гесснер про­демонстрировал дисбактериоз кишечника, обусловленный приемом АБ. Группа исследователей под руководством ученого изучала интестинальный микробиом мышей, получавших: однократную дозу фосфомицина; семидневный курс нитро­фурантоина; воду в качестве индифферентной основы без активных веществ; две разные дозировки фитокомбинации.

В то время как лечению на основе фосфомицина или нитрофурантоина сопутствовали значительные смещения микробиома, фитокомбинация в основном не повлияла на бактериальную флору кишечника. Уровень альфаразнообразия (показатель видового многообразия бакте­рий) в пробах кала мышей, проходивших фитотерапевти­ческое лечение, был сопоставим с таковым в пробах кала мышей, получавших только воду (рис. 2). Эти результаты сохранялись даже в случае приема комбинации активных веществ растительного происхождения в десятикратной дозировке, то есть в дозе, рассчитанной для человека.

Полученные в этом эксперименте выводы подтверждают высокую переносимость Канефрона Н, выявленную в пи­лотном исследовании. В свою очередь, анализ проб кала мышей, получавших нитрофурантоин, дал результаты, зна­чительно превышающие рамки референтных значений. Как отмечено в докладе профессора Гесснера, еще более выра­женным это различие было среди мышей, получивших од­нократную дозу фосфомицина. «В данном случае обнаружен действительно тяжелый дисбиоз», –сообщил микробиолог. Некоторые семейства бактерий исчезли полностью.

Подводя итоги анализа микробиома, профессор Гес­снер пришел к заключению, что при неосложненных циститах следует рекомендовать варианты лечения на основе препаратов растительного происхождения, а не антибио­тикотерапию.

Список литературы находится в редакции

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Источник: Почки, 1/2017.